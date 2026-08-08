Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3
Jorge Martín profite de sa victoire dans le sprint du GP de Grande-Bretagne pour augmenter son avance en tête du championnat. Marc Márquez cède sa troisième place à Marco Bezzecchi.
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Arrivé à Silverstone en s'excusant presque d'occuper la première place du championnat, Jorge Martín a pourtant confirmé ce statut ce samedi. Après avoir signé la pole, le pilote Aprilia a remporté le sprint devant son premier poursuivant au championnat, Ai Ogura. Son avance passe ainsi de 14 à 17 points.
Après sa dégringolade durant le sprint, Marc Márquez abandonne la troisième place du championnat au profit de Marco Bezzecchi. Ce dernier est à 27 points de Martín, tandis que le retard de Márquez remonte à 29 unités. Fabio Di Giannantonio complète le top 5, à 31 points.
Raúl Fernández est sixième devant Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Luca Marini. Fabio Quartararo est 14e et Johann Zarco, absent depuis près de trois mois, reste 17e.
Au championnat des constructeurs, Aprilia se donne de l'air et voit son avance sur Ducati passer de 11 à 17 points. Aprilia domine aussi le championnat des équipes, devant son équipe satellite, Trackhouse, et la structure Ducati officielle.
Championnat pilotes après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|220
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|12/1
|2
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9/2
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|193
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|7/3
|4
|M. MárquezDucati Team
|191
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|1/9
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|189
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|5/5
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|159
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|-
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|152
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|4/6
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|93
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|6/4
|10
|L. MariniHonda HRC
|79
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|64
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|-
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|15
|F. MorbidelliTeam VR46
|48
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|2/8
|16
|D. MoreiraTeam LCR
|48
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|29
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3/7
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|19
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|12
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|P. EspargaróTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le sprint de GP Grande-Bretagne (12/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|342
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|12
|2
|Ducati
|325
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|6
|3
|KTM
|194
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|4
|4
|Honda
|112
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|3
|5
|Yamaha
|69
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|-
Championnat équipes après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|413
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|19
|2
|Trackhouse Racing Team
|362
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|9
|3
|Ducati Team
|334
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|1
|4
|Team VR46
|237
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|7
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|216
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|4
|6
|Gresini Racing
|178
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|6
|7
|Honda HRC
|108
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|3
|8
|Tech 3
|86
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|-
|9
|Team LCR
|82
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|76
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|11
|Pramac Racing
|31
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|-
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