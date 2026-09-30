Qu'est-ce qui a changé chez Márquez, un an après la paix apportée par son titre ?

Le Japon a toujours occupé une place particulière dans le cœur de Marc Márquez, qui entretient des liens très forts avec le pays, où il a remporté quatre de ses sept titres dans la catégorie reine des Grands Prix moto. La conquête du dernier en date, il y a un an, a sans doute été la plus intense et celle qui lui a procuré le plus de satisfaction.

Toute sa vie durant, ce pilote s'est habitué à gagner, et il a cessé de le faire de manière traumatisante en juillet 2020, à la suite d'une erreur d'appréciation lors de la rééducation de son épaule droite, après une chute à Jerez. Depuis, six années se sont écoulées, ponctuées de nombreuses opérations. Un véritable enfer, qui l'a conduit à envisager de baisser les bras et l'a finalement poussé à changer de moto.

Toute cette souffrance et cette tension se reflétaient dans ce cri bouleversant qu'il a poussé quelques secondes après avoir franchi la ligne d'arrivée du GP du Japon 2025 en deuxième position, scellant ainsi son titre de champion du monde. "Je l'ai fait ! Oui, je l'ai fait !", s'est-il dit à lui-même, en catalan, sa langue maternelle, perché sur les repose-pieds de sa Ducati, dans un cri que l'ensemble du public a pu entendre grâce à un système radio qui avait été installé spécialement à cet effet.

"Je me sens vidé", avait déclaré Marc Márquez après avoir remporté le titre l’année dernière au Japon. Photo : Ducati Corse

Au fil des heures, une fois le calme revenu, l'Espagnol a commencé à ressentir les symptômes du surmenage qu'il avait accumulé. "Je suis en paix avec moi-même, mais je me sens aussi vidé. En ce moment, je n'ai même pas envie de monter sur la moto", a-t-il déclaré les jours suivants, sans se douter qu'il allait effectivement devoir à nouveau se passer de ce qu'il aime le plus puisqu'une nouvelle blessure de l'épaule l'attendait lors du Grand Prix suivant.

Cette chute en Indonésie, lors de laquelle Marco Bezzecchi l'avait emporté dans son sillage dès le départ de la course, l'a irrémédiablement renvoyé à cette cruelle case de départ, et l'a contraint à se réinventer une nouvelle fois. Le pilote qui prendra la piste ce vendredi, lors des premiers essais libres de Motegi, est très différent de celui qui l'avait fait il y a exactement un an, car il a traversé une énième reconstruction et a réajusté ses priorités.

Des engagements triés avec attention

Le nouveau contrat que Márquez a conclu avec Ducati pour les deux prochaines saisons représente une amélioration considérable des conditions en sa faveur. Cela semble logique si l'on considère que, lorsqu'il a signé l'accord précédent, en juin 2024, c'est lui qui avait donné la priorité à son intégration dans l'équipe officielle de la marque italienne. Cependant, en 2025, il est devenu la pierre angulaire du constructeur et cela lui a conféré un pouvoir de négociation dont il a, bien évidemment, tiré parti.

"Néanmoins", précise-t-on à Motorsport.com, depuis les bureaux de Ducati, "ce renouvellement n'avait rien d'excessif. Il n'atteignait pas non plus les montants en jeu il y a quelques années en MotoGP."

Plusieurs mois se sont écoulés entre la signature du contrat et son annonce, en raison de l'enlisement des négociations entre l'organisateur du championnat, les constructeurs et les écuries, concernant l'aspect commercial qui les lie.

Le pilote espagnol a accepté un contrat de deux ans, jusqu'à fin 2028. Au cours de cette période, ses émoluments augmenteront considérablement par rapport à la période biennale précédente (2025-2026), mais le nombre d'engagements auxquels il devra se rendre augmentera également. À partir du mois de janvier prochain, il en coûtera plus cher à Ducati de compter sur Márquez, plus soucieux que jamais de ses priorités.

Un exemple de cela s'est produit lors de l'événement organisé par le promoteur dans le centre de Londres, le jeudi précédant le GP de Grande-Bretagne. L'organisation n'a transmis la liste des participants qu'à la dernière minute, comptant sur le fait que Márquez allait céder, modifier son agenda et ses séances de rééducation pour être présent. Ce qui ne s'est pas produit.

"Pourquoi je ne suis pas allé à Londres ? Parce que je dois veiller à ma convalescence, et passer une journée de plus chez moi peut faire une grande différence", a expliqué le pilote Ducati, pressentant sans doute qu'il allait affronter l'un des week-ends les plus compliqués de l'année, au cours duquel il a terminé septième. "Je n'avais aucun contrôle sur mon bras droit", a-t-il déclaré à ses techniciens dès qu'il a franchi la ligne d'arrivée en septième position.

Puis sont venues deux doubles victoires consécutives, en Aragón et à Misano, qui l'ont propulsé en tête du championnat le temps d'un instant, jusqu'à ce que Jorge Martín reprenne le leadership il y a dix jours, en Autriche.

Marc Márquez (Ducati Team) Photo : Mirco Lazzari GP - Getty Images

Le championnat arrive désormais en Asie, où ce Marc Márquez "nouvelle version" cherchera à exploiter pleinement son potentiel, en optimisant le temps dont il disposera pour se préparer et récupérer après chaque effort.

En attendant de savoir si le Grand Prix du Qatar aura finalement lieu, le pilote au numéro 93, comme l'ensemble de ses rivaux, aborde la période la plus dense de la saison en termes de courses, avec sept épreuves réparties en neuf semaines. Pour éviter les conséquences des décalages horaires, il restera sur une île d'Indonésie après la course de Mandalika, avec sa compagne, et disposera d'un peu plus d'une semaine avant de se rendre en Australie.

"C'est la première fois qu'il fait cela, même s'il l'avait également prévu l'année dernière avant que sa chute en Indonésie ne le contraigne à changer ses plans", nous assure l'un des membres de Vertical, son agence de représentation, qui se trouvait avec lui à Tokyo ce mercredi.

Mardi, Marc Márquez a assisté à un rendez-vous avec son fabricant de casques, qui est l'un de ses sponsors les plus fidèles. Ce matin, il s'est rendu à la salle de sport de son hôtel et a effectué une série d'exercices à l'aide d'élastiques, afin de mobiliser son bras droit meurtri. "Il est très attentif aux données fournies par le bracelet qu'il porte au bras et qui mesure l'effort et le repos", ajoute cette source bien informée.

Cette même approche, fondée sur la gestion des ressources de son corps, prévaut également depuis déjà plusieurs Grands Prix lors des week-ends de compétition. "Je prends la piste le vendredi et je me fais déjà une idée de la façon dont les choses vont se passer. Cela me permet de m'adapter pour optimiser mon énergie et le niveau de risque que je prends à chaque fois que je prends la piste", résume Marc Márquez dans sa version la plus concise.