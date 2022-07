Où en sont les rookies MotoGP à la pause ?

Charger le lecteur audio

Ils sont cinq cette saison à découvrir la catégorie MotoGP. Cinq rookies venus pour la plupart de la catégorie Moto2 dans laquelle ils se battaient aux avant-postes l'an dernier, à l'exception de Darryn Binder, promu directement depuis le Moto3.

Après les 11 premières manches, les écarts se sont grandement creusés. Bien que le score affiché par Marco Bezzecchi, leader du classement, soit en retrait en comparaison de celui qui menait ce même championnat à ce stade les trois saisons précédentes, le niveau de ses adversaires l'est également, d'où une avance tout de même nette de 37 points sur son plus proche poursuivant.

Marco Bezzecchi, la révélation

Il n'affiche certes pas les 92 points qu'avait marqués Fabio Quartararo après ses 11 premiers Grands Prix MotoGP en 2019, mais Marco Bezzecchi n'a assurément pas de quoi rougir de ses débuts dans la catégorie reine. À 23 ans, celui qui s'est battu pour les accessits en Moto3 puis en Moto2, sans parvenir à dominer, a pris ses marques avec l'attitude qu'on lui connaît, toujours mesuré et calme. Avide d'apprendre, il a réalisé une progression constante jusqu'à partir en vacances un trophée en poche.

Coéquipier de Luca Marini, qui était déjà le leader du team VR46 lorsqu'ils partageaient le box en 2020 dans la catégorie intermédiaire, Bezzecchi a pris l'ascendant lors de la troisième manche, en Argentine, en le dépassant à six tours de l'arrivée pour aller chercher sa première entrée remarquée dans les points, directement dans le top 10. Au guidon d'une Ducati similaire à celle qu'Enea Bastianini a portée au sommet du classement en début de saison, il a poursuivi son chemin, jusqu'à infliger un revers net à son coéquipier en Espagne en y rééditant sa neuvième place.

Mais c'est à domicile que Bezzecchi s'est véritablement révélé, d'abord en se qualifiant en première ligne (entre Luca Marini et le rookie Fabio Di Giannantonio, poleman), puis en menant les huit premiers tours pour finalement se classer cinquième, à nouveau juste devant son acolyte. Un mois plus tard, il montait sur le podium au terme d'une course remarquable à Assen, où il a su jouer placé puis gérer l'arrivée de la pluie et même mettre sous pression l'expérimenté leader, Pecco Bagnaia. Une deuxième place qui lui a même permis de dépasser Marini au championnat.

Fabio Di Giannantonio et Darryn Binder, les discrets

Fabio Di Giannantonio et Darryn Binder ont entamé la saison dans l'ombre, affichant humblement des ambitions mesurées. Rarement vainqueurs dans les catégories inférieures, ils n'étaient pas les choix les plus évidents des directeurs d'équipes parmi l'élite, l'un n'ayant pas forgé son expérience en Moto2, l'autre n'y ayant jamais atteint le top 5 au championnat.

Et pourtant, tous deux ont discrètement su faire valoir des performances prometteuses. Contre toute attente, c'est Binder qui s'est montré en premier, en décrochant un top 10 dès sa deuxième course. Si ses résultats se sont abaissés par la suite, les performances générales du Sud-Africain n'ont pas détonné dans un groupe Yamaha globalement très en difficulté à l'exception de Fabio Quartararo. Aux côtés du vétéran Andrea Dovizioso, le rookie tient la route, tous deux affichant le même total de points à ce stade avec un meilleur classement sensiblement meilleur pour Binder.

Pour entrer dans les points, Di Giannantonio a dû attendre le Grand Prix de France, mais un cap y a de toute évidence été passé. Dans la foulée, le pilote Gresini, jusque-là occulté par son coéquipier Enea Bastianini, a stupéfait le paddock en décrochant la pole position du Grand Prix d'Italie, excusez du peu, et s'est également très bien qualifié en Catalogne et en Allemagne dans la foulée (cinquième). Au Sachsenring, c'est lui qui a obtenu le meilleur résultat du groupe de rookies en course, en se classant huitième.

Fabio Di Giannantonio à la lutte au Grand Prix d'Allemagne

Remy Gardner et Raúl Fernández, les déçus

Ils ont fait vibrer le paddock l'an dernier en assommant le championnat Moto2 et en se livrant une lutte de toute beauté pour le titre, finalement remporté par l'Australien. Le binôme Ajo est resté associé chez Tech3 cette année, mais désormais dans la cour des grands c'est la déception qui prime. Tous deux ambitieux, ils ont dû se résoudre à une prise en main plus compliquée qu'espéré d'une KTM qui n'a eu de cesse de donner du fil à retordre à ses pilotes cette saison.

Avec une 11e et une 12e pour meilleur résultat respectif à ce stade, ils n'ont connu que quelques rares apparitions dans le cœur du peloton. Par trois fois tout de même, Remy Gardner a été le mieux classé des rookies en course, contre une fois pour Raúl Fernández (forfait sur deux courses) mais hors des points. Entre une adaptation compliquée, des résultats décevants qui feraient presque oublier des écarts parfois encourageants face aux pilotes officiels KTM, et un avenir encore flou, le Champion et le vice-Champion en titre du Moto2 flirtent avec une spirale quelque peu négative en attendant le rebond.

Le classement des rookies après 11 Grands Prix :

Pos. Pilote Pts 1 M. Bezzecchi 55 - - 7 /9 - 1 /15 7 /9 4 /12 11 /5 - 5 /11 20 /2 - - - - - - - - - 2 F. Di Giannantonio 18 - - - - - - 3 /13 5 /11 - 8 /8 2 /14 - - - - - - - - - 3 D. Binder 10 - 6 /10 - - - - - - 4 /12 - - - - - - - - - - - 4 R. Gardner 9 1 /15 - - - 2 /14 - - - 5 /11 1 /15 - - - - - - - - - - 5 R. Fernández 5 - - - - - - - - 1 /15 4 /12 - - - - - - - - - -