Carton plein pour Jorge Martín au Grand Prix de France ! L'Espagnol a remporté le sprint et la victoire au Mans, augmentant son avance au championnat, d'autant plus que son principal rival, Pecco Bagnaia, a connu un zéro pointé en sprint et n'a pas réussi à conserver la seconde place en course. L'Italien a repris sa deuxième place au championnat ce dimanche après l'avoir perdue au terme du sprint, mais il accuse désormais un retard de 38 points sur le pilote Pramac.

Sur les podiums du sprint et de la course, Marc Márquez en a profité pour prendre la troisième place au championnat pilotes, à égalité avec Enea Bastianini, les deux pilotes accusant quant à eux un retard de 40 points sur Martín. À terre très rapidement lors de la course de ce dimanche, Pedro Acosta a subit son premier revers de la saison et glisse à la sixième place, puisque Maverick Viñales le passe également.

Côté équipes, Pramac fait un rapproché en reprenant 11 points à l'écurie Ducati officielle.

Championnat pilotes après le GP de France (5/21)

Championnat constructeurs après le GP de France (5/21)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 170 37 34 25 37 37 2 KTM 107 29 21 26 19 12 3 Aprilia 100 15 20 37 10 18 4 Yamaha 28 5 10 4 8 1 5 Honda 17 4 4 - 5 4

Championnat équipes après le GP de France (5/21)