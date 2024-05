Arrivé en leader au Mans, Jorge Martín s'est déjà assuré le maximum de points pour le sprint en remportant aisément la course de ce samedi au Grand Prix de France. L'Espagnol sera d'autant plus heureux de sa performance qu'elle s'accompagne d'un zéro pointé de Pecco Bagnaia, victime d'un problème et contraint à l'abandon en début de sprint.

En plus de conforter sa place de leader en attendant la course principale de ce dimanche, puisqu'il compte désormais 28 points d'avance sur le second, Martín a un nouveau dauphin en la personne d'Enea Bastianini, qui devance désormais Bagnaia d'un petit point. Juste derrière le duo Ducati officiel, on retrouve Pedro Acosta avec 73 points et Maverick Viñales, troisième du sprint, avec 70 unités. Auteur de la seconde place ce samedi, Marc Márquez est revenu à un point de l'Aprilia.

Championnat pilotes après le sprint du GP de France (5/21)

Championnat constructeurs après le sprint du GP de France (5/21)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 145 37 34 25 37 12 2 KTM 99 29 21 26 19 4 3 Aprilia 89 15 20 37 10 7 4 Yamaha 27 5 10 4 8 - 5 Honda 13 4 4 - 5 -

Championnat équipes après le sprint du GP de France (5/21)