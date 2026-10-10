Championnat - Márquez prend les commandes et quelques points d'avance
Marc Márquez repasse en tête du championnat après le sprint de Mandalika, cette fois avec quelques points d'avance sur Jorge Martín.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Sa victoire dans le sprint de Mandalika replace Marc Márquez en tête du championnat, avec pour la première fois de la saison, une poignée de points d'avance sur son plus proche poursuivant. Le pilote Ducati profite en effet du revers subi par Jorge Martín, finalement exclu du podium, pour afficher quatre petites unités de marge.
Sa chute du départ fait tomber Marco Bezzecchi à 59 points du leader, tandis que Pedro Acosta pointe à présent à 96 longueurs après un sprint marqué par sa pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste. Ai Ogura revient à un seul point du pilote KTM, dernier homme à moins de 100 longueurs de Márquez.
Il y a également un changement de leader au championnat constructeurs, où Ducati prend la tête pour un point sur Aprilia. En revanche, c'est toujours la formation d'usine de Noale qui domine parmi les équipes.
Championnat pilotes après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)
|Pos.
|Pilote
|Pts
|1
|M. MárquezDucati Team
|343
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|12/1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|339
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|6/4
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|284
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|247
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|4/6
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|246
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|9/2
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|237
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|7/3
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|216
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|166
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2/8
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|163
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|5/5
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|125
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3/7
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|116
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniHonda HRC
|104
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|99
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|67
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|57
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. ChantraTeam LCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)
|Pos.
|Constructeur
|Pts
|1
|Ducati
|481
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|478
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|300
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|161
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|90
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|1
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat équipes après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)
|Pos.
|Équipe
|Pts
|1
|Aprilia Racing Team
|623
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|509
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|462
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|346
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Gresini Racing
|297
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Team VR46
|294
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|143
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|133
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|122
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|91
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
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