Championnat - Carton plein pour Bagnaia, marasme chez Honda

Double vainqueur de la course sprint de samedi et du Grand Prix, dimanche, sur le tracé italien du Mugello, Pecco Bagnaia a porté son avance au sommet du classement du Championnat du monde des pilotes 2023 de 4 à 21 points sur Marco Bezzecchi, arrivé seulement huitième ce dimanche.

Comme sur le podium 100% Ducati des deux courses de ce week-end, ce sont trois pilotes de la marque italienne qui occupent les commandes du championnat, avec Jorge Martín troisième, qui évolue à 24 points de Bagnaia. Brad Binder, à la peine samedi et parvenu à sauver une cinquième place ce dimanche, cède un total important à Bagnaia ce week-end et pointe désormais à 39 unités du champion du titre.

Auteur d'un second podium consécutif après une course très solide l'ayant vu remonter depuis la 12e place au premier virage, Johann Zarco peut se satisfaire d'un week-end réjouissant en Italie dont l'importance dans sa quête d'une prolongation contractuelle avec Ducati est cruciale. La grande difficulté de Fabio Quartararo à extraire le nécessaire de sa Yamaha voit le Français échouer à la 11e place en course et rester bien isolé avec les pilotes Aprilia factory en milieu de tableau.

Sans une seule arrivée en course longue depuis le début de la saison après une nouvelle chute, Marc Márquez reste désespérément bloqué à 15 points, avant une course du Sachsenring qui semble déjà déterminante pour l'avenir de sa relation avec Honda, qui se passait ce week-end de Joan Mir et Álex Rins, blessés. Son frère Álex, victime d'une chute alors qu'il occupait la troisième place devant Marini et Zarco, ne goûtera pas de la même façon pas à la grande fête Ducati de ce week-end.

Championnat du monde des pilotes après le GP d'Italie (6/20)

Le très beau résultat groupé des pilotes Pramac (Jorge Martin, 2e et Johann Zarco, 3e) permet à l'équipe italienne de fièrement trôner au sommet du classement par équipes, devant l'autre structure satellite Ducati, la VR46. L'équipe d'usine emmagasine 45 points, essentiellement grâce à la performance de Bagnaia et attend le retour progressif en forme d'Enea Bastianini, revenu ce week-end de blessure. Le cauchemar de Honda est vif : l'équipe japonaise ferme la marche du tableau, avec seulement 20 points.

Championnat du monde par équipes après le GP d'Italie (6/20)

Enfin, chez les constructeurs, la domination de Ducati est totale. Après seulement six manches cette saison, le constructeur italien a assis sa position avec autorité sur KTM, déjà distancé de 93 points. Honda demeure devant Yamaha : les Japonais vont mal.

Championnat du monde des constructeurs après le GP d'Italie (6/20)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 211 37 34 32 34 37 37 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 118 16 22 11 32 22 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 92 25 7 19 16 13 12 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Honda 79 13 7 34 7 12 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 64 8 19 16 6 9 6 - - - - - - - - - - - - - - - -