Championnat - Bastianini surprenant leader devant Binder et Espargaró

Après la pole position de Jorge Martín hier, Ducati avait un sérieux concurrent pour la victoire, mais l'Espagnol a rencontré des difficultés en course avant d'être fauché par Pecco Bagnaia. Avec trois pilotes out, puisque Jack Miller a été victime d'un problème technique en début de course, tous les espoirs de Ducati reposaient alors sur Enea Bastianini qui a su tirer profit de la petite erreur commise par Pol Espargaró à quatre tours de la fin.

L'Italien s'est offert sa première victoire en MotoGP, en plus de prendre la tête du championnat. Il sauve également les meubles du constructeur de Borgo Panigale, dont le second représentant est Johann Zarco, en huitième position.

Brad Binder a également surpris en permettant à KTM de finir deuxième. Le Sud-Africain est remonté à toute vitesse dans le dernier tour mais n'a pas été en mesure de dépasser Bastianini. Plus en retrait durant le week-end, la marque autrichienne a perdu de gros points avec la chute de Miguel Oliveira, mais compense grâce à Binder.

En tête jusqu'à quatre tours de l'arrivée, Pol Espargaró a finalement terminé troisième, deux places devant son coéquipier Marc Márquez, mais a confirmé le potentiel de la nouvelle RC213V. La révolution menée par Honda semble payer, et le constructeur japonais est le seul à classer deux pilotes dans le top 5, en plus de s'emparer de la tête du championnat par équipes avec son team officiel.

Intercalé entre les deux hommes, Aleix Espargaró a réalisé une course solide pour Aprilia, tandis que Maverick Viñales est entré dans les points, en 12e position.

Joan Mir et Álex Rins ont pour leur part déçu après les excellents essais réalisés depuis le début du week-end, et finissent sixième et septième. Suzuki se retrouve ainsi avant-dernier, juste devant Yamaha, dont le meilleur représentant est à nouveau Fabio Quartararo. Le Français a tout donné, comme prévu, mais n'a pu faire mieux que neuvième.

Championnat pilotes après le GP du Qatar

Championnat équipes après le GP du Qatar

Championnat constructeurs après le GP du Qatar

Pos. Constructeur Pts JER 1 Ducati 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Honda 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Aprilia 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Suzuki 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Yamaha 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -