Quel chef mécanicien pour chaque pilote MotoGP en 2021 ?

À quelques jours du coup d'envoi du championnat 2021, il est temps de faire le point sur "l'autre" grille de départ, celle des chefs mécaniciens et ingénieurs qui accompagnent les pilotes dans cette nouvelle saison.

Il y a les valeurs sûres dans cette liste, à l'image du binôme que forment Marc Márquez et Santi Hernández, qui se retrouveront dès que le pilote espagnol fera son retour à la compétition. Pas de changement non plus pour les deux pilotes Suzuki, Maverick Viñales dans l'équipe officielle Yamaha ou encore Aleix Espargaró dans le stand Aprilia. Dans les équipes satellites, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami et Iker Lecuona restent eux aussi liés au chef mécanicien qui les accompagnait la saison dernière.

D'autres pilotes changent d'équipe, mais sont suivis dans cette démarche par leur bras droit. C'est le cas notamment de Valentino Rossi, qui reste associé à David Muñoz en rejoignant le team Petronas, et ce même s'il a dû se séparer d'une grande partie de son équipe en quittant le team d'usine. En faisant la démarche inverse, Fabio Quartararo reste associé à Diego Gubellini.

Chez Ducati, où l'on met un point d'honneur à former des binômes durables entre les pilotes et les chefs mécaniciens, les duos ne sont pas non plus rompus par les transferts de cette saison. Jack Miller et Pecco Bagnaia intègrent donc le team officiel avec des ingénieurs qui font leur retour dans l'équipe, en l'occurrence Cristhian Pupulin pour le pilote australien (il a déjà travaillé dans cette équipe aux côtés de Carlos Checa, Loris Capirossi, Marco Melandri, Nicky Hayden ou encore Andrea Dovizioso) et Cristian Gabarrini pour l'Italien (ancien bras droit de Casey Stoner et Jorge Lorenzo).

Johann Zarco est quant à lui suivi chez Pramac par Marco Rigamonti, tandis que dans son équipe précédente, Avintia, Enea Bastianini va travailler avec Alberto Giribuola, qui était jusqu'à présent associé à Dovizioso dans le team officiel. Luca Marini, quant à lui, fera ses débuts aux côtés de Luca Ferracioli, connu notamment pour son rôle passé dans l'équipe Ducati en WorldSBK. Autre rookie, Jorge Martín est accompagné par l'expérimenté Daniele Romagnoli, récemment vu aux côtés de Danilo Petrucci.

Chez Aprilia, il y a du changement aux côtés de Lorenzo Savadori. L'Italien, qui avait disputé la fin de saison 2020 avec Pietro Caprara, est désormais associé à Fabrizio Cecchini, membre emblématique du team Gresini depuis les débuts.

Dans son transfert vers le team LCR, Álex Márquez rejoint Christophe Bourguignon, qui accompagnait jusqu'à présent Cal Crutchlow. Ramon Aurín, son ingénieur l'année dernière (et également vu entre autres aux côtés de Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo), est désormais associé à Pol Espargaró pour les débuts de l'Espagnol chez Honda.

Dans l'équipe officielle KTM, les deux binômes changent, puisque Miguel Oliveira va travailler avec Paul Trevathan (jusqu'ici aux côtés d'Espargaró) et que Brad Binder retrouve Andres Madrid, qui l'épaulait en Moto2. Sergio Verbena rejoint pour sa part Danilo Petrucci pour ses débuts sur la RC16 au sein du team Tech3.

Les pilotes 2021 et leur chef mécanicien respectif :

Equipe Pilotes Chefs mécaniciens Nouveaux binômes Repsol Honda Marc Márquez Santi Hernández Pol Espargaró Ramon Aurín ✔ Ducati Factory Jack Miller Cristhian Pupulin Pecco Bagnaia Cristian Gabarrini Yamaha Factory

Maverick Viñales Esteban Garcia Fabio Quartararo Diego Gubellini Suzuki Joan Mir Francesco Carchedi Álex Rins Jose Manuel Cazeaux KTM Factory Brad Binder Andres Madrid ✔ Miguel Oliveira Paul Trevathan ✔ Aprilia Aleix Espargaró Antonio Jimenez Lorenzo Savadori Fabrizio Cecchini ✔ Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli Ramon Forcada Valentino Rossi David Muñoz Pramac Racing Johann Zarco Marco Rigamonti Jorge Martín Daniele Romagnoli ✔ LCR Honda

Álex Márquez Christophe Bourguignon ✔ Takaaki Nakagami Giacomo Guidotti Tech3

Danilo Petrucci Sergio Verbena ✔ Iker Lecuona Nicolas Goyon Avintia

Enea Bastianini Alberto Giribuola ✔ Luca Marini Luca Ferracioli ✔