Championnat - Martín reste en tête, Bezzecchi commence à décrocher
Blessé ce matin, Marco Bezzecchi perd quatre points de plus sur Jorge Martín, qui conforte sa place de leader au championnat. Mais Marc Márquez se rapproche et n'est plus qu'à 32 points.
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Les huit premiers se tenaient en 63 points avant cette course, un écart qui passe désormais à 64. Mais, en tête, un léger rapprochement s'opère, probablement annonciateur d'une nouvelle tendance.
Marco Bezzecchi, leader jusqu'à Assen, a non seulement perdu beaucoup de points aux Pays-Bas mais il marque encore plus le pas en étant forfait pour les courses de ce week-end, à la suite d'une grosse chute en qualifications dans laquelle il s'est blessé.
Le premier à profiter de la situation est son coéquipier, Jorge Martín, qui conforte son leadership fraîchement acquis. Il augmente son avance de quatre points après la course sprint, qu'il a terminée à la sixième place. Fabio Di Giannantonio revient quant à lui à deux unités de Bezzecchi après avoir pris la médaille de bronze.
Toujours quatrième du classement général, Ai Ogura se trouve à présent sous la menace directe de Marc Márquez, qui s'est imposé aujourd'hui et revient à seulement neuf points du Japonais – qu'il ne jugeait de toute façon pas vraiment comme un adversaire cette semaine.
Au-delà des neuf premiers du championnat, le seul à marquer un point ce samedi est Fabio Quartararo, qui conserve sa 14e place.
Il n'y a pas de changement chez les constructeurs et les équipes, néanmoins Ducati reprend six points à Aprilia et n'est plus qu'à 16 unités de la marque qui a jusqu'ici mené les débats.
Championnat pilotes après le sprint du GP d'Allemagne (11/22)
|Pos.
|Pilote
|Pts
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|197
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|4/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|184
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|174
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|6/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|M. MárquezDucati Team
|165
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|12/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|143
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|5/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|135
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|2/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|133
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|3/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|87
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniHonda HRC
|71
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|69
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|58
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|46
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|D. MoreiraTeam LCR
|43
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|19
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|15
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le sprint du GP d'Allemagne (11/22)
|Pos.
|Constructeur
|Pts
|1
|Aprilia
|310
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|294
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|177
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|101
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|60
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat équipes après le sprint du GP d'Allemagne (11/22)
|Pos.
|Équipe
|Pts
|1
|Aprilia Racing Team
|383
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Trackhouse Racing Team
|317
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Ducati Team
|298
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Team VR46
|227
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|193
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|172
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|97
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|79
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|77
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|65
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|26
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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