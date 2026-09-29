Comment Raúl Fernández espère rebondir à Motegi après un GP d'Autriche très difficile

Raúl Fernández a été pratiquement invisible lors du Grand Prix d'Autriche MotoGP, la semaine dernière. On s'attendait à ce que le week-end soit compliqué pour l'Espagnol, étant donné que le Red Bull Ring est un circuit stop-and-go, c'est-à-dire caractérisé par des freinages brusques et des accélérations, ce qu'il apprécie le moins. Mais le fait est qu'il a été le plus à la traîne parmi les pilotes Aprilia, loin derrière ses coéquipiers.

Dans un championnat aussi disputé que celui-ci, les qualifications ont pris une importance capitale. Partir en tête est de plus en plus crucial, tandis qu'à l'inverse, votre Grand Prix est déjà compromis si vous partez en queue de peloton. C'est ce qui est arrivé à Fernández, qui s'est retrouvé juste en dehors de la zone d'accession à la Q2 et s'est positionné 13e sur la grille de départ.

Dans la foulée, le pilote Trackhouse n'a pu terminer qu'à la 19e place du sprint, après avoir raté son départ et écopé d'une pénalité, avant de finir 12e de la course longue, durant laquelle il n'a gagné qu'une seule position.

Fernández a expliqué ses difficultés aux médias, parmi lesquels figurait Motorsport.com : "Pour moi, la course a été très difficile. Ma position n'est pas bonne. La seule chose que je retiendrai d'aujourd'hui, ce sont les sensations. C'était la première fois de toute l'année, avec cette moto, que je me suis senti à l'aise sur un circuit très stop-and-go. J'ai senti que je pouvais piloter avec mon style habituel, que je tirais davantage parti de mon style."

"En ce qui concerne la course, il est difficile d'expliquer ce qui se passe quand on part 13e sur la grille sur ce circuit, où il est presque impossible de doubler. Le point positif, c'est le feeling que j'ai eu. J'avais de bonnes sensations, je sentais que j'étais capable de gérer l'entrée en virage avec le frein, pour ne pas perdre trop de temps à la sortie. Dans l'ensemble, c'est sans aucun doute cette sensation que je retiens. Et je le répète, je ne suis pas satisfait de la course."

Raúl Fernández (Trackhouse Racing) Photo de : Joe Klamar / AFP via Getty Images

"On ne peut pas se permettre ce résultat. Mais c'est aussi la conséquence d'un léger retard accumulé au cours du week-end, car j'avais déjà cette impression vendredi. Bien sûr, le résultat ou la course, c'est une autre histoire. Au moment où j'étais presque seul et où il n'y avait pas beaucoup de trafic, j'étais à deux dixièmes, voire un dixième, du meilleur temps. Ça signifie donc que le travail effectué ce dimanche a été bien meilleur", a-t-il poursuivi.

"Et je le répète, je ne suis pas satisfait. Je pense que ça a été l'un des pires week-ends que j'ai connus de toute la saison. Avant de venir ici, on savait qu'on aurait des problèmes, étant donné que c'est un circuit stop-and-go. En gros, pendant le week-end, on s'est davantage concentrés sur la recherche d'une solution pour l'avenir, ou pour le Japon. C'est ce qui importe le plus, bien plus que d'obtenir un excellent résultat. Car, comme on le sait, ici, si on est 13e sur la grille, il est très difficile de gagner."

C'est pourquoi le pilote au numéro 25 espère que cette avancée se fera sentir au Japon, sur un circuit aux caractéristiques similaires : "Je veux aller directement à Motegi. On verra bien ce qui se passera. Je veux y aller, pour voir si on fait un pas en avant. Les sensations sont très positives en ce moment. En particulier, lorsque j'ai dû aborder un virage en freinant, j'ai pu très bien préparer la moto. Donc, pour moi, les sensations ont été bonnes."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les autres Aprilia avaient été plus rapides à Spielberg, Fernández a déclaré : "On avait déjà une idée bien précise avant de venir ici. Sur ce type de circuit, je n'arrivais ni à prendre les virages rapidement, ni à être rapide en ligne droite. Ce que l'on a découvert dimanche, c'est qu'il faut essayer de prendre les virages comme les autres Aprilia et d'être rapide en ligne droite. Et je pense que l'on a trouvé quelque chose qui pourrait s'avérer positif pour l'avenir."

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