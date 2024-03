Dominateur à Portimão, Jorge Martín semblait bien parti pour s'emparer de la tête du championnat avec 12 points d'avance sur Pecco Bagnaia, mais l'abandon de l'Italien fait finalement grimper l'écart à 23 unités ! Le double champion du MotoGP, qui comptait deux points d'avance avant cette course, n'est plus que quatrième et voit également Brad Binder et Enea Bastianini lui passer devant. Le pilote KTM a 18 points de retard sur Martín, tandis que Bastianini pointe à 21 points du nouveau leader.

C'est la troisième fois de sa carrière que Martín mène le championnat et il occupera cette position pendant trois semaines, avant le prochain rendez-vous à Austin, alors que cela n'avait duré que 24 heures à la suite de ses succès à Mandalika l'an passé et à Losail en ouverture du championnat 2024.

VIDÉO - L'accrochage entre Márquez et Bagnaia à Portimão

Le premier podium de Pedro Acosta lui permet d'occuper la cinquième place, devant Marc Márquez, Aleix Espargaró, Maverick Viñales et Jack Miller, tandis que Fabio Di Giannantonio et Fabio Quartararo sont à égalité à la 11e place. Johann Zarco pointe au 17e rang.

Le classement des constructeurs reste inchangé, avec Ducati devant KTM, Aprilia, Yamaha et Honda. Chez les équipes, la structure Ducati officielle conserve la première place devant Pramac, qui gagne deux positions. Les équipes d'usine de KTM et Aprilia sont troisième et quatrième devant Gresini, passé de la deuxième à la cinquième position ce dimanche, les frères Márquez ayant tous chuté.

Championnat pilotes après le GP du Portugal (2/21)

Championnat constructeurs après le GP du Portugal (2/21)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 71 37 34 2 KTM 50 29 21 3 Aprilia 35 15 20 4 Yamaha 15 5 10 5 Honda 8 4 4

Championnat équipes après le GP du Portugal (2/21)