MotoGP GP du Portugal

Comment Marc Márquez peut être sacré champion dès le Grand Prix du Portugal

Marc Márquez a manqué l'occasion de décrocher le titre MotoGP 2026 lors du Sprint. Que doit-il faire dimanche au Grand Prix du Portugal pour être sacré ?

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

Publié: 22 nov. 2026, 12:17

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Après sa spectaculaire chute dans les derniers instants du Sprint samedi à Portimão, Marc Márquez n'a pas été en mesure de décrocher le titre mondial.

L'Espagnol doit également encore composer avec deux rivaux, puisque Marco Bezzecchi a remporté la course et conserve ainsi une chance mathématique d'être titré, ce qui complique légèrement la situation.

Alors qu'il ne reste plus que le Grand Prix du Portugal demain et la finale de Valence le week-end prochain au calendrier, Márquez compte désormais 55 points d'avance sur Jorge Martín et 62 sur Bezzecchi.

La situation est donc claire pour Márquez : il doit quitter Portimão avec au moins 37 points d'avance sur les deux pilotes officiels Aprilia. Il peut ainsi se permettre de perdre jusqu'à 18 points sur Martín. Autrement dit, il lui suffit de marquer sept points.

Il peut en revanche perdre jusqu'à 24 points sur Bezzecchi. Ce dernier doit remporter les trois courses restantes (les deux courses du samedi et celles du dimanche) et espérer que Márquez ne marque aucun point lors de ces trois épreuves.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En termes de positions à l'arrivée, plusieurs scénarios permettraient à Márquez de décrocher le titre. Le plus important : il lui suffit de terminer dans le top 9 de la course de dimanche au Portugal pour être sacré, quels que soient les résultats de Martín et Bezzecchi.

Voici quelques-uns des scénarios qui permettraient à Marc Márquez de remporter le titre dès le Grand Prix du Portugal dimanche :

• Il termine dans le top 9 (quels que soient les résultats de Martín et Bezzecchi).

• l termine dans le top 14 et Martín finit deuxième ou plus loin (quel que soit le résultat de Bezzecchi).

• Il ne marque aucun point, Martín termine troisième ou plus loin et Bezzecchi ne gagne pas.

Classement avant le Grand Prix du Portugal

Pos PILOTE points 1 Marc MarquezDucati 431 2 Jorge MartínAprilia 376 3 Marco BezzecchiAprilia 369

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