Championnat - Quartararo et Yamaha gardent la tête avec une courte avance

Septième à Brno, huitième à la première course du Red Bull Ring et seulement 13e aujourd'hui, Fabio Quartararo conserve toutefois la première place du championnat pilotes après un mois d'août compliqué qui a fait suite à ses deux victoires à Jerez. Le pilote français bénéficie du fait qu'Andrea Dovizioso n'a pu sauver qu'une cinquième place ce dimanche pour garder le leadership avec seulement trois points d'avance sur l'Italien.

Alors que le classement reste très serré, Jack Miller capitalise sur sa deuxième place du jour pour faire un bond de la septième à la troisième position, à 11 points de Dovizioso. Derrière lui, la hiérarchie reste particulièrement incertaine avec des écarts d'un à deux points seulement entre Binder, Viñales, Nakagami, Rossi, Mir et Oliveira, le vainqueur du jour.

Même si le top 3 du classement constructeurs reste inchangé, les écarts sont là aussi gommés entre Yamaha, Ducati et KTM, contenus en seulement six points. Malgré deux Grands Prix n'ayant apporté que de maigres récompenses, le team Petronas conserve le leadership au championnat des équipes et passe même le cap des 100 points, alors que le doublé reste assuré par l'équipe officielle Yamaha. Seulement, Ducati remonte à dix points du team malaisien. Plus bas, Tech3 grimpe de deux places grâce à sa victoire.

Championnat pilotes après le GP de Styrie

Championnat constructeurs après le GP de Styrie

Pos. Constructeur Pts 1 Yamaha 88 25 25 20 11 7 - - - - - - - - - 2 Ducati 87 16 10 16 25 20 - - - - - - - - - 3 KTM 82 10 9 25 13 25 - - - - - - - - - 4 Suzuki 57 - 11 13 20 13 - - - - - - - - - 5 Honda 46 6 13 8 10 9 - - - - - - - - - 6 Aprilia 20 1 4 6 5 4 - - - - - - - - -

Championnat teams après le GP de Styrie