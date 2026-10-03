La lutte au championnat est-elle en train de tourner à un duel ? Jorge Martín et Marc Márquez sont en tout cas les grands bénéficiaires du jour à Motegi, et continuent à se répondre au championnat.

Martín avait inscrit plus de points que son compatriote dans les deux courses au Red Bull Ring, mais ce samedi le succès de Márquez dans le sprint lui permet de réduire l'écart de cinq points, pour revenir à sept unités.

Après une course courte difficile, Marco Bezzecchi continue à perdre le contact et pointe désormais à 45 points de son coéquipier. Pedro Acosta est à 79 points et Fabio Di Giannantonio à 83 après leurs chutes ce samedi. Ai Ogura est sixième, devant Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo est 15e, deux positions devant Johann Zarco.

Le championnat des constructeurs reste très disputé. L'avance d'Aprilia sur Ducati passe de dix à cinq points. KTM est toujours troisième devant Honda et Yamaha.

Au championnat des équipes, Aprilia ne perd qu'un point de sa confortable avance sur Ducati. Trackhouse reste troisième.

Championnat pilotes après le sprint du GP du Japon (16/22)

Championnat constructeurs après le sprint du GP du Japon (16/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 449 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 7 2 Ducati 444 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 12 3 KTM 283 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 6 4 Honda 155 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 9 5 Yamaha 85 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 1

Championnat équipes après le sprint du GP du Japon (16/22)

Pos. Équipe Points 1 Aprilia Racing Team 581 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 11 2 Ducati Team 462 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 12 3 Trackhouse Racing Team 432 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 7 4 Red Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 - 5 Team VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 - 6 Gresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 - 7 Honda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 - 8 Team LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 9 Tech 3 118 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 6 10 Yamaha Factory Racing 86 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 1 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - -