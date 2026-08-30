Championnat - Márquez refait la moitié de son retard sur Martín !
Marc Márquez gagne encore une place au championnat après sa victoire au GP d'Aragón. Le pilote Ducati est désormais deuxième derrière Jorge Martín, tandis que l'écart se resserre aussi chez les constructeurs.
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Jorge Martín, seul pilote du top 4 à ne pas avoir manqué de course pour blessure en arrivant au GP d'Aragón, reste leader du championnat malgré un week-end délicat, mais Marc Márquez fond sur lui après avoir remporté les deux courses au programme à Alcañiz. En deux jours, son retard sur Martín est passé de 40 à 19 points !
Márquez profite de son succès ce dimanche pour gagner une place de plus. Samedi, il avait pris l'avantage sur Ai Ogura, absent en raison d'une blessure à la main gauche, et ce dimanche, c'est Marco Bezzecchi qu'il a doublé, ce qui lui permet de remonter au deuxième rang. Cinq points séparent désormais les deux hommes. Fabio Di Giannnantonio a aussi doublé Ogura ce dimanche, et il pointe désormais à 48 points de Martín.
Pedro Acosta profite de l'abandon de Raúl Fernández pour lui chiper la sixième place. Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Fermín Aldeguer complètent le top 10.
Les deux succès de Ducati ce week-end permettent à la marque de réduire son retard sur Aprilia, passé de 29 à 15 points au cours du week-end. KTM reste un distant troisième, devant Honda et Yamaha.
Aprilia mène aussi le championnat des équipes, avec son team officielle qui devance son partenaire, Trackhouse. Ducati occupe la troisième place. L'équipe d'usine Aprilia est même celle qui a marqué le plus de points ce week-end, puisque Ducati paie les difficultés de Bagnaia.
Championnat pilotes après le GP d'Aragón (13/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|256
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|2
|M. MárquezDucati Team
|237
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|232
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|208
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|189
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|186
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|128
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|90
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|11
|L. MariniHonda HRC
|88
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|12
|E. BastianiniTech 3
|84
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|78
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|36
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|14
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP d'Aragón (13/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|390
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|2
|Ducati
|375
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|3
|KTM
|231
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|4
|Honda
|129
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|5
|Yamaha
|78
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
Championnat équipes après le GP d'Aragón (13/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|488
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|2
|Trackhouse Racing Team
|389
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|3
|Ducati Team
|380
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|267
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|5
|Team VR46
|261
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|6
|Gresini Racing
|227
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|7
|Honda HRC
|121
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|Team LCR
|100
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|9
|Tech 3
|97
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|Yamaha Factory Racing
|79
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|11
|Pramac Racing
|42
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Tous les résultats et classements d'Aragón MotoGP 2026
Championnat - Márquez refait la moitié de son retard sur Martín !
Marc Márquez pas parfait mais invincible au GP d'Aragón
Comment Hülkenberg a évité le drame de justesse avec Bortoleto à Zandvoort
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires