Championnat - Quartararo fait plus que le break !

C'est un week-end parfait que vient de conclure Fabio Quartararo en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne, où un scénario mathématique très avantageux s'est mis en place pour le Niçois, dont les adversaires les plus directs au championnat ont été relégués à des positions très éloignées du podium. Mir seulement neuvième, Zarco hors du top 10, sans parler d'un Bagnaia en naufrage depuis la première ligne de la grille jusqu'à la quatorzième place à l'arrivée : Quartararo pouvait difficilement espérer meilleur schéma pour ses ambitions personnelles.

Avec son succès du jour, le pilote Yamaha factory fait un énorme pas en avant vers la couronne mondiale MotoGP 2021 en faisant monter son avance aux commandes du championnat à désormais 65 points sur Joan Mir, détenteur de la couronne. Malgré sa course difficile, Johann Zarco quitte la Grande-Bretagne une place au-dessus de celle qu'il occupait au général, à la faveur de la chute de Bagnaia de la position de dauphin à la quatrième place. Les trois hommes se tiennent dans seulement quatre points. La chute de Jorge Martín, en début de course, lors d'un contact avec Marc Márquez, n'aura pas permis au jeune espagnol de tenter de signer un troisième podium consécutif et le voit désormais repris par un solide Álex Rins, auteur de son premier podium de l'année.

Auteur du premier podium d'Aprilia dans l'ère MotoGP, Aleix Espargaró termine finalement devant son frère Pol, auteur de la pole position et cinquième à l'arrivée. Belle opération personnelle pour Iker Lecuona, septième et qui prend le dessus sur la fratrie Rossi-Marini.

Championnat du monde des pilotes après le GP d'Autriche

Chez les équipes, les 25 points inscrits par l'unique Yamaha factory dans les points sont amplement suffisants pour étendre l'avance du team sur l'équipe Ducati factory. Avec son gros résultat de ce dimanche, Suzuki revient ex-aequo avec Pramac, dont la journée a été la plus mauvaise depuis celle du Grand Prix du Portugal. Le podium bienvenu d'Aprilia permet à l'équipe de pouvoir encore espérer se maintenir dans le même train que les deux équipes Honda. A noter que six constructeurs différents ont occupé les six premiers rangs à l'issue du GP de Grande-Bretagne !

Championnat du monde des équipes après le GP d'Autriche

Enfin, le tableau des constructeurs, où seule la moto la mieux placée de chaque marque valide des points, permet à Yamaha de reprendre des points bienvenus sur Ducati. La bataille pour le titre fera rage jusqu'à la fin de la saison entre les deux entités, et alors que Yamaha se prépare à de grands changements dans ses line-up avec le retour en compétition de Franco Morbidelli dans le team d'usine aux côtés de Quartararo, et la sortie de congé sabbatique d'Andrea Dovizioso sur la machine millésimée 2019 du team SRT Petronas. Avec ses 20 points, Suzuki menace de nouveau sérieusement la troisième place de KTM, dont le bilan mathématique est le plus faible de tous les constructeurs ce week-end.

Championnat du monde des constructeurs après le GP d'Autriche

Pos. Constructeur Points 1 Yamaha 234 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 - - - - - - - 2 Ducati 225 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 - - - - - - - 3 KTM 162 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 - - - - - - - 4 Suzuki 158 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 - - - - - - - 5 Honda 115 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 - - - - - - - 6 Aprilia 84 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 - - - - - - -