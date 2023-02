Coéquipier de Marc Márquez, le nouveau rôle inconfortable de Joan Mir

Charger le lecteur audio

Joan Mir est le quatrième pilote différent à prendre place aux côtés de Marc Márquez dans le stand Repsol Honda en cinq ans. Après Jorge Lorenzo en 2019, puis Álex Márquez, qui lui a succédé au pied levé, et enfin Pol Espargaró, qui a tenu deux ans, c'est au tour du Champion du monde 2020 de tenter de s'imposer dans une position pourtant très inconfortable.

Au cours de ces quatre années, c'est le #93 qui a véritablement porté le HRC, obtenant à lui seul 23 des 30 podiums de la marque ainsi que ses 15 victoires, lui aussi qui a été le pilote Honda le mieux classé au championnat à la seule exception de la saison 2020 dont il n'a pas fini une course, puisqu'il s'est hissé jusqu'au septième rang en 2021 et au 13e l'an dernier malgré une présence incomplète.

Personne d'autre n'est plus parvenu à gagner pour Repsol Honda depuis Dani Pedrosa en 2017, et plus largement aucun autre pilote Honda ne l'a plus fait depuis Cal Crutchlow en 2018, alors pour le team LCR. Or, comme il l'a fait à chaque changement, Marc Márquez a prévenu son nouveau coéquipier : ces couleurs qui ont tant brillé depuis près de trente ans sont celles de la performance et elles imposent de réussir à gagner.

"Chez Repsol Honda, on a toujours des coéquipiers rapides et il doit y avoir deux pilotes qui gagnent le box", a-t-il rappelé mercredi en marge de la présentation officielle de l'équipe. Et le #93 attend vraisemblablement une réelle émulation dans le stand : "C'est la loi de la vie dans tous les sports. Il va toujours arriver un nouveau coéquipier qui pourra être plus rapide que vous. Il est clair que Mir, avec tout son palmarès, va me rendre la vie difficile. Mais j'espère que cela nous poussera tous les deux à être devant."

Joan Mir porte désormais les couleurs mythiques de Repsol Honda

"Joan Mir est un pilote très talentueux et il a été rapide avec n'importe quelle moto et dans n'importe quelle discipline. Il sera un coéquipier fort et j'espère qu'il me fera grandir", a ajouté le pilote catalan, qui n'a plus été associé à un champion de la catégorie reine depuis Lorenzo en 2019, qu'il avait à l'époque largement dominé.

"Le bon moment" pour recruter Mir

Ce qui a changé depuis, c'est précisément que Marc Márquez a profondément manqué à Honda en se blessant gravement dès le coup d'envoi de la saison 2020. Le constructeur, qui avait jusqu'alors basé son développement sur les souhaits et les capacités du #93, a plus que jamais pris conscience de sa dépendance à son leader et c'est avec l'espoir d'enfin reformer un binôme solide qu'il a été décidé de recruter Joan Mir lorsque celui-ci a appris la fin du programme Suzuki.

"Dans une équipe comme Repsol Honda, l'histoire nous dit qu'il doit y avoir deux pilotes capables de gagner des courses. Mais le seul capable de le faire ces dernières années a été Marc, avec la particularité de l'avoir fait avec un bras et demi ces deux dernières années", observe Alberto Puig, team manager.

"Chaque fois qu'un pilote a été recruté, c'était toujours pour une raison. Quand nous avons recruté Jorge, nous l'avons fait parce qu'il avait un palmarès impressionnant. Ensuite il s'est arrêté et nous avons pensé que Pol pourrait nous apporter beaucoup d'expérience, mais parfois les choses se passent bien et d'autres fois non. Maintenant, nous pensons que Joan a la même mentalité que nous, et quand vous avez deux titres, c'est pour une raison. Nous avons estimé que c'était le bon moment et nous avons pleinement confiance en lui."

"Nous voulons toujours voir les pilotes s'affronter entre eux et nous faisons toujours ce qu'il faut pour qu'ils puissent tous deux se battre", poursuit-il en référence au duel qui pourrait se mettre en place entre les deux pilotes. "Je pense que Mir est suffisamment expérimenté, il a été deux fois Champion du monde [dans la catégorie Moto3 avant le MotoGP, ndlr], et il saura comment jouer son rôle dans l'équipe. Dans le sport professionnel, il faut beaucoup penser à soi, donc il faut se concentrer sur soi-même et se battre contre les autres pilotes, et l'un d'entre eux sera Marc."

Plus prudent, Tetsuhiro Kuwata, directeur du HRC, veut laisser à Joan Mir le temps de prendre ses marques, lui qui n'a toujours couru que pour Suzuki dans la catégorie reine. "Il s'adapte déjà bien à notre moto. Cette année est pour lui celle de l'apprentissage de la moto et elle doit aussi lui permettre de se rapprocher des avant-postes", souligne-t-il, néanmoins ravi d'un recrutement qui, en dehors de maintenir un binôme 100% espagnol qui plaira à Repsol, s'inscrit aussi dans une certaine logique pour Honda. "Nous sommes très heureux d'avoir Joan Mir avec nous, lui qui revient dans la famille Honda après avoir remporté en 2017 le championnat Moto3 avec une Honda."

"Je sais ce dont je suis capable et je pense que j'arriverai à être compétitif", a répondu Joan Mir lorsque le site officiel du MotoGP l'a interrogé sur l'échec de ses prédécesseurs. "Je ne regarde pas le résultat des autres. Simplement, je travaille dur chaque jour et j'essaye de réaliser mes rêves."

Avec Antón Quintiá