Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

Arrivé à Silverstone en s'excusant presque d'occuper la première place du championnat, Jorge Martín a pourtant confirmé ce statut ce samedi. Après avoir signé la pole, le pilote Aprilia a remporté le sprint devant son premier poursuivant au championnat, Ai Ogura. Son avance passe ainsi de 14 à 17 points.

Après sa dégringolade durant le sprint, Marc Márquez abandonne la troisième place du championnat au profit de Marco Bezzecchi. Ce dernier est à 27 points de Martín, tandis que le retard de Márquez remonte à 29 unités. Fabio Di Giannantonio complète le top 5, à 31 points.

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Raúl Fernández est sixième devant Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Luca Marini. Fabio Quartararo est 14e et Johann Zarco, absent depuis près de trois mois, reste 17e.

Au championnat des constructeurs, Aprilia se donne de l'air et voit son avance sur Ducati passer de 11 à 17 points. Aprilia domine aussi le championnat des équipes, devant son équipe satellite, Trackhouse, et la structure Ducati officielle.

Championnat pilotes après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)

Championnat constructeurs après le sprint de GP Grande-Bretagne (12/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 342 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 12 2 Ducati 325 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 6 3 KTM 194 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 4 4 Honda 112 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 3 5 Yamaha 69 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 -

Championnat équipes après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)