Concessions : Aprilia craint des coûts en hausse

Avec l'annonce lundi des détails du nouveau système des concessions en MotoGP, trois situations différentes se sont dessinées parmi les constructeurs actuels. Compte tenu du barème mis en place, avec une grille en quatre groupes basée sur le pourcentage de points constructeurs marqués par rapport au total possible, Aprilia et KTM vont bénéficier de certains avantages pour entamer la saison 2024, bien que le changement ait initialement été pensé pour venir en aide à Honda et Yamaha.

Entre le groupe A dans lequel se trouve Ducati et le groupe C des deux autres marques européennes du plateau, les différences vont porter sur le nombre de pneus pouvant être utilisés en tests (170 pour Ducati, contre 220 pour Aprilia et KTM) et sur le nombre de wild-cards pouvant être inscrites au cours de la saison (aucune pour Ducati, six pour ses rivales).

Les marques japonaises qui se trouvent dans le quatrième groupe vont, elles, profiter d'un quota pneumatique encore plus grand, d'un plus grand nombre de moteurs, de l'absence de gel pour celui-ci et d'un carénage supplémentaire, ainsi que d'une grande liberté dans les tests et de l'inscription possible de six wild-cards.

Cette graduation est, selon Massimo Rivola, pensée dans les bonnes proportions. Cependant, le directeur d'Aprilia Racing craint un effet pervers, à savoir des coûts trop élevés pour pouvoir pleinement profiter des avantages concédés à son groupe.

"Le raisonnement qui est fait consiste à équilibrer le championnat d'un point de vue général. Le concept utilisé est celui-là. Après, si vous me demandez si je suis totalement satisfait, je vous répondrai que non, parce que ce sont des chiffres trop élevés pour nous", a réagi Massimo Rivola au micro de Sky Sport, en Italie.

"Nous pouvons utiliser plus de pneus, mais pour les utiliser, il faut faire plus de tests, [il y a aussi] des wild-cards, et cela représente des coûts qui vont augmenter", a-t-il pointé. "J'aurais aimé les faire baisser, mais la proportion a un sens logique."

Interrogé sur le point de vue de Gigi Dall'Igna, qui s'est dit contraire à l'idée d'accorder des avantages à Aprilia et KTM compte tenu de leurs résultats, Massimo Rivola a réagi : "Ils sont moins contents chez Ducati ? Peut-être, mais si tous les chiffres avaient été plus bas, cela aurait été moins coûteux pour tout le monde. La proportion serait restée la même, mais toutes les équipes auraient simplement dépensé un peu moins d'argent et je crois que c'est la direction que nous devons prendre. Il n'en reste pas moins que cette décision est logique."

Le calcul des concessions va s'organiser en deux fenêtres de temps, avec une réévaluation après la pause estivale du championnat.