Comment KTM a réaffirmé sa place en MotoGP au GP d'Autriche

Le dernier Grand Prix en date, en Autriche, a permis à KTM de renouer avec la victoire, avec pour symbole fort d'y parvenir à domicile. Mais le constructeur a aussi voulu tourner une page mouvementée de son programme MotoGP et envoyer un message clair quant à son avenir dans la discipline.

Après avoir traversé depuis deux ans une crise financière majeure, des défaillances techniques ayant contraint à rompre l'interdiction d'intervention sur les moteurs, ainsi que des performances en berne et des blessures, KTM affirme désormais avoir retrouvé la stabilité et être suffisamment solide pour se projeter.

L'aspect économique est le plus important de tous. Le constructeur sort progressivement de la crise née à l'hiver 2024. Grâce notamment aux 600 millions injectés par Bajaj, la situation financière se redresse et l'équilibre est peu à peu retrouvé, avec même des bénéfices qui réapparaissent pour la première fois depuis deux ans.

"C'est vraiment très bien de voir que nous avons réussi à redresser la situation au premier trimestre de cette année", déclare Gottfried Neumeister, PDG de KTM, qui s'est déplacé en personne au GP d'Autriche dans une volonté de transmettre un message de confiance. "Pour la première fois depuis presque deux ans, voir réapparaître des bénéfices a été un très bon signe, un énorme soulagement."

La marque se félicite de chiffres de vente encourageants, notamment dans un contexte où le marché européen est en recul. Gottfried Neumeister reste néanmoins prudent, car ce redressement est encore frais.

"Il est très encourageant de voir près de 100 000 motos vendues au premier semestre. La taille ne fait pas tout. Nous devons clairement devenir rentables avant de recommencer à nous développer, mais nous sommes sur la bonne voie."

"L'entreprise est en train de se redresser. Je dis très humblement à nos équipes que nous devons garder les pieds sur terre. Un bon trimestre ne suffit pas à faire un bon bilan. Deux bons trimestres ne suffisent pas à rendre une entreprise saine. Tout le monde nous observe et nous devons démontrer que c'est durable."

Gottfried Neumeister, PDG de KTM Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

L'objectif pour KTM est à présent de redevenir rentable avant de recommencer à croître. La restructuration de l'entreprise se poursuit, ce qui implique de continuer à faire diminuer les coûts fixes.

"Au premier trimestre, nous avons encore dû procéder à une restructuration touchant 500 personnes, donc les résultats intégraient ces coûts de restructuration ponctuels. Au second semestre, nos frais généraux vont continuer à diminuer", promet le PDG.

L'avenir passe aussi par une identité autrichienne bel et bien confirmée malgré le rachat par Bajaj. Selon Neumeister, le groupe indien a compris à présent la valeur des équipes européennes, autant que l'importance stratégique du MotoGP. La direction de Mattighofen conserve donc une importante autonomie décisionnelle et opérationnelle, tandis que le cœur de l'ingénierie reste sur ses sites historiques.

"Il y a également la possibilité pour l'équipe dirigeante et moi-même de mettre en place une équipe indépendante. Bajaj ne prend pas le contrôle du management", déclare Gottfried Neumeister. "Il y a un engagement clair en faveur de l'Autriche. Nous avons plus de 440 ingénieurs qui créent des produits de pointe établissant des références dans le monde entier, et ils ont compris que cela reste une entreprise autrichienne, avec un management indépendant."

L'engagement en MotoGP est sécurisé pour cinq ans

C'est sur la base de la sécurisation de la santé économique du groupe et de cette clarification du rapport avec Bajaj que KTM a confirmé son engagement en MotoGP en signant un nouvel accord de cinq ans avec MotoGP SEG.

Un engagement clair, assure Gottfried Neumeister : "Il m'a fallu plusieurs voyages en Inde pour les convaincre et les rassurer sur l'importance [de la compétition] pour nous. Nous n'aurions pas pu prendre cet engagement de cinq ans sans leur soutien et leur reconnaissance [de cette importance]."

Pedro Acosta félicité par Gottfried Neumeister après sa victoire au GP d'Autriche Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Directement impacté par ce redressement, le programme MotoGP de KTM apparaît à présent plus solide, et c'est ce qu'est venu défendre Gottfried Neumeister au GP d'Autriche. Encore récemment, des incertitudes perduraient sur ce point et il y eut plusieurs spéculations quant à l'engagement de la marque ou l'orientation donnée au programme sous la houlette de nouveaux investisseurs. Le PDG affirme cependant que ces questions sont tranchées et qu'il n'est pas question de vendre l'équipe ou d'en céder ne serait-ce qu'une partie.

"Pour moi, le plus important est de ramener de la certitude dans l'équipe. Nous avons signé un accord de cinq ans avec la Dorna. Il est très clair que nous ne vendrons pas l'équipe, nous n'en vendrons pas non plus une partie. Nous sommes pleinement engagés."

"C'est un soulagement parce qu'il y avait énormément d'interrogations. Il y a un an, la question était : 'Monsieur Neumeister, serez-vous seulement capable de rester en sports mécaniques ?'. Nous perdions de l'argent, nous brûlions du cash, donc c'était une question légitime mais cela a aussi entraîné beaucoup d'incertitude. Il y avait aussi des rumeurs autour d'une éventuelle vente de l'équipe MotoGP, ou de l'arrivée d'un actionnaire comme Mercedes en Formule 1."

Désormais, le discours est tout autre. Pour Gottfried Neumeister, la période durant laquelle KTM devait simplement assurer sa survie est révolue et la marque peut à nouveau se concentrer sur son activité sportive.

"Il n'y a pas d'incertitude, notre engagement dans le sport est total, le budget est là et l'entreprise se redresse. Nous pouvons désormais nous concentrer sur la course", souligne le PDG, insistant sur la place centrale de la compétition dans l'identité de KTM. "Les sports mécaniques sont notre ADN. C'est notre laboratoire d'essai : tout ce que nous apprenons ici peut ensuite être transposé à notre production de série."

Le dirigeant insiste également sur le fait que cette philosophie dépasse largement le seul MotoGP : "Ce sont vraiment les sports mécaniques dans leur ensemble, pas seulement le MotoGP, à travers les succès que nous avons pu obtenir dans cette période difficile."

KTM recommence à viser haut en MotoGP

Cette confiance retrouvée se traduit par le retour d'objectifs sportifs plus ambitieux. Car si KTM a traversé une période particulièrement compliquée sur le plan économique, ses performances en MotoGP ont elles aussi connu des creux, entre autres en raison du problème ayant affecté les moteurs cette saison.

Pedro Acosta a ramené KTM à la victoire. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Oui, ça a été une saison très difficile, avec des hauts et des bas, et des blessures qui ont bien sûr également impacté les performances. Nous avons eu nos problèmes, mais ils sont désormais résolus", se félicite Gottfried Neumeister.

Surtout, KTM a commencé à retrouver de la compétitivité au moment où sa situation globale se stabilisait. Et cela vient de se traduire par une belle série de podiums de Pedro Acosta, auréolée par une victoire triomphale sur les terres de la marque.

"Nous avons connu des moments difficiles depuis 2024", rappelait Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports, dans ce moment de liesse. "L'entreprise a retrouvé sa forme, mais nous avons aussi rencontré des soucis en piste cet été. Nous y avons répondu avec la deuxième place en Aragón, la troisième à Misano et enfin cette victoire lors de notre Grand Prix à domicile. C'est quelque chose que nous n'aurions pas imaginé il y a quelques semaines."

Cette dynamique permet à présent à KTM de regarder de nouveau vers le sommet du championnat. L'objectif de titre, annoncé quelque peu crânement il y a déjà plusieurs années, revient en ligne de mire.

"Le titre MotoGP est l'un des rares titres que nous n'avons pas encore remportés et nous sommes là pour le gagner, pour courir, et non pour obtenir une augmentation de capital. C'est ce qui nous pousse, ce qui nous motive. Après le Moto2 et le Moto3, nous devons également décrocher celui-ci", annonce Gottfried Neumeister.

Comme le PDG de KTM, le CFO de Bajaj est lui aussi passé au Red Bull Ring. Il a peut-être moins goûté l'expérience que Neumeister puisqu'il était aux premières loges pour assister à la déconfiture du sprint, avec la grosse boulette d'Acosta, et absent le lendemain pour fêter la victoire. Mais l'essentiel tient certainement plus au potentiel affiché par la marque tout au long du week-end, ainsi qu'à la manière dont ce retour sur la plus haute marche s'inscrit dans la dynamique initiée avec l'intervention sur le moteur cet été.

Aujourd'hui, certains voient même en Pedro Acosta un candidat au titre réel. Le chemin reste indéniablement long et Gottfried Neumeister se garde bien de considérer la crise comme étant définitivement derrière KTM, néanmoins ce Grand Prix d'Autriche a marqué un changement de perspective, tant dans les résultats que dans les discours.