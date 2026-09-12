Championnat - Martín contient les remontées de Márquez et Bezzechi
Jorge Martín conserve une grande partie de son avance sur Marc Márquez et Marco Bezzecchi après le sprint au GP de Saint-Marin.
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Un ton en dessous face à Marc Márquez et Marco Bezzecchi depuis le début du week-end, en tout cas lorsqu'il utilise le pneu tendre, Jorge Martín a parfaitement limité la casse pendant le sprint de Misano, en prenant la troisième place derrière ses deux rivaux. Il ne perd que quatre points sur Márquez et un sur Bezzecchi.
Martín conserve 14 points d'avance sur Márquez et 22 sur Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio reste distancé, à 49 points de la tête. Le pilote VR46 devance Ai Ogura, absent pour le deuxième week-end consécutif, Pedro Acosta et Raúl Fernández.
Même s'il n'a plus marqué le moindre point depuis le GP d'Allemagne, il y a deux mois, Pecco Bagnaia reste huitième devant les pilotes Gresini, Álex Márquez et Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo est 15e et Johann Zarco 17e.
Au championnat des constructeurs, l'avance d'Aprilia sur Ducati passe de 15 à 12 points. KTM est toujours troisième, devant Yamaha et Honda. Du côté des équipes, Aprilia conserve un net avantage mais Ducati profite du succès de Márquez pour revenir à la hauteur de Trackhouse, deuxième.
Championnat pilotes après le sprint du GP de Saint-Marin (14/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|263
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|7/3
|2
|M. MárquezDucati Team
|249
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|12/1
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|241
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9/2
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|214
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|6/4
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|193
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|4/6
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|189
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|3/7
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|133
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|5/5
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|92
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|2/8
|11
|L. MariniHonda HRC
|89
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|1/9
|12
|E. BastianiniTech 3
|84
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|78
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|-
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|36
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|14
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le sprint du GP de Saint-Marin (14/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|399
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|9
|2
|Ducati
|387
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|12
|3
|KTM
|235
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|4
|4
|Honda
|130
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|1
|5
|Yamaha
|78
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|-
Championnat équipes après le sprint du GP de Saint-Marin (13/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|504
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|16
|2
|Ducati Team
|392
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|12
|3
|Trackhouse Racing Team
|392
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|3
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|271
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|4
|5
|Team VR46
|267
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|6
|6
|Gresini Racing
|234
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|7
|7
|Honda HRC
|122
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|1
|8
|Team LCR
|100
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|9
|Tech 3
|97
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|79
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|-
|11
|Pramac Racing
|42
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|-
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"
Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux
Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"
Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires