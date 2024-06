Championnat - L'avance de Martín sur Bagnaia réduite au minimum

Irrésistible dans les enchaînements d'Assen, Pecco Bagnaia a réalisé la très bonne opération du week-end en remportant à la fois la course sprint et le Grand Prix. Ce score maximal, déjà obtenu lors de la manche précédente en Italie, lui permet de faire un pas de géant au championnat. Son retard au classement général, qui était de 39 points après le GP de Catalogne, est en effet passé à dix points seulement en l'espace de deux week-ends.

Jorge Martín reste leader, position qu'il occupe depuis le Portugal, lui qui ne cesse d'afficher sa volonté d'assurer autant de points que possible lorsque son adversaire a l'avantage, comme cela était clairement le cas ce week-end sur une piste adorée par le double champion en titre.

Avec désormais un score tout rond de 200 points, l'Espagnol compte 58 unités d'avance sur le troisième, Marc Márquez. Ce dernier a perdu gros en étant pénalisé après la course pour ne pas avoir respecté la pression pneumatique imposée.

Toujours quatrième du championnat, Enea Bastianini revient à six points du pilote Gresini après son podium du jour, tandis que Maverick Viñales prend l'avantage sur Pedro Acosta, pour la première fois auteur d'un score vierge ce week-end. Brad Binder, septième, n'est plus qu'à deux points du rookie alors que Fabio Di Giannantonio grimpe d'un cran à la faveur du forfait d'Aleix Espargaró, consécutif de sa chute de samedi.

Du côté des Français, Fabio Quartararo glisse à la 14e place, à égalité de points avec Franco Morbidelli, 13e, et Johann Zarco se maintient à la 19e position.

Dans les deux autres classements, Ducati et son équipe officielle écrasent les débats ce week-end avec une avance qui passe à 87 points sur Pramac Racing chez les équipes, et à 122 points côté constructeurs. Mais il y a une nouveauté : ce n'est plus KTM, mais Aprilia qui se trouve en position de dauphin à présent.

Championnat pilotes après le GP des Pays-Bas (8/20)

Championnat constructeurs après le GP des Pays-Bas (8/20)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 278 37 34 25 37 37 34 37 37 2 Aprilia 156 15 20 37 10 18 25 13 18 3 KTM 154 29 21 26 19 12 15 18 14 4 Yamaha 43 5 10 4 8 1 7 1 7 5 Honda 22 4 4 - 5 4 2 - 3

Championnat équipes après le GP des Pays-Bas (8/20)