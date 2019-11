Championnat - Viñales s'empare de la troisième place

Le pilote Yamaha dépasse ainsi Álex Rins pour le gain provisoire de la troisième place, les deux Espagnols n'étant séparés que de sept unités avant le dernier rendez-vous de la saison, à Valence. Danilo Petrucci pointant au cinquième rang à exactement 25 points de Viñales, le pilote Ducati ne pourra plus finir sur la troisième marche du podium final de la saison. Après une course difficile à Sepang, Fabio Quartararo est à quatre unités de l'Italien, et en possède six d'avance sur Valentino Rossi.

La place de meilleure équipe indépendante est désormais acquise à Petronas. Par contre, la lutte pour le titre de meilleur pilote indépendant ne sera réglée que lors du Grand Prix de Valence, Quartararo affichant une avance de 23 points sur Jack Miller, huitième du général. Cal Cruchlow et Franco Morbidelli complètent le top 10 avant le dernier rendez-vous. Avec sa deuxième place en Malaisie, Marc Márquez a d'ores et déjà battu le record de points marqués en une saison, qui était la propriété de Jorge Lorenzo depuis 2010. Le Champion du monde pourra tenter de passer la barre historique des 400 unités à Valence, lui qui affiche déjà 395 points au compteur.

La lutte pour le championnat des équipes est toujours aussi intense, puisque le team officiel Ducati va aborder la dernière manche de la saison avec deux points d'avance sur Repsol Honda. Troisième, le team Yamaha factory ne peut plus espérer mieux, mais possède une avance considérable sur l'équipe Petronas Yamaha, qui n'est séparée de l'équipe Suzuki que par six points.

Au championnat constructeurs enfin, si Honda s'est déjà adjugé la couronne mondiale, la lutte pour la deuxième place oppose Ducati et Yamaha, séparés d'un petit point. Suzuki s'est affirmé en quatrième position, loin devant KTM et Aprilia.

MotoGP - Championnat équipes après le GP de Malaisie P. Équipe Pts 1 Ducati Team 432 35 26 23 24 36 41 16 23 24 28 32 9 16 24 20 23 9 23 - 2 Repsol Honda Team 430 23 29 - 29 30 23 25 20 31 26 23 22 27 25 25 25 25 22 - 3 Yamaha Factory Racing 367 20 20 25 26 11 10 - 25 28 16 24 29 29 21 24 13 8 38 - 4 SIC Racing Team 287 5 8 20 9 17 6 20 27 7 9 22 11 31 11 30 30 5 19 - 5 Team Suzuki MotoGP 281 21 11 25 20 6 17 23 8 9 13 10 29 8 9 20 17 18 17 - 6 Team LCR 210 23 12 6 15 7 19 8 9 18 18 5 10 - 16 10 11 23 - - 7 Pramac Racing 203 - 15 23 - 13 - 11 9 10 20 9 13 7 16 7 9 29 12 - 8 Red Bull KTM Factory Racing 124 5 7 11 5 13 7 15 5 4 7 4 7 14 - 3 7 4 6 - 9 Aprilia Racing Team 99 8 7 4 5 4 6 5 10 3 - 2 6 4 14 1 1 16 3 - 10 Tech 3 41 - 5 2 - 3 - 4 4 - 3 8 3 1 3 - 4 1 - - 11 Avintia Racing 25 - - 1 1 - 2 7 - 6 - 1 1 3 1 - - 2 - -