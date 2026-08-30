Jorge Martín, seul pilote du top 4 à ne pas avoir manqué de course pour blessure en arrivant au GP d'Aragón, reste leader du championnat malgré un week-end délicat, mais Marc Márquez fond sur lui après avoir remporté les deux courses au programme à Alcañiz. En deux jours, son retard sur Martín est passé de 40 à 19 points !

Márquez profite de son succès ce dimanche pour gagner une place de plus. Samedi, il avait pris l'avantage sur Ai Ogura, absent en raison d'une blessure à la main gauche, et ce dimanche, c'est Marco Bezzecchi qu'il a doublé, ce qui lui permet de remonter au deuxième rang. Cinq points séparent désormais les deux hommes. Fabio Di Giannnantonio a aussi doublé Ogura ce dimanche, et il pointe désormais à 48 points de Martín.

Pedro Acosta profite de l'abandon de Raúl Fernández pour lui chiper la sixième place. Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Fermín Aldeguer complètent le top 10.

Les deux succès de Ducati ce week-end permettent à la marque de réduire son retard sur Aprilia, passé de 29 à 15 points au cours du week-end. KTM reste un distant troisième, devant Honda et Yamaha.

Aprilia mène aussi le championnat des équipes, avec son team officielle qui devance son partenaire, Trackhouse. Ducati occupe la troisième place. L'équipe d'usine Aprilia est même celle qui a marqué le plus de points ce week-end, puisque Ducati paie les difficultés de Bagnaia.

Championnat pilotes après le GP d'Aragón (13/22)

Championnat constructeurs après le GP d'Aragón (13/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 390 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 2 Ducati 375 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 3 KTM 231 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 4 Honda 129 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5

Championnat équipes après le GP d'Aragón (13/22)