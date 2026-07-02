Comment les pilotes Trackhouse ont battu les officiels Aprilia à Assen

Curieux week-end que celui d'Aprilia à Assen… La marque a bien dominé l'intégralité du Grand Prix, mais c'est à son équipe satellite que sont revenues les récompenses suprêmes. Ai Ogura et Raúl Fernández ont réalisé le doublé dans les deux courses, en ordre inversé entre le sprint et l'épreuve principale, un succès inédit pour la toute jeune équipe Trackhouse.

Massimo Rivola s'en est réjoui, n'oubliant pas néanmoins de souligner que les essais libres avaient été dominés par Marco Bezzecchi et les qualifications par Jorge Martín, et insistant surtout sur le bénéfice que représentent de telles performances collectives.

"Je suis vraiment, et franchement, heureux pour eux", réagissait dimanche le PDG d'Aprilia Racing, qui a toujours entretenu un lien étroit avec l'équipe qui a pris la suite de RNF dans le programme de Noale. "J'ai toujours dit que je voulais qu'un jour ils nous battent, et ils l'ont fait. Deux jours de suite… ça suffit ! [rires]"

"En tout cas, nous partageons toutes les informations, nous avons des réunions avec nos ingénieurs et les leurs, nous avons Fabiano [Sterlacchini, directeur technique] et beaucoup, beaucoup de personnes qui partagent les informations avec eux, alors nous sommes nous aussi très heureux de ce qu'ils font. Et nous avons besoin qu'ils soient rapides, car s'ils le sont il est probable que nous en apprenions quelque chose et que nous soyons nous aussi plus rapides."

Si Massimo Rivola souligne la qualité du travail collectif réalisé pour renforcer le package technique conçu à Noale, Davide Brivio concède lui aussi volontiers cet atout. Le team principal de Trackhouse Racing souligne toutefois la valeur de ses pilotes qui, à armes égales, ont bien pris le dessus sur les officiels durant cette course.

Martín a mené durant 16 tours avant d'apparaître impuissant face au retour du duo Ogura-Fernández, tandis que Bezzecchi a vite perdu la quatrième place qu'il occupait, en tombant dès le deuxième tour.

"Le package est très compétitif. Il y a eu un énorme développement par rapport à la moitié de la saison dernière", observait Brivio dimanche au micro du site officiel du MotoGP. "Nous avons vraiment suivi une tendance à la hausse. Ai a amélioré de 14 secondes son temps du sprint [en un an], il y a donc eu une grosse amélioration. Aprilia Racing fournit un gros travail, tout le monde à l'usine, alors nous devons simplement les remercier."

"Nos pilotes ont probablement été meilleurs"

"Il est important de comprendre que nous avons exactement le même matériel", a précisé Brivio lors d'une rencontre avec la presse internationale à laquelle participait Motorsport.com. "Nous partageons toutes les informations. Nos ingénieurs ont des réunions chaque jour tous ensemble, tout est donc totalement ouvert. Et je pense que ce week-end, nos pilotes ont probablement été meilleurs."

"Ils ont trouvé la manière d'être plus rapides. Dans le dernier secteur en particulier, ils étaient tous les deux extraordinaires - Ai en particulier, mais Raúl aussi. Nous avons obtenu une amélioration énorme et incroyable par rapport à l'année dernière. Je pense juste que nos pilotes ont probablement trouvé comment être rapides ici, ensemble. Il n'y a rien que nous fassions mieux que l'équipe d'usine, à part que nous faisons du mieux que nous le pouvons."

Réputé pour être un excellent meneur d'hommes Davide Brivio a multiplié les remerciements dimanche, faisant tout pour éviter d'être perçu comme le seul instigateur de ce succès phénoménal. C'est selon lui le fruit d'un matériel de haute qualité, mais aussi d'une équipe qui parvient à exploiter l'opportunité qui s'offre à elle.

"En tant qu'équipe, nous essayons d'utiliser tout le matériel à notre disposition et le potentiel des pilotes, de faire en sorte que les gens restent motivés et continuent à y croire, et nous le faisons avec le sourire, en prenant du plaisir dans ce que nous faisons", expliquait-il dimanche, tenant à saluer la contribution de chacun pour permettre la belle évolution observée en l'espace d'un an et demi.

"L'année dernière, nous avions Ai Ogura qui était rookie, et qui a grandi. Nous avions Raúl Fernández, avec un gros potentiel et que nous avons essayé de mettre en condition d'exprimer son talent. Aprilia a fait du très bon travail dans le développement. Le staff de l'équipe, les ingénieurs, les mécaniciens que nous avons chez Trackhouse… Tout le monde a fait du très bon travail."

"J'ai énormément de personnes à remercier pour cet accomplissement. Pour notre équipe, c'est un rêve et nous le savourons. C'est quelque chose d'historique, ça l'est en tout cas certainement pour Trackhouse. C'est une grande satisfaction", ajoutait Brivio.

"C'est vraiment une journée où je trouve que tout le monde a apporté sa contribution à ce que nous avons réalisé. C'est assez historique pour une équipe de faire un doublé dans le sprint et dans la course principale. Continuons à rêver, c'est gratuit !"

Un succès qui motive Aprilia

L'an dernier, la différence entre les deux équipes Aprilia avait été de 134 points sur l'ensemble de la saison, soit six points par Grand Prix à l'avantage de la formation d'usine. Cette année, alors que l'on atteindra la semaine prochaine le cap de mi-saison, l'écart est plus net car il correspond à 7,3 points par Grand Prix.

Massimo Rivola et Davide Brivio Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

En revanche, la situation est plus équilibrée au regard de la hiérarchie du moment puisque les deux équipes occupent les deux premières places du championnat. Au classement des pilotes, les quatre représentants du groupe figurent parmi les six premiers, et Massimo Rivola est le premier à pointer que chacun a encore ses chances dans l'optique du titre.

Le PDG d'Aprilia Racing insiste aussi sur la belle dynamique qui se crée et la valeur de la moto qui transparaît dans des performances si équilibrées au premier plan. "Ça nous motive et ça fait plaisir. Le fait qu'il n'y ait pas l'un de nos pilotes qui s'échappe, c'est en réalité le signe d'une équipe compacte, avec des informations qui sont partagées", observait-il pour Sky Sport MotoGP, diffuseur italien du championnat.

Et d'insister sur sa vision positive de ce succès du garage voisin : "C'est un avantage. Je suis très content, d'autant plus que dans cette équipe satellite il y a énormément de ce que j'ai investi personnellement, à commencer par le fait d'avoir convaincu Justin Marks - qui est une des premières personnes auxquelles j'ai évidemment pensé quand l'arrivée a été franchie – et au fait d'avoir poussé pour Davide, Francesco [Guidotti] et certains pilotes."

"Donc franchement, c'est une satisfaction énorme de voir Trackhouse, et si en plus c'est une stimulation qui mène à plus de performance, alors tant mieux."