Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez
Jorge Martín reprend la tête du championnat face à Marc Márquez et quitte même l'Indonésie avec la même avance que celle qu'il affichait en arrivant sur place.
Photo de : MotoGP
C'est finalement un statu quo au championnat MotoGP après le GP d'Indonésie. Jorge Martín repart en effet de Mandalika avec deux points d'avance sur Marc Márquez, qui avait repris les commandes samedi grâce à sa victoire dans le sprint. Le pilote Ducati les a finalement reperdues en passant quelque peu à côté de la course principale, tandis que Martín est monté sur le podium.
Malgré son score vierge d'hier, Marco Bezzecchi aura quant à lui réalisé une opération positive sur l'ensemble du week-end, puisque son retour à la victoire aujourd'hui le voit revenir à 46 points du leader, soit un gain de trois petites unités par rapport à la situation qui était la sienne en arrivant en Indonésie.
Ai Ogura prend la quatrième place du championnat à Pedro Acosta, un petit point séparant à présent les deux hommes. Fabio Di Giannantonio et Raúl Fernández conservent leur rang, tandis qu'Álex Márquez dépasse Pecco Bagnaia à la huitième position.
Du côté des Français, on note que Fabio Quartararo gagne une place pour figurer à présent au 14e rang, alors que Johann Zarco reste 17e.
Aprilia capitalise sur un dimanche particulièrement bien réussi, marqué par un quadruplé historique, pour réaffirmer son leadership. La marque reprend en effet la tête du championnat constructeurs, perdue hier face à Ducati. Elle augmente aussi son avance au classement des équipes après avoir marqué le double de points de la formation officielle de Borgo Panigale sur l'ensemble du week-end.
Championnat pilotes après le GP d'Indonésie (17/22)
|Pos.
|Pilote
|Pts
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|355
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MárquezDucati Team
|353
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|309
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|259
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|258
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|245
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|236
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Á. MárquezGresini Racing
|172
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|P. BagnaiaDucati Team
|166
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|125
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|122
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniHonda HRC
|108
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|104
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|74
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|59
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|51
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|25
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. ChantraTeam LCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP d'Indonésie (17/22)
|Pos.
|Constructeur
|Pts
|1
|Aprilia
|503
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|491
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|311
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|165
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|97
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|8
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat équipes après le GP d'Indonésie (17/22)
|Pos.
|Équipe
|Pts
|1
|Aprilia Racing Team
|664
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|47
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|519
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|495
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|362
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Gresini Racing
|306
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Team VR46
|304
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|147
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|139
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|125
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|99
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
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