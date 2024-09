Championnat - Martín se redonne de l'air, Ducati déjà sacré !

La lutte pour le titre entre Jorge Martín et Pecco Bagnaia est une nouvelle fois marquée par de gros points perdus par l'un des deux. Après la chute de Bagnaia au GP d'Aragón et l'erreur stratégique de Martín au GP de Saint-Marin, le GP d'Émilie-Romagne a vu l'Italien payer sa chute. Pendant ce temps, Martín a pris les 20 points de la deuxième place dans une fin de course polémique avec Enea Bastianini, ce qui lui a permis de repousser Bagnaia à 24 points.

Dans la lutte pour la troisième place, Bastianini profite de son succès pour repasser un point devant Márquez, avec 59 points de retard sur Martín. Malgré sa chute, Brad Binder est toujours cinquième devant Pedro Acosta, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Álex Márquez et Fabio di Giannantonio, qui perd une position.

Alors qu'il reste encore six week-ends de compétition cette année, Ducati célèbre sa 100e victoire en MotoGP pour s'offrir déjà la couronne des constructeurs, une course plus tôt que l'an passé. La marque italienne ne peut déjà plus être rattrapée par ses rivales, emmenées par KTM devant Aprilia, Yamaha et Honda.

Les équipes de Ducati dominent aussi le championnat des équipes, avec la structure officielle devant Pramac et Gresini. Aprilia est le premier poursuivant.

Championnat pilotes après le GP d'Émilie-Romagne (14/20)

Championnat constructeurs après le GP d'Émilie-Romagne (14/20)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 500 37 34 25 37 37 34 37 37 37 37 37 37 37 37 2 KTM 239 29 21 26 19 12 15 18 14 11 13 16 23 17 5 3 Aprilia 234 15 20 37 10 18 25 13 18 19 17 16 11 5 10 4 Yamaha 84 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 - 9 10 12 5 Honda 42 4 4 - 5 4 2 - 3 2 2 2 5 4 5

Championnat équipes après le GP d'Émilie-Romagne (14/20)