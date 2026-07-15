Comment la "coupe japonaise" a tourné en faveur de Yamaha en Allemagne

Pour la troisième fois cette saison, après Le Mans et Assen, Yamaha a battu Honda au Grand Prix d'Allemagne. Au total, les deux équipes de la marque aux diapasons ont marqué 17 points, contre 13 pour le clan adverse.

Pourtant, samedi, Luca Marini considérait encore que Honda était au-dessus de l'autre marque japonaise du MotoGP, et ce malgré l'excellente performance de Fabio Quartararo dans les qualifications qui avait déjà été l'atout maître de Yamaha en France et aux Pays-Bas.

En plus du Français, qui a décroché une place sur la deuxième ligne de la grille de départ, le clan Yamaha a pu compter au Sachsenring sur Jack Miller, qui a également pris part à la Q2, un fait devenu rare. Luca Marini était le meilleur représentant sur la grille, mais s'il s'est installé sur la quatrième ligne, c'est uniquement à la suite du forfait de Marco Bezzecchi : à la régulière, aucune Honda n'a dépassé la Q1, ce qui n'était encore jamais arrivé cette année.

Dans la foulée, Yamaha a une nouvelle fois remporté le duel dans le sprint, grâce à Fabio Quartararo qui a pris le point de la neuvième place devant Diogo Moreira et Luca Marini.

"Je pense que si on pouvait partir de la même position que Fabio, on pourrait être meilleurs que Yamaha et finir devant eux", estimait néanmoins Marini après ce sprint. "Le problème, c'est que Fabio a fait un tour incroyable en qualifications et ça fait la différence sur un circuit qui est court, en particulier dans la course sprint mais plus largement sur un circuit sur lequel il est difficile de dépasser. Je pense qu'on est encore devant Yamaha, on est plus forts, mais les qualifications ne sont pas notre point fort actuellement."

Luca Marini est le seul pilote des marques japonaises dans le top 10 du championnat. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote italien a toutefois revu son jugement dimanche. Comme beaucoup, il a dû composer avec une gestion pneumatique très délicate, sauf qu'il a eu le sentiment que sa moto la subissait plus que d'autres.

"Au final, on a toujours les plus mauvaises conditions du week-end dans la course du dimanche parce qu'on passe après la course Moto2, qu'il fait chaud et qu'on a le pneu medium à l'arrière, donc on a toujours un peu moins de grip. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, alors il faut simplement faire avec."

"Sur cette piste, en particulier, ça ne concernait pas que l'arrière, mais aussi l'avant. Donc il y avait beaucoup de sous-virage et de mouvements à l'avant, si bien que ça n'était pas facile de tourner dans les virages. On a essayé d'améliorer l'avant, mais on ne peut pas faire plus que ça pour le moment", regrettait Luca Marini.

"Ils tournent, ils tournent !"

À l'issue des 30 tours de course, Yamaha devançait encore Honda, avec Quartararo septième et Marini huitième. Ce dernier s'est trouvé derrière Miller et le champion du monde 2021 pendant une bonne partie de la course, avant le changement de rythme soudain de l'Australien à cinq tours de l'arrivée. Et Marini assure ne pas s'être senti bloqué par des Yamaha plus lentes que sa Honda. Il juge même que c'est la marque aux diapasons qui a finalement eu le dessus sur ce circuit.

"Franchement, Jack était très rapide, très fort. Par contre, après, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On dirait qu'il a eu un problème parce qu'il a été très lent d'un tour à l'autre. C'était complètement différent, alors je ne sais pas ce qui s'est passé", s'est-il d'abord étonné, sans savoir que Miller a dû réduire la puissance de sa M1.

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"Mis à part ça, franchement, ils tournent beaucoup. Ils tournent beaucoup dans les virages, ils tournent, ils tournent ! Alors que pour nous, ça n'est pas facile actuellement. On a un peu plus de mal", a expliqué Marini.

"Sur cette piste, le turning est très important, donc au final les Yamaha ont été un peu plus performantes que nous tout au long du week-end et on a perdu la coupe japonaise. Ça fait un point pour eux ! Mais on retentera notre chance à Silverstone."

Au championnat, Luca Marini reste malgré tout le mieux placé des pilotes qui courent avec l'une des motos japonaises. À la faveur de l'absence de Fermín Aldeguer, ce Grand Prix l'a vu intégrer le top 10 du classement général. Il le doit pour beaucoup à sa régularité, car il est le seul à avoir figuré dans les points lors de chaque course dominicale cette saison. Il compte 24 points d'avance sur le meilleur représentant Yamaha, qui est Fabio Quartararo, 14e.