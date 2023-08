Concessions pour Honda et Yamaha : Aprilia est "ouvert à la négociation"

Face aux grandes difficultés que connaissent Honda et Yamaha actuellement, la Dorna a fait savoir au mois de juin qu'elle travaillait à la possibilité d'accorder des concessions réglementaires à ces deux constructeurs, autrefois les références du MotoGP. Il faut pour cela envisager une réforme du système, car en dépit de leur effondrement, leurs résultats sont tout de même trop élevés pour leur accorder les concessions selon les termes du règlement actuel.

En ce sens, le promoteur indiquait juste avant la pause vouloir entamer une série de discussions avec toutes les marques du championnat, afin de comprendre la marge de manœuvre existante pour venir en aide aux constructeurs japonais. Une information communiquée dans la presse, dont s'était immédiatement étonné Ducati par la voix de son directeur sportif.

Mais après le départ de Suzuki l'an dernier, la situation est prise très au sérieux et de plus en plus de voix s'élèvent pour exprimer leur inquiétude quant à l'avenir des marques japonaises en MotoGP. Il faut dire qu'elles se sont véritablement effondrées depuis le COVID-19, alors que les constructeurs européens ont réussi à gagner en performance et ont ouvert un nouveau cycle de domination.

Aprilia fait partie de ces marques dont les résultats se sont fortement améliorés depuis trois ans, au point d'avoir justement été la dernière à perdre les concessions accordées par le règlement technique. Aujourd'hui, Massimo Rivola, responsable du programme, ne compte pas regarder avec dédain la situation de ses adversaires en difficulté.

"C'est un peu étrange que ce soit maintenant aux petites usines d'aider les géants japonais. En même temps, c'est une reconnaissance du bon travail que nous avons fait", note-t-il dans une interview pour Speedweek.

"Je suis ouvert à ce genre de discussions tant que l'ensemble de la grille reste compact et le plateau équilibré. Si on me demande d'aider un constructeur en difficulté, je suis ouvert à la négociation, car il se peut qu'Aprilia soit le prochain à avoir des soucis."

"Pour le bien de notre championnat, je suis ouvert à toutes les idées et à toutes les discussions", poursuit le responsable italien. "Mais il faut prendre tous les points de vue en considération, pas seulement celui des usines qui sont en difficulté."

"Au final, il faut trouver un compromis acceptable qui profite à l'ensemble du championnat MotoGP. Les constructeurs ne doivent pas seulement penser à eux-mêmes. Nous voulons un spectacle agréable, des courses passionnantes, et toutes les usines impliquées doivent avoir une chance de gagner. Il faut donc trouver des critères équilibrés."

Massimo Rivola, directeur général d'Aprilia Racing

Se disant désireux de réfléchir attentivement à cette question, Massimo Rivola lance une suggestion : "Par exemple, si une usine a huit motos sur la grille, on pourrait supprimer ses possibilités de test. Quelque chose dans ce sens. Mais à l'heure actuelle, je ne connais pas non plus de solution miracle."

En s'exprimant sur le sujet fin juin, Ducati avait également laissé la porte ouverte à la discussion, appelant à une solution équitable et profitable à tous. "Nous sommes prêts à évaluer une proposition dans un esprit de collaboration lorsque celle-ci arrivera", avait indiqué Paolo Ciabatti, "mais nous devons garder certains points à l'esprit. Nous, de même qu'Aprilia et KTM, sommes arrivés là où nous en sommes en travaillant dur et en respectant le règlement, alors que les deux constructeurs japonais n'ont pas réussi à suivre le rythme."

"Nous sommes disposés à évaluer une proposition, mais elle ne devra pas être 'ad personam'. Elle devra fonctionner pour tous les constructeurs qui pourraient se retrouver dans cette situation à l'avenir", avait ajouté le directeur sportif de Ducati Corse.

