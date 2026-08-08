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MotoGP GP de Grande-Bretagne

Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

Jorge Martín profite de sa victoire dans le sprint du GP de Grande-Bretagne pour augmenter son avance en tête du championnat. Marc Márquez cède sa troisième place à Marco Bezzecchi.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Joan Mir, Honda HRC

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

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Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

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Diogo Moreira, équipe LCR Honda

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Luca Marini, Honda HRC

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NORTHAMPTON, ANGLETERRE - 8 AOÛT : Départ de la course « Tissot Sprint » sur le circuit de Silverstone, le 8 août 2026 à Northampton, en Angleterre. (Photo : Qian Jun/MB Media/Getty Images)

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Le pilote espagnol Iker Lecuona, de l'écurie BK8 Gresini Racing, tente de relever sa moto lors de la course Sprint du MotoGP, le deuxième jour du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, sur le circuit de Silverstone, dans le centre de l'Angle

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Arrivé à Silverstone en s'excusant presque d'occuper la première place du championnat, Jorge Martín a pourtant confirmé ce statut ce samedi. Après avoir signé la pole, le pilote Aprilia a remporté le sprint devant son premier poursuivant au championnat, Ai Ogura. Son avance passe ainsi de 14 à 17 points.

Après sa dégringolade durant le sprint, Marc Márquez abandonne la troisième place du championnat au profit de Marco Bezzecchi. Ce dernier est à 27 points de Martín, tandis que le retard de Márquez remonte à 29 unités. Fabio Di Giannantonio complète le top 5, à 31 points.

Lire aussi :

Raúl Fernández est sixième devant Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Luca Marini. Fabio Quartararo est 14e et Johann Zarco, absent depuis près de trois mois, reste 17e.

Au championnat des constructeurs, Aprilia se donne de l'air et voit son avance sur Ducati passer de 11 à 17 points. Aprilia domine aussi le championnat des équipes, devant son équipe satellite, Trackhouse, et la structure Ducati officielle.

Championnat pilotes après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 220 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 12/1
2 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9/2
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 193 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 7/3
4 SpainM. MárquezDucati Team 191 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 1/9
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 189 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 5/5
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 159 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 -
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 152 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 4/6
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 93 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 6/4
10 ItalyL. MariniHonda HRC 79 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 -
12 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 64 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 -
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 -
15 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 48 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 2/8
16 BrazilD. MoreiraTeam LCR 48 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 29 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3/7
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 19 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 12 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - - - - -
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - -
29 SpainP. EspargaróTech 3   - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le sprint de GP Grande-Bretagne (12/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 Aprilia 342 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 12
2 Ducati 325 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 6
3 KTM 194 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 4
4 Honda 112 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 3
5 Yamaha 69 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 -

Championnat équipes après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 ItalyAprilia Racing Team 413 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 19
2 United StatesTrackhouse Racing Team 362 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 9
3 ItalyDucati Team 334 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 1
4 ItalyTeam VR46 237 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 7
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 216 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 4
6 ItalyGresini Racing 178 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 6
7 JapanHonda HRC 108 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 3
8 FranceTech 3 86 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 -
9 MonacoTeam LCR 82 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 -
10 JapanYamaha Factory Racing 76 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 -
11 ItalyPramac Racing 31 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 -

 

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