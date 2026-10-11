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MotoGP GP d'Indonésie

Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez

Jorge Martín reprend la tête du championnat face à Marc Márquez et quitte même l'Indonésie avec la même avance que celle qu'il affichait en arrivant sur place.

Léna Buffa
Publié:
Jorge Martin, Aprilia Racing

Photo de : MotoGP

C'est finalement un statu quo au championnat MotoGP après le GP d'Indonésie. Jorge Martín repart en effet de Mandalika avec deux points d'avance sur Marc Márquez, qui avait repris les commandes samedi grâce à sa victoire dans le sprint. Le pilote Ducati les a finalement reperdues en passant quelque peu à côté de la course principale, tandis que Martín est monté sur le podium.

Malgré son score vierge d'hier, Marco Bezzecchi aura quant à lui réalisé une opération positive sur l'ensemble du week-end, puisque son retour à la victoire aujourd'hui le voit revenir à 46 points du leader, soit un gain de trois petites unités par rapport à la situation qui était la sienne en arrivant en Indonésie.

Ai Ogura prend la quatrième place du championnat à Pedro Acosta, un petit point séparant à présent les deux hommes. Fabio Di Giannantonio et Raúl Fernández conservent leur rang, tandis qu'Álex Márquez dépasse Pecco Bagnaia à la huitième position.

Du côté des Français, on note que Fabio Quartararo gagne une place pour figurer à présent au 14e rang, alors que Johann Zarco reste 17e.

Aprilia capitalise sur un dimanche particulièrement bien réussi, marqué par un quadruplé historique, pour réaffirmer son leadership. La marque reprend en effet la tête du championnat constructeurs, perdue hier face à Ducati. Elle augmente aussi son avance au classement des équipes après avoir marqué le double de points de la formation officielle de Borgo Panigale sur l'ensemble du week-end.

Lire aussi :

Championnat pilotes après le GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Pilote Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - - - -
2 SpainM. MárquezDucati Team 353 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 309 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 - - - - -
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 259 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - - - - -
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 258 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 - - - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 245 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 - - - - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - - - -
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 172 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 - - - - -
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - - - - -
12 ItalyL. MariniHonda HRC 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 104 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 - - - - -
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - - - - -
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraTeam LCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Constructeur Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 503 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 - - - - -
2 Ducati 491 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 - - - - -
3 KTM 311 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 - - - - -
4 Honda 165 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 - - - - -
5 Yamaha 97 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 - - - - -

Championnat équipes après le GP d'Indonésie (17/22)

Pos. Équipe Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 664 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 - - - - -
2 ItalyDucati Team 519 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 495 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 362 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 - - - - -
5 ItalyGresini Racing 306 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 - - - - -
6 ItalyTeam VR46 304 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 - - - - -
7 JapanHonda HRC 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - - - -
8 FranceTech 3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - - - - -
9 MonacoTeam LCR 125 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 - - - - -
10 JapanYamaha Factory Racing 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - - - -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

 

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