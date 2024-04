Championnat - Martín perd gros, Bagnaia revient après sa victoire

Jorge Martín reste leader du championnat MotoGP au soir du Grand Prix d'Espagne, quatrième manche de la saison, cependant son avance qui culminait hier à 29 points, a pris un revers. Après sa chute dimanche, il ne conserve désormais que 17 unités d'avance, devant son nouveau dauphin, Pecco Bagnaia, revenu à la victoire.

Avec la chute de Martín, Pedro Acosta est désormais le seul à avoir systématiquement atteint la zone des points cette saison, à la fois lors des sprints et des courses principales. Le rookie espagnol, passé hier à la deuxième place du classement général, a connu un dimanche difficile qui le fait reculer au quatrième rang. Il n'affiche qu'un petit point de retard sur Enea Bastianini, revenu dans le trio de tête après sa cinquième place à l'arrivée dimanche.

En ne pouvant sauver que sept points ce week-end, Maverick Viñales marque le pas au classement général. Il est désormais rejoint par Marc Márquez, ainsi que Brad Binder, les trois hommes se tenant en quatre points.

Ducati conserve l'avantage dans les classements des constructeurs et des équipes. Chez les constructeurs, c'est KTM qui occupe désormais la deuxième place, ayant pris l'avantage sur Aprilia, en partie grâce aux performances d'Acosta. Le team d'usine de Mattighofen n'est en effet que cinquième parmi les équipes, devancé par l'équipe officielle de Noale, Pramac et Gresini, et loin derrière l'équipe d'usine de Ducati.

Prochain rendez-vous dans deux semaines, avec le Grand Prix de France.

Championnat pilotes après le GP d'Espagne (4/21)

Championnat constructeurs après le GP d'Espagne (4/21)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 133 37 34 25 37 2 KTM 95 29 21 26 19 3 Aprilia 82 15 20 37 10 4 Yamaha 27 5 10 4 8 5 Honda 13 4 4 - 5

Championnat équipes après le GP d'Espagne (4/21)