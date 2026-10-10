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Championnat - Márquez prend les commandes et quelques points d'avance

Marc Márquez repasse en tête du championnat après le sprint de Mandalika, cette fois avec quelques points d'avance sur Jorge Martín.

Léna Buffa
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Sa victoire dans le sprint de Mandalika replace Marc Márquez en tête du championnat, avec pour la première fois de la saison, une poignée de points d'avance sur son plus proche poursuivant. Le pilote Ducati profite en effet du revers subi par Jorge Martín, finalement exclu du podium, pour afficher quatre petites unités de marge.

Sa chute du départ fait tomber Marco Bezzecchi à 59 points du leader, tandis que Pedro Acosta pointe à présent à 96 longueurs après un sprint marqué par sa pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste. Ai Ogura revient à un seul point du pilote KTM, dernier homme à moins de 100 longueurs de Márquez.

Il y a également un changement de leader au championnat constructeurs, où Ducati prend la tête pour un point sur Aprilia. En revanche, c'est toujours la formation d'usine de Noale qui domine parmi les équipes.

Lire aussi :

Championnat pilotes après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Pilote Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainM. MárquezDucati Team 343 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 12/1 - - - - -
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 339 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 6/4 - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 - - - - - -
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 247 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 4/6 - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 246 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 9/2 - - - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 237 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 7/3 - - - - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 - - - - - -
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2/8 - - - - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 163 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 5/5 - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3/7 - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 - - - - - -
12 ItalyL. MariniHonda HRC 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 67 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 1/9 - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraTeam LCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -

Championnat constructeurs après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Constructeur Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Ducati 481 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 12 - - - - -
2 Aprilia 478 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 9 - - - - -
3 KTM 300 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 4 - - - - -
4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 - - - - - -
5 Yamaha 90 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 1 - - - - -

Championnat équipes après le sprint du GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Équipe Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 623 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 6 - - - - -
2 ItalyDucati Team 509 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 14 - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 462 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 9 - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 346 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 4 - - - - -
5 ItalyGresini Racing 297 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 8 - - - - -
6 ItalyTeam VR46 294 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 7 - - - - -
7 JapanHonda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 - - - - - -
8 FranceTech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 - - - - - -
9 MonacoTeam LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 - - - - - -
10 JapanYamaha Factory Racing 91 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 1 - - - - -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

 

 

 

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