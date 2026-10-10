Championnat - Márquez prend les commandes et quelques points d'avance

Sa victoire dans le sprint de Mandalika replace Marc Márquez en tête du championnat, avec pour la première fois de la saison, une poignée de points d'avance sur son plus proche poursuivant. Le pilote Ducati profite en effet du revers subi par Jorge Martín, finalement exclu du podium, pour afficher quatre petites unités de marge.

Sa chute du départ fait tomber Marco Bezzecchi à 59 points du leader, tandis que Pedro Acosta pointe à présent à 96 longueurs après un sprint marqué par sa pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste. Ai Ogura revient à un seul point du pilote KTM, dernier homme à moins de 100 longueurs de Márquez.

Il y a également un changement de leader au championnat constructeurs, où Ducati prend la tête pour un point sur Aprilia. En revanche, c'est toujours la formation d'usine de Noale qui domine parmi les équipes.

Championnat pilotes après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)

Championnat constructeurs après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 481 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 12 - - - - - 2 Aprilia 478 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 9 - - - - - 3 KTM 300 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 4 - - - - - 4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 - - - - - - 5 Yamaha 90 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 1 - - - - -

Championnat équipes après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Équipe Pts 1 Aprilia Racing Team 623 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 6 - - - - - 2 Ducati Team 509 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 14 - - - - - 3 Trackhouse Racing Team 462 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 9 - - - - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 346 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 4 - - - - - 5 Gresini Racing 297 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 8 - - - - - 6 Team VR46 294 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 7 - - - - - 7 Honda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 - - - - - - 8 Tech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 - - - - - - 9 Team LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 - - - - - - 10 Yamaha Factory Racing 91 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 1 - - - - - 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -