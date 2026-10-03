Championnat - Martín et Márquez se détachent un peu plus
Jorge Martín conserve sept points d'avance sur Marc Márquez après le sprint du GP du Japon. Les deux Espagnols font leur break sur leurs poursuivants.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
La lutte au championnat est-elle en train de tourner à un duel ? Jorge Martín et Marc Márquez sont en tout cas les grands bénéficiaires du jour à Motegi, et continuent à se répondre au championnat.
Martín avait inscrit plus de points que son compatriote dans les deux courses au Red Bull Ring, mais ce samedi le succès de Márquez dans le sprint lui permet de réduire l'écart de cinq points, pour revenir à sept unités.
Après une course courte difficile, Marco Bezzecchi continue à perdre le contact et pointe désormais à 45 points de son coéquipier. Pedro Acosta est à 79 points et Fabio Di Giannantonio à 83 après leurs chutes ce samedi. Ai Ogura est sixième, devant Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo est 15e, deux positions devant Johann Zarco.
Le championnat des constructeurs reste très disputé. L'avance d'Aprilia sur Ducati passe de dix à cinq points. KTM est toujours troisième devant Honda et Yamaha.
Au championnat des équipes, Aprilia ne perd qu'un point de sa confortable avance sur Ducati. Trackhouse reste troisième.
Championnat pilotes après le sprint du GP du Japon (16/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|313
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|7/3
|2
|M. MárquezDucati Team
|306
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|12/1
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|268
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|4/6
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|234
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|-
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|227
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|5/5
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|205
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|2/8
|8
|Á. MárquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|9
|P. BagnaiaDucati Team
|156
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|115
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|103
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|6/4
|12
|L. MariniHonda HRC
|98
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|94
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|-
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9/2
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|62
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|1/9
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3/7
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|27
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|S. ChantraTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le sprint du GP du Japon (16/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|449
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|7
|2
|Ducati
|444
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|12
|3
|KTM
|283
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|6
|4
|Honda
|155
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|9
|5
|Yamaha
|85
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|1
Championnat équipes après le sprint du GP du Japon (16/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|581
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|11
|2
|Ducati Team
|462
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|12
|3
|Trackhouse Racing Team
|432
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|7
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|328
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|-
|5
|Team VR46
|286
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|-
|6
|Gresini Racing
|282
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|-
|7
|Honda HRC
|134
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|-
|8
|Team LCR
|122
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|9
|Tech 3
|118
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|6
|10
|Yamaha Factory Racing
|86
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|1
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
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