Championnat - Márquez revient à hauteur de Martín !

Marc Márquez redoutait les pilotes Aprilia à Misano, mais un week-end parfait, avec deux victoires, lui permet finalement de revenir à la hauteur de Jorge Martín, seulement cinquième ce dimanche ! Les deux hommes ont le même total de points, mais Márquez est officiellement classé devant, grâce à un plus grand nombre de victoires cette année. Marco Bezzecchi est relégué à 33 points après sa chute.

Fabio Di Giannantonio s'éloigne du trio de tête. Le pilote VR46 est désormais à 52 points des deux leaders. Il devance Pedro Acosta, qui profite de l'absence d'Ai Ogura pour gagner une position. Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer bouclent le top 10.

Chez les constructeurs, Ducati prend la tête pour la première fois de l'année. Arrivée à Misano avec 15 points d'avance sur Aprilia, la marque de Borgo Panigale a désormais deux unités d'avance. KTM reste un distant troisième, devant Honda et Yamaha.

Le team Aprilia officiel domine toujours chez les équipes mais Ducati conforte sa deuxième place, piquée à Trackhouse samedi.

Championnat pilotes après le GP de Saint-Marin (14/22)

Championnat constructeurs après le GP de Saint-Marin (14/22)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 412 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 2 Aprilia 410 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 3 KTM 251 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 4 Honda 137 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6

Championnat équipes après le GP de Saint-Marin (14/22)