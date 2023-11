Concessions : Ducati limité en pneus, moteurs et wild-cards en 2024

Carlos Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP, a présenté aux cinq constructeurs impliqués en MotoGP la première version des mesures destinées à aider Honda et Yamaha à se rapprocher des marques européennes, et évoquées depuis plusieurs mois, lors d'une réunion qui s'est tenue vendredi à Sepang.

La première version de ces concessions d'un nouveau genre, qui devraient entrer en action dès la saison 2024, serait "acceptable" pour Ducati selon une source du constructeur, qui s'est exprimé auprès de Motorsport.com. En revanche, ni KTM, qui refusait un avantage donné à ses rivaux, ni Aprilia ne seraient prêts à accepter ces mesures. Les deux constructeurs demandant des restrictions supplémentaires pour Ducati, que la marque de Borgo Panigale ne devrait cependant pas accepter. "Il sera difficile d'avancer sur la question des concessions parce que des constructeurs s'y opposent", a confirmé Honda.

Alors que le système de concessions actuel, auquel ni Honda ni Yamaha ne sont éligibles, permet de réaliser plus d'essais avec les pilotes titulaires et d'utiliser plus de moteurs pendant la saison, en se basant sur le nombre de podiums obtenus au cours des deux dernières années, le nouveau dispositif imaginé par le championnat prévoirait surtout des restrictions selon les points au championnat des constructeurs, que Ducati est assuré de remporter à nouveau cette année depuis le GP de Thaïlande. Plus un constructeur aurait de points, plus il recevrait de limites la saison suivante.

Les pneus seraient au cœur de ce nouveau système de concessions. Actuellement, chaque pilote en reçoit 200 par saison, pour couvrir les Grands Prix et les tests. Ce nombre passerait à 230 pour Yamaha et Honda et 170 pour Ducati, tandis que KTM et Aprilia se situeraient à un stade intermédiaire. Le nombre de wild-cards par saison serait également basé sur les points inscrits, laissant Ducati sans invitation tandis que celles des constructeurs japonais iraient à la hausse.

Le nombre de journées de tests resterait en principe inchangé mais la réduction du nombre de pneus à disposition aurait une conséquence sur l'ampleur des essais menés, les marques comptant le plus de points se trouvant limitées dans leur kilométrage.

Carlos Ezpeleta doit convaincre les constructeurs

Même si Ducati semble prêt à accepter ces conditions, les deux autres constructeurs européens demandent une réduction supplémentaire, à 140 pneus par an. Les Rouges s'opposent à une telle limite, surtout si KTM et Aprilia peuvent en conserver 200.

Un autre élément proposé est le nombre de moteurs à disposition pour chaque pilote. Ils en ont actuellement sept pour couvrir la saison et les marques comptant le moins de points en recevraient plus, le nombre précis devant encore être établi. Le système actuel de concessions en prévoit neuf quand un constructeur en bénéficie, ce qui n'est le cas d'aucune marque cette année.

Même si la proposition doit encore recevoir certains ajustements, Carlos Ezpeleta espère convaincre les constructeurs les plus opposés à ce système pour pouvoir faire une annonce entre les GP du Qatar, dans une semaine, et de Valence, le week-end suivant. Honda et Yamaha pourraient ainsi commencer à travailler sous ces nouvelles conditions dès 2024, avec un premier test d'intersaison programmé le 28 novembre.