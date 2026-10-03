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Championnat - Martín et Márquez se détachent un peu plus

Jorge Martín conserve sept points d'avance sur Marc Márquez après le sprint du GP du Japon. Les deux Espagnols font leur break sur leurs poursuivants.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La lutte au championnat est-elle en train de tourner à un duel ? Jorge Martín et Marc Márquez sont en tout cas les grands bénéficiaires du jour à Motegi, et continuent à se répondre au championnat.

Martín avait inscrit plus de points que son compatriote dans les deux courses au Red Bull Ring, mais ce samedi le succès de Márquez dans le sprint lui permet de réduire l'écart de cinq points, pour revenir à sept unités.

Après une course courte difficile, Marco Bezzecchi continue à perdre le contact et pointe désormais à 45 points de son coéquipier. Pedro Acosta est à 79 points et Fabio Di Giannantonio à 83 après leurs chutes ce samedi. Ai Ogura est sixième, devant Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo est 15e, deux positions devant Johann Zarco.

Lire aussi :

Le championnat des constructeurs reste très disputé. L'avance d'Aprilia sur Ducati passe de dix à cinq points. KTM est toujours troisième devant Honda et Yamaha.

Au championnat des équipes, Aprilia ne perd qu'un point de sa confortable avance sur Ducati. Trackhouse reste troisième.

Championnat pilotes après le sprint du GP du Japon (16/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 313 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 7/3
2 SpainM. MárquezDucati Team 306 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 12/1
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 268 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 4/6
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 234 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 -
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 -
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 227 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 5/5
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 205 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 2/8
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 -
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 156 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 115 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 103 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 6/4
12 ItalyL. MariniHonda HRC 98 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 94 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 -
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9/2
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 62 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 1/9
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3/7
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
27 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - - - -
28 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ThailandS. ChantraTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le sprint du GP du Japon (16/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 Aprilia 449 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 7
2 Ducati 444 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 12
3 KTM 283 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 6
4 Honda 155 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 9
5 Yamaha 85 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 1

Championnat équipes après le sprint du GP du Japon (16/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 ItalyAprilia Racing Team 581 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 11
2 ItalyDucati Team 462 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 12
3 United StatesTrackhouse Racing Team 432 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 7
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 -
5 ItalyTeam VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 -
6 ItalyGresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 -
7 JapanHonda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 -
8 MonacoTeam LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12
9 FranceTech 3 118 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 6
10 JapanYamaha Factory Racing 86 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 1
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - -

 

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Article précédent Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !

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