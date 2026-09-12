Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

WRC
WRC
Rallye du Chili
Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

Norris : "Probablement le meilleur tour de ma carrière"

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Norris : "Probablement le meilleur tour de ma carrière"

Pierre Gasly, de la pole au "carnage" en une semaine

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Pierre Gasly, de la pole au "carnage" en une semaine

Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"

La grille de départ du Grand Prix d'Espagne F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
La grille de départ du Grand Prix d'Espagne F1 2026
Résultats
MotoGP GP de Saint-Marin

Championnat - Martín contient les remontées de Márquez et Bezzechi

Jorge Martín conserve une grande partie de son avance sur Marc Márquez et Marco Bezzecchi après le sprint au GP de Saint-Marin.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Davide Tardozzi, directeur de l'équipe Lenovo Ducati

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Luca Marini, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Giacomo Agostini

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Détails de la moto Ducati

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Luigi Dall'lgna

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Suivre l'action

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Départ de la course

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Suivre l'action

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Suivre l'action

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Équipe Ducati

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
77

Un ton en dessous face à Marc Márquez et Marco Bezzecchi depuis le début du week-end, en tout cas lorsqu'il utilise le pneu tendre, Jorge Martín a parfaitement limité la casse pendant le sprint de Misano, en prenant la troisième place derrière ses deux rivaux. Il ne perd que quatre points sur Márquez et un sur Bezzecchi.

Martín conserve 14 points d'avance sur Márquez et 22 sur Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio reste distancé, à 49 points de la tête. Le pilote VR46 devance Ai Ogura, absent pour le deuxième week-end consécutif, Pedro Acosta et Raúl Fernández.

Lire aussi :

Même s'il n'a plus marqué le moindre point depuis le GP d'Allemagne, il y a deux mois, Pecco Bagnaia reste huitième devant les pilotes Gresini, Álex Márquez et Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo est 15e et Johann Zarco 17e.

Au championnat des constructeurs, l'avance d'Aprilia sur Ducati passe de 15 à 12 points. KTM est toujours troisième, devant Yamaha et Honda. Du côté des équipes, Aprilia conserve un net avantage mais Ducati profite du succès de Márquez pour revenir à la hauteur de Trackhouse, deuxième.

Championnat pilotes après le sprint du GP de Saint-Marin (14/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 263 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 7/3
2 SpainM. MárquezDucati Team 249 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 12/1
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9/2
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 214 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 6/4
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - -
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 193 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 4/6
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 189 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 3/7
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 133 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 5/5
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 92 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 2/8
11 ItalyL. MariniHonda HRC 89 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 1/9
12 ItalyE. BastianiniTech 3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 -
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 -
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 - -
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le sprint du GP de Saint-Marin (14/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 Aprilia 399 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 9
2 Ducati 387 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 12
3 KTM 235 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 4
4 Honda 130 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 1
5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 -

Championnat équipes après le sprint du GP de Saint-Marin (13/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 ItalyAprilia Racing Team 504 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 16
2 ItalyDucati Team 392 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 12
3 United StatesTrackhouse Racing Team 392 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 3
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 271 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 4
5 ItalyTeam VR46 267 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 6
6 ItalyGresini Racing 234 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 7
7 JapanHonda HRC 122 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 1
8 MonacoTeam LCR 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 -
9 FranceTech 3 97 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 -
10 JapanYamaha Factory Racing 79 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 -
11 ItalyPramac Racing 42 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 -

 

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Marc Márquez domine Bezzecchi et remporte le sprint à Misano
Article suivant Loris Capirossi intègre les Légendes du MotoGP

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"

Dernières actus

L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

WRC
WRC WRC
Rallye du Chili
Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"