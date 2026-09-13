Championnat - Márquez revient à hauteur de Martín !
Marc Márquez est revenu à égalité avec Jorge Martín en tête du championnat après sa victoire au GP de Saint-Marin. Ducati prend l'avantage sur Aprilia chez les constructeurs.
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Marc Márquez redoutait les pilotes Aprilia à Misano, mais un week-end parfait, avec deux victoires, lui permet finalement de revenir à la hauteur de Jorge Martín, seulement cinquième ce dimanche ! Les deux hommes ont le même total de points, mais Márquez est officiellement classé devant, grâce à un plus grand nombre de victoires cette année. Marco Bezzecchi est relégué à 33 points après sa chute.
Fabio Di Giannantonio s'éloigne du trio de tête. Le pilote VR46 est désormais à 52 points des deux leaders. Il devance Pedro Acosta, qui profite de l'absence d'Ai Ogura pour gagner une position. Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer bouclent le top 10.
Chez les constructeurs, Ducati prend la tête pour la première fois de l'année. Arrivée à Misano avec 15 points d'avance sur Aprilia, la marque de Borgo Panigale a désormais deux unités d'avance. KTM reste un distant troisième, devant Honda et Yamaha.
Le team Aprilia officiel domine toujours chez les équipes mais Ducati conforte sa deuxième place, piquée à Trackhouse samedi.
Championnat pilotes après le GP de Saint-Marin (14/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|M. MárquezDucati Team
|274
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|274
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|241
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|223
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|209
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|199
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|8
|Á. MárquezGresini Racing
|153
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|9
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|105
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|11
|L. MariniHonda HRC
|96
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|12
|E. BastianiniTech 3
|92
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|83
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|61
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|37
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP de Saint-Marin (14/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Ducati
|412
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|2
|Aprilia
|410
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|3
|KTM
|251
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|4
|Honda
|137
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|5
|Yamaha
|84
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
Championnat équipes après le GP de Saint-Marin (14/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|515
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|2
|Ducati Team
|417
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|3
|Trackhouse Racing Team
|402
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|292
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|5
|Team VR46
|279
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|6
|Gresini Racing
|267
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|7
|Honda HRC
|129
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|8
|Tech 3
|107
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|9
|Team LCR
|101
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|1
|10
|Yamaha Factory Racing
|85
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
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