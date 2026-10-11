Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez

C'est finalement un statu quo au championnat MotoGP après le GP d'Indonésie. Jorge Martín repart en effet de Mandalika avec deux points d'avance sur Marc Márquez, qui avait repris les commandes samedi grâce à sa victoire dans le sprint. Le pilote Ducati les a finalement reperdues en passant quelque peu à côté de la course principale, tandis que Martín est monté sur le podium.

Malgré son score vierge d'hier, Marco Bezzecchi aura quant à lui réalisé une opération positive sur l'ensemble du week-end, puisque son retour à la victoire aujourd'hui le voit revenir à 46 points du leader, soit un gain de trois petites unités par rapport à la situation qui était la sienne en arrivant en Indonésie.

Ai Ogura prend la quatrième place du championnat à Pedro Acosta, un petit point séparant à présent les deux hommes. Fabio Di Giannantonio et Raúl Fernández conservent leur rang, tandis qu'Álex Márquez dépasse Pecco Bagnaia à la huitième position.

Du côté des Français, on note que Fabio Quartararo gagne une place pour figurer à présent au 14e rang, alors que Johann Zarco reste 17e.

Aprilia capitalise sur un dimanche particulièrement bien réussi, marqué par un quadruplé historique, pour réaffirmer son leadership. La marque reprend en effet la tête du championnat constructeurs, perdue hier face à Ducati. Elle augmente aussi son avance au classement des équipes après avoir marqué le double de points de la formation officielle de Borgo Panigale sur l'ensemble du week-end.

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Championnat pilotes après le GP d'Indonésie (17/22)

Championnat constructeurs après le GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Constructeur Pts 1 Aprilia 503 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 - - - - - 2 Ducati 491 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 - - - - - 3 KTM 311 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 - - - - - 4 Honda 165 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 - - - - - 5 Yamaha 97 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 - - - - -

Championnat équipes après le GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Équipe Pts 1 Aprilia Racing Team 664 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 - - - - - 2 Ducati Team 519 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 - - - - - 3 Trackhouse Racing Team 495 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - - - - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 362 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 - - - - - 5 Gresini Racing 306 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 - - - - - 6 Team VR46 304 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 - - - - - 7 Honda HRC 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - - - - 8 Tech 3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - - - - - 9 Team LCR 125 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 - - - - - 10 Yamaha Factory Racing 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - - - - 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -