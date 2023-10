Championnat - La très bonne opération de Bagnaia

Jusqu'au dernier tour du GP d'Australie, Jorge Martín a semblé devoir récupérer d'importants points sur Pecco Bagnaia, jusqu'à effacer en grande partie le coûteux 25-0 qu'il avait subi dimanche en Indonésie. Et pourtant, la situation s'est totalement inversée dans le dernier tour et c'est finalement l'Italien qui réalise la très bonne opération du jour en marquant les 20 points de la deuxième place alors que le pilote Pramac doit se contenter de la cinquième position.

Voilà dont le leader qui augmente son avance de neuf unités supplémentaires, avant la course sprint qui doit avoir lieu dimanche et mettra encore 12 points en jeu. Vaillant sixième en course aujourd'hui, Marco Bezzecchi apparaît désormais à 73 points du leader et 46 de la deuxième place.

Derrière Brad Binder, toujours quatrième, Johann Zarco gagne deux places grâce à sa victoire et réintègre le top 5. Il compte maintenant deux points d'avance sur Aleix Espargaró et 15 de plus sur Maverick Viñales. Fabio Quartararo conserve quant à lui la dixième place.

Cette nouvelle victoire permet à Pramac Racing de conforter sa première place au championnat des équipes, où la formation italienne compte désormais un joli matelas de 85 points sur VR46 et plus de 100 points d'avance sur le team d'usine Ducati.

Au championnat constructeurs, la messe est déjà dite puisque Ducati a été assuré du titre le week-end dernier. La marque compte maintenant 256 points de marge sur KTM, qui augmente un peu plus encore son avance sur Aprilia.

Championnat pilotes après le GP d'Australie (16/20)

Championnat constructeurs après le GP d'Australie (16/20)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 552 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 37 25 2 KTM 296 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 11 13 3 Aprilia 274 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 26 8 4 Yamaha 154 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 21 2 5 Honda 150 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 7 1

Championnat équipes après le GP d'Australie (16/20)

Pos. Équipe Pts 1 PRAMAC RACING 526 24 33 16 21 52 49 58 15 27 19 37 43 42 42 12 36 2 TEAM VR46 441 16 49 37 11 34 35 33 41 18 29 11 39 30 17 27 14 3 DUCATI TEAM 418 37 4 17 34 12 45 37 36 20 43 10 23 9 27 38 26 4 RED BULL KTM FACTORY RACING 368 25 22 9 55 19 24 21 18 28 35 14 7 24 25 20 22 5 APRILIA RACING TEAM 355 36 8 19 14 14 16 1 25 48 22 64 21 10 12 32 13 6 YAMAHA FACTORY RACING 213 10 29 24 11 15 11 7 14 3 14 11 4 29 6 23 2 7 GRESINI RACING 201 12 27 7 12 8 2 18 11 15 17 16 6 - 10 17 23 8 RNF RACING 119 3 2 13 6 4 - 7 4 19 - 15 18 11 7 7 3 9 TEAM LCR 110 10 10 34 7 7 3 2 11 - - 1 - 6 7 12 - 10 TECH 3 88 3 5 10 3 16 1 5 8 11 6 7 - 3 10 - - 11 REPSOL HONDA TEAM 85 12 - - - 5 3 - - - 4 3 9 25 23 - 1