Bagnaia derrière au départ : une bonne chance pour Márquez

Une bonne entame de week-end au Mugello a permis à Marc Márquez de signer une belle seconde place à l'arrivée de la course sprint, derrière Pecco Bagnaia. Pour la course longue ce dimanche, le pilote italien partira cependant cinquième et non deuxième, en raison de l'application d'une pénalité collectée vendredi lors des essais. L'occasion pour Márquez d'avoir un embarrassant rival derrière lui au départ, alors qu'il court après un premier succès avec Ducati floquée du #93 pour ce qui serait le... 93e succès de la marque en GP !

Descendant avec le sourire de sa GP23 du team Gresini à l'arrivée du sprint, l'Espagnol n'a éludé aucun des nombreux sujets sur lesquels il a été lancé samedi en fin de journée, affichant une certaine sérénité.

C’était une course difficile de nouveau. Penses-tu qu’avec deux tours de plus, tu aurais été plus proche de Pecco pour la gagne ?

Non, non, non. Pour une fois que je suis parti de la deuxième ligne, je ne me suis pas si bien élancé ! C’est là que j’ai un peu perdu la course. Pecco a un peu plus de vitesse depuis les EL1 et il pilote avec beaucoup d’aisance : il a gagné les deux dernières manches ici et il s'agit de l'un de ses très bons circuits. Mais malgré ça, nous étions très proches. Il est vrai que pour réaliser ce retour, j’ai beaucoup poussé sur le pneu arrière.

J’ai poussé à 100% pour remonter à la deuxième place aussi vite que possible car je savais que Pecco allait essayer de creuser un écart, et c’est ce qu’il a fait. Petit à petit, je suis revenu, mais j’ai fait une erreur et j'ai laissé tomber. Mais je suis content de ma vitesse et qu’une fois encore, nous nous battions avec les gars au sommet.

Lire aussi : MotoGP Marc Márquez passe encore près de la victoire en Sprint

Pecco va partir cinquième pour la course longue, et toi de la première ligne…

L’un des aspects-clés pour Pecco aujourd’hui [samedi, ndlr] était de mener la course dès le début. [Aujourd'hui], on verra si l’on peut prendre un meilleur départ. Je me concentre sur moi-même, mais honnêtement, je préfèrerais partir de la quatrième place ! La différence est très faible mais la manière de freiner pour le premier virage [sur la trajectoire] est meilleure depuis la quatrième place. Mais à part ça, on verra.

Pourquoi es-tu tombé en qualifs ?

Parce que j’étais deux dixièmes plus vite ! [rires] Je me suis dit "pourquoi pas" et je sais l’importance d’être dans le premier groupe. J’arrivais super vite, je suis sorti plus vite du virage 9 et j'ai freiné plus tard au virage 10… Résultat ? Chute ! [rires] C’était mon erreur, pas celle de Binder, qui ne savait pas que j’étais là et qui avait la bonne trajectoire. C’était la seule manière de le passer, sur les freins.

Quel serait le bon choix de pneus en course ?

Pour moi, peut-être que le tendre peut être une bonne option... On verra comment fonctionne le medium sur le warm-up.

Marc Márquez avant Pecco Bagnaia devant lui au sprint et l'aura derrière sur la grille dimanche. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quid des rumeurs sur ta future destination ?

Comme d’habitude ! Vous avez pu voir que ça n’affecte pas mes performances. J’ai beaucoup d’expérience en MotoGP et une nouvelle fois, je me répète : je ne suis pas en panique, car j’ai trois scénarii avec lesquels je suis à l’aise. Je pense que l’un de ceux-là sera le bon.

Tu as vu l’erreur commise par Martín, tombé devant toi au sprint ?

Oui. Pour moi, c’est un plaisir de me battre contre les motos 2024. Particulièrement parce que non seulement Jorge, mais aussi Pecco, ici, font la différence. Et Bastianini, Morbidelli, pilotent très vite ici. Par ailleurs, des gars comme mon frère, Bezzecchi, Di Giannantonio, qui roulaient très vite ici l’an dernier... je suis devant eux ! Cela me rend donc très heureux !

Les temps au tour réalisés ici cette année ne pouvaient pas être imaginés il y a deux ans…

Oui, les temps au tour sont incroyables. C’est toujours plus rapide. Cette année, ce n’est pas seulement le fait que les motos ont progressé. Michelin dit toujours que les pneus arrière sont plus ou moins les mêmes, mais ils sont meilleurs. Ils ont plus de grip, plus d’adhérence sur l’arrête. C’est l’une des choses dont on bénéficie beaucoup en qualifications, et que je comprends encore.

Pour le moment, je n’aime pas la direction prise avec les nouveaux pneus avant [pour l’année prochaine]. De nombreux pilotes ne l’aiment pas. Mais ce qui fonctionne mieux [actuellement], c'est le flanc, particulièrement à l’arrière.