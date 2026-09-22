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Les principaux changements parmi les chefs mécaniciens en MotoGP pour 2027

La grille des pilotes de MotoGP étant désormais complète pour la saison à venir, les équipes ont désigné leurs responsables techniques, avec des choix surprenants comme ceux de l'équipe Tech3, dirigée par Günther Steiner.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team, Marco Rigamonti

Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Les priorités ont conduit les écuries à se concentrer d'abord sur le choix de leur effectif pour 2027, une saison au cours de laquelle bon nombre des protagonistes du championnat du monde MotoGP changeront de camp. Il s'agissait ensuite de se pencher sur ce qui est moins visible, mais qui revêt également une importance capitale : les techniciens.

À l'aube d'une saison marquée par de nombreux bouleversements dans les stands, les arrivées, les départs et les transferts seront tout aussi nombreux pour les techniciens que pour les pilotes. S'il est vrai que la plupart des équipes d'usine ne se sépareront pas de leurs chefs mécaniciens, il y aura tout de même quelques promotions et transferts au sein de ces formations.

Le transfert le plus retentissant est sans doute celui qui amènera Fabio Quartararo à rejoindre le team d'usine Honda, où Cristhian Pupulin s'efforcera d'accélérer son adaptation à la moto. Alors que le HRC n'a pas encore annoncé quel pilote prendra place de l'autre côté du stand de son équipe factory, Motorsport.com croit savoir que les deux candidats savent déjà avec qui ils travailleront.

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Dans le cas de Diogo Moreira, c'est Andrés Madrid, recruté chez KTM, qui prendra les commandes du staff technique. David Alonso, quant à lui, bénéficiera des conseils de Santi Hernández, qui fut le bras droit de Marc Márquez chez Honda avant d'accompagner Joan Mir. Johann Zarco, quant à lui, conserve son équipe actuelle, avec David García.

Chez Ducati, Marc Márquez restera aux côtés de Marco Rigamonti, tandis que son nouveau coéquipier Pedro Acosta intégrera le groupe de travail de Pecco Bagnaia, sous la houlette de Cristian Gabarrini.

Au sein du team VR46, Fermín Aldeguer travaillera avec Massimo Branchini, actuellement aux côtés de Fabio Di Giannantonio. Quant à Nicolò Bulega, il fera équipe avec Matteo Flamigni. Chez Gresini Racing, Joan Mir retrouvera Frankie Carchedi, avec qui il a été sacré champion du monde chez Suzuki en 2020, et Dani Holgado fera ses débuts aux côtés de Donatello Giovanotti, actuel assistant d'Álex Márquez.

Frankie Carchedi, Gresini Racing

Frankie Carchedi (Gresini Racing)

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aprilia fera à nouveau appel à Francesco Venturato pour mettre au point la RS-GP de Marco Bezzecchi, tandis que Daniele Romagnoli, qui travaille actuellement avec Jorge Martín, accueillera Pecco Bagnaia. Chez Trackhouse, on retrouvera toujours Noé Herrera et Giovanni Mattarollo, respectivement associés à Raúl Fernández et Enea Bastianini.

Chez Yamaha, David Muñoz sera chargé d'accompagner les débuts de Jorge Martín, tandis que Diego Gubellini jouera le même rôle auprès d'Ai Ogura. L'équipe Pramac Racing conservera quant à elle Alberto Giribuola aux côtés de Toprak Razgatlioglu, pour une année décisive tant pour le Turc que pour la marque aux diapasons, ainsi que Giacomo Guidotti, qui sera chargé d'accompagner le rookie Izan Guevara dans son adaptation à la catégorie reine.

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C'est chez KTM que l'on assistera au plus grand bouleversement, puisque trois des quatre ingénieurs changeront de poste. Dans l'équipe officielle, Phil Marron accueillera Álex Márquez, tandis que Manuel Cazeaux, très proche de Maverick Viñales, arrivera en provenance de Tech3 pour accompagner Fabio Di Giannantonio.

C'est précisément Günther Steiner, le patron de l'équipe de Bormes-les-Mimosas, qui a décidé de miser gros et de donner leur chance à deux techniciens qui feront leurs débuts en tant que chefs d'équipe en MotoGP. Luca Marini arriver avec celui qui est aujourd'hui son ingénieur de données chez Honda, Eneko Hernando, et Senna Agius travaillera avec Francesco Munzone, ancien ingénieur chez Suzuki et actuellement chef mécanicien d'Adrián Huertas chez Italtrans en Moto2.

Quel chef mécanicien pour quel pilote MotoGP en 2027 ?

Pilote Chef mécanicien Team
Spain Marc Márquez Marco Rigamonti Ducati Team
Spain Pedro Acosta Cristian Gabarrini Ducati Team
Spain Fermín Aldeguer Massimo Branchini VR46 Racing Team
Italy Nicolò Bulega Matteo Flamigni VR46 Racing Team
Spain Joan Mir Frankie Carchedi Gresini Racing
Spain Dani Holgado Donatello Giovanotti Gresini Racing
Italy Marco Bezzecchi Francesco Venturato Aprilia Racing Team
Italy Pecco Bagnaia Daniele Romagnoli Aprilia Racing Team
Spain Raúl Fernández Noé Herrera Trackhouse Racing
Italy Enea Bastianini Giovanni Mattarollo Trackhouse Racing
Spain Jorge Martín David Muñoz Yamaha Factory Racing
Japan Ai Ogura Diego Gubellini Yamaha Factory Racing
Turkey Toprak Razgatlioglu Alberto Giribuola Pramac Racing
Spain Izan Guevara Giacomo Guidotti Pramac Racing
France Fabio Quartararo Christian Pupulin Honda HRC
Brazil Diogo Moreira Andrés Madrid Honda HRC ou  LCR Honda
France Johann Zarco David García LCR Honda
Colombia David Alonso Santi Hernández Honda HRC ou LCR Honda
Spain Alex Márquez Phil Marron KTM Factory Racing
Italy Fabio Di Giannantonio Manuel Cazeaux KTM Factory Racing
Italy Luca Marini Eneko Hernando Tech3 KTM
Australia Senna Agius Francesco Munzone Tech3 KTM

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