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Championnat - Márquez revient à hauteur de Martín !

Marc Márquez est revenu à égalité avec Jorge Martín en tête du championnat après sa victoire au GP de Saint-Marin. Ducati prend l'avantage sur Aprilia chez les constructeurs.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

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Garage de l'équipe Aprilia Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

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Alex Marquez, Gresini Racing

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Garage Gresini Racing

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Johann Zarco, équipe LCR Honda

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Départ de la course

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
47

Marc Márquez redoutait les pilotes Aprilia à Misano, mais un week-end parfait, avec deux victoires, lui permet finalement de revenir à la hauteur de Jorge Martín, seulement cinquième ce dimanche ! Les deux hommes ont le même total de points, mais Márquez est officiellement classé devant, grâce à un plus grand nombre de victoires cette année. Marco Bezzecchi est relégué à 33 points après sa chute.

Fabio Di Giannantonio s'éloigne du trio de tête. Le pilote VR46 est désormais à 52 points des deux leaders. Il devance Pedro Acosta, qui profite de l'absence d'Ai Ogura pour gagner une position. Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer bouclent le top 10.

Lire aussi :

Chez les constructeurs, Ducati prend la tête pour la première fois de l'année. Arrivée à Misano avec 15 points d'avance sur Aprilia, la marque de Borgo Panigale a désormais deux unités d'avance. KTM reste un distant troisième, devant Honda et Yamaha.

Le team Aprilia officiel domine toujours chez les équipes mais Ducati conforte sa deuxième place, piquée à Trackhouse samedi.

Championnat pilotes après le GP de Saint-Marin (14/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 SpainM. MárquezDucati Team 274 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 274 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 223 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 209 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 199 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 153 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 105 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15
11 ItalyL. MariniHonda HRC 96 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8
12 ItalyE. BastianiniTech 3 92 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 83 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 37 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 1
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP de Saint-Marin (14/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 Ducati 412 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37
2 Aprilia 410 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20
3 KTM 251 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20
4 Honda 137 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8
5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6

Championnat équipes après le GP de Saint-Marin (14/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 ItalyAprilia Racing Team 515 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27
2 ItalyDucati Team 417 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37
3 United StatesTrackhouse Racing Team 402 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 292 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25
5 ItalyTeam VR46 279 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18
6 ItalyGresini Racing 267 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40
7 JapanHonda HRC 129 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8
8 FranceTech 3 107 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10
9 MonacoTeam LCR 101 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 1
10 JapanYamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4

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