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Championnat - Márquez refait la moitié de son retard sur Martín !

Marc Márquez gagne encore une place au championnat après sa victoire au GP d'Aragón. Le pilote Ducati est désormais deuxième derrière Jorge Martín, tandis que l'écart se resserre aussi chez les constructeurs.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

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Johann Zarco, équipe LCR Honda

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Défilé des coureurs

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Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
12

Jorge Martín, seul pilote du top 4 à ne pas avoir manqué de course pour blessure en arrivant au GP d'Aragón, reste leader du championnat malgré un week-end délicat, mais Marc Márquez fond sur lui après avoir remporté les deux courses au programme à Alcañiz. En deux jours, son retard sur Martín est passé de 40 à 19 points !

Márquez profite de son succès ce dimanche pour gagner une place de plus. Samedi, il avait pris l'avantage sur Ai Ogura, absent en raison d'une blessure à la main gauche, et ce dimanche, c'est Marco Bezzecchi qu'il a doublé, ce qui lui permet de remonter au deuxième rang. Cinq points séparent désormais les deux hommes. Fabio Di Giannnantonio a aussi doublé Ogura ce dimanche, et il pointe désormais à 48 points de Martín.

Pedro Acosta profite de l'abandon de Raúl Fernández pour lui chiper la sixième place. Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Fermín Aldeguer complètent le top 10.

Lire aussi :

Les deux succès de Ducati ce week-end permettent à la marque de réduire son retard sur Aprilia, passé de 29 à 15 points au cours du week-end. KTM reste un distant troisième, devant Honda et Yamaha.

Aprilia mène aussi le championnat des équipes, avec son team officielle qui devance son partenaire, Trackhouse. Ducati occupe la troisième place. L'équipe d'usine Aprilia est même celle qui a marqué le plus de points ce week-end, puisque Ducati paie les difficultés de Bagnaia.

Championnat pilotes après le GP d'Aragón (13/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 256 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16
2 SpainM. MárquezDucati Team 237 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 232 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 208 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 -
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 189 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 186 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 128 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 90 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14
11 ItalyL. MariniHonda HRC 88 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2
12 ItalyE. BastianiniTech 3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 -
25 SpainP. EspargaróTech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 -
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP d'Aragón (13/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 Aprilia 390 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23
2 Ducati 375 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37
3 KTM 231 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26
4 Honda 129 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10
5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5

Championnat équipes après le GP d'Aragón (13/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 488 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39
2 United StatesTrackhouse Racing Team 389 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2
3 ItalyDucati Team 380 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 267 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32
5 ItalyTeam VR46 261 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9
6 ItalyGresini Racing 227 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36
7 JapanHonda HRC 121 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6
8 MonacoTeam LCR 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12
9 FranceTech 3 97 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8
10 JapanYamaha Factory Racing 79 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3
11 ItalyPramac Racing 42 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5

 

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