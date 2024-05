Où en est le classement du championnat MotoGP avant Le Mans ?

Ducati mène les trois classements du championnat MotoGP avant le Grand Prix de France. Le pilote satellite Jorge Martín, qui dispose de la même moto que les officiels, est en tête depuis le Portugal, mais a vu son avance fondre lors de la dernière course, alors que la marque italienne a, au contraire, fait un pas en avant dans les deux autres classements.

La situation au championnat des pilotes MotoGP

Cinquième manche de la saison MotoGP 2024, le Grand Prix de France intervient après une victoire d'autorité du champion en titre Pecco Bagnaia (Ducati) en Espagne, un succès combiné à la chute de Jorge Martín (Pramac Ducati) ayant contribué à resserrer les écarts en tête du classement général.

L'Espagnol est toujours leader du championnat des pilotes, néanmoins il n'arrive dans la Sarthe qu'avec 17 points d'avance sur son plus proche poursuivant. Son butin de 92 points reste solide, alimenté à chaque week-end de course, l'épreuve dominicale de Jerez étant la seule dont il n'a pas vu l'arrivée à ce stade. Bagnaia est quant à lui tombé lors du GP du Portugal et de la course sprint de Jerez, mais ses deux victoires au Qatar et en Espagne lui ont rapporté gros.

Le déplacement en Andalousie a également coûté de précieux points à Enea Bastianini (Ducati), Pedro Acosta (Tech3 KTM) et Maverick Viñales (Aprilia), aujourd'hui réunis de la troisième à la cinquième place. En comptant également Marc Márquez (Gresini Ducati), auteur de son meilleur week-end de ce début de championnat à Jerez, et Brad Binder (KTM), ce sont cinq pilotes qui se tiennent en seulement 11 points.

Avant leur épreuve nationale, les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (LCR Honda) sont respectivement 12e et 21e. Le Champion du monde 2021 a obtenu pour meilleur résultat le dimanche la septième place au GP du Portugal, ainsi que les points de la cinquième place au sprint de Jerez (après avoir perdu la médaille de bronze sur une pénalité). Quant à Zarco, il a mené sa Honda à la 12e place au GP du Qatar.

Championnat pilotes MotoGP après le GP d'Espagne (4/20)*

La situation au championnat des constructeurs MotoGP

La domination de Ducati à Jerez, où Aprilia a, au contraire, connu un mauvais week-end, a vu la marque de Borgo Panigale creuser l'écart au championnat des constructeurs. Ducati affiche aujourd'hui 38 points de marge après deux week-ends parfaits lui ayant rapporté le score maximal de 37 points.

Aprilia y est également parvenu à Austin, mais l'irrégularité de ses performances se ressent dans la troisième place aujourd'hui occupée par la marque de Noale, qui a vu KTM prendre l'avantage pour 13 unités. Le constructeur autrichien bénéficie à la fois des résultats de son pilote officiel Brad Binder, mais aussi de ceux du rookie Pedro Acosta, qui court sous les couleurs du team Tech3 et qui est le seul, à ce stade, à avoir marqué des points à toutes les courses, sprints comme longues.

Dans ce championnat, qui ne prend en compte que les points du meilleur pilote de chaque marque classé à l'arrivée du sprint puis de la course principale, Yamaha et Honda sont en lutte pour les deux dernières places, avec déjà plus de 100 points de retard sur Ducati.

Championnat constructeurs MotoGP après le GP d'Espagne (4/20)*

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 133 37 34 25 37 2 KTM 95 29 21 26 19 3 Aprilia 82 15 20 37 10 4 Yamaha 27 5 10 4 8 5 Honda 13 4 4 - 5

La situation au championnat des équipes MotoGP

Dans le classement des 11 équipes qui composent aujourd'hui la grille MotoGP, la formation officielle de Ducati affiche également sa supériorité avec 43 points d'avance sur le team d'usine d'Aprilia. Ce sont les deux seules équipes à avoir obtenu plus de 100 points, sachant que le maximum possible par week-end est de 66 unités.

Le plus gros score est pour le moment à mettre au crédit d'Aprilia avec les 51 points glanés à Austin, mais à nouveau, Noale souffre de ses contre-performances dans son bilan global. Pramac Racing n'est qu'à quatre points d'Aprilia et les écarts sont assez réduits derrière, grâce aux bons résultats qui se sont alternés chez Gresini Racing, KTM, Tech3 et VR46.

Championnat des équipes après le GP d'Espagne (4/20)*

* Avec le report sine die du GP du Kazakhstan annoncé il y a quelques jours, il y a actuellement 20 Grands Prix au calendrier de la saison MotoGP 2024, dans l'attente d'une nouvelle date pour l'épreuve de Sokol.