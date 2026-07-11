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Championnat - Martín reste en tête, Bezzecchi commence à décrocher

Blessé ce matin, Marco Bezzecchi perd quatre points de plus sur Jorge Martín, qui conforte sa place de leader au championnat. Mais Marc Márquez se rapproche et n'est plus qu'à 32 points.

Léna Buffa
Mis à jour:
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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Départ de la course

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
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Les huit premiers se tenaient en 63 points avant cette course, un écart qui passe désormais à 64. Mais, en tête, un léger rapprochement s'opère, probablement annonciateur d'une nouvelle tendance.

Marco Bezzecchi, leader jusqu'à Assen, a non seulement perdu beaucoup de points aux Pays-Bas mais il marque encore plus le pas en étant forfait pour les courses de ce week-end, à la suite d'une grosse chute en qualifications dans laquelle il s'est blessé.

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Le premier à profiter de la situation est son coéquipier, Jorge Martín, qui conforte son leadership fraîchement acquis. Il augmente son avance de quatre points après la course sprint, qu'il a terminée à la sixième place. Fabio Di Giannantonio revient quant à lui à deux unités de Bezzecchi après avoir pris la médaille de bronze.

Toujours quatrième du classement général, Ai Ogura se trouve à présent sous la menace directe de Marc Márquez, qui s'est imposé aujourd'hui et revient à seulement neuf points du Japonais  qu'il ne jugeait de toute façon pas vraiment comme un adversaire cette semaine.

Au-delà des neuf premiers du championnat, le seul à marquer un point ce samedi est Fabio Quartararo, qui conserve sa 14e place.

Il n'y a pas de changement chez les constructeurs et les équipes, néanmoins Ducati reprend six points à Aprilia et n'est plus qu'à 16 unités de la marque qui a jusqu'ici mené les débats.

Championnat pilotes après le sprint du GP d'Allemagne (11/22)

Pos. Pilote Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 197 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 4/6 - - - - - - - - - - -
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - - - - - - - - - - - -
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 184 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7/3 - - - - - - - - - - -
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 174 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 6/4 - - - - - - - - - - -
5 SpainM. MárquezDucati Team 165 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 12/1 - - - - - - - - - - -
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 143 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 5/5 - - - - - - - - - - -
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 135 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 2/8 - - - - - - - - - - -
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 133 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 3/7 - - - - - - - - - - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 87 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9/2 - - - - - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 71 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 - - - - - - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 69 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 - - - - - - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 58 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 - - - - - - - - - - - -
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 46 2 4 - 5 15 11 - - - 8 1/9 - - - - - - - - - - -
15 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - - - - - - - - - - - - -
16 BrazilD. MoreiraTeam LCR 43 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - - - - - - - - - - - -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 19 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 - - - - - - - - - - - -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 15 - - - - 1 1 1 8 - 4 - - - - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 - - - - - - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 5 - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le sprint du GP d'Allemagne (11/22)

Pos. Constructeur Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 310 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 6 - - - - - - - - - - -
2 Ducati 294 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 12 - - - - - - - - - - -
3 KTM 177 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 2 - - - - - - - - - - -
4 Honda 101 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 60 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 1 - - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le sprint du GP d'Allemagne (11/22)

Pos. Équipe Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 383 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 4 - - - - - - - - - - -
2 United StatesTrackhouse Racing Team 317 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 11 - - - - - - - - - - -
3 ItalyDucati Team 298 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 15 - - - - - - - - - - -
4 ItalyTeam VR46 227 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 7 - - - - - - - - - - -
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 193 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 2 - - - - - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 172 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 - - - - - - - - - - -
7 JapanHonda HRC 97 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 - - - - - - - - - - - -
8 FranceTech 3 79 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 - - - - - - - - - - - -
9 MonacoTeam LCR 77 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - -
10 JapanYamaha Factory Racing 65 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 1 - - - - - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 26 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 - - - - - - - - - - - -

 

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