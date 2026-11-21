MotoGP

Christian Bale rêve d'un film sur les "dieux" du MotoGP

L'acteur oscarisé a exprimé son admiration pour Valentino Rossi, Giacomo Agostini et Marc Márquez, qu'il considère comme des "dieux sur des motos".

Rachit Thukral

Publié: 21 nov. 2026, 01:09

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Photo de : 20th Century Fox

L'acteur oscarisé Christian Bale aimerait porter le MotoGP sur grand écran, décrivant certaines des plus grandes stars du championnat comme des "dieux".

Christian Bale n'a jamais caché son amour pour la compétition moto. Dans une interview en 2023, il avait notamment reconnu être devenu un grand fan de MotoGP.

La star britannique a déjà joué dans l'un des films les plus populaires consacrés au sport automobile, aux côtés de Matt Damon, dans Le Mans 66 (Ford vs Ferrari). Il y incarnait Ken Miles, disparu en 1966.

Actuellement en pleine promotion de son nouveau film Madden, dans lequel il interprète Al Davis, l'ancien propriétaire de la franchise NFL des Raiders, Christian Bale a manifesté son intérêt pour d'autres films consacrés au sport.

Interrogé par Sports Illustrated sur l'athlète qu'il aimerait incarner à l'écran, il a répondu : "Je crois qu'un film a déjà été réalisé, mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je viens de regarder le documentaire sur Tyson [Fury], et c'est un personnage fascinant."

Il a ensuite ajouté : "Mais parlons aussi de Valentino Rossi, Giacomo Agostini et Marc Márquez."

Lorsque l'intervieweur n'a pas reconnu ces noms, l'ancien interprète de Batman a expliqué : "Ils évoluaient en MotoGP. Ce sont des pilotes moto. Des dieux sur des motos."

Christian Bale a également révélé qu'il avait lui-même pratiqué la moto, mais qu'il avait dû abandonner cette passion après plusieurs opérations, beaucoup étant consécutives à des accidents.

"J'ai un peu trop de métal dans le corps pour continuer à en faire, mais j'étais motard avant", a-t-il confié.

Marc Márquez a réagi positivement aux propos de Christian Bale vendredi, lors du Grand Prix du Portugal, estimant flatteur d'avoir été cité par l'une des plus grandes célébrités au monde.

"Bien sûr. Si de grandes personnalités dans le monde prononcent simplement votre nom, que ce soit en bien ou en mal, cela signifie qu'elles vous connaissent déjà. Alors, si c'est en bien, c'est évidemment encore mieux."

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