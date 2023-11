Márquez : les pilotes seront "plus importants" grâce aux concessions

Marc Márquez se présente ce week-end au Qatar sur l’avant-dernier rendez-vous de la saison qui sera aussi son avant-dernier week-end de Grand Prix avec Repsol Honda, avant une manche de Valencia, dans une semaine, au cours de laquelle il s’attend à vivre beaucoup d’émotions fortes.

Celui qui part vers Ducati l’an prochain et laisse derrière lui un projet Honda à la peine évoque en ce début de week-end le sujet des concessions et apporte sa vision sur ce qu’il estimerait approprié pour le championnat, qu’il juge plus solide si les constructeurs à la peine que sont Honda et Yamaha disposent d’occasions de remonter leur niveau, tandis qu’il disposera l’an prochain de l’une des machines les plus performantes du plateau.

A quel point penses-tu que ce week-end sera différent de celui de l’an dernier, et de la semaine dernière ?

Par rapport à l’an dernier, très différent ; par rapport à la semaine dernière, très similaire, malheureusement pour nous ! [rires]

L’an dernier avait été un bon week-end pour nous deux, les deux pilotes Repsol Honda. Mais je pense que cette année, ce sera plus difficile, et pas seulement pour la moto. C’est l’un de ces circuits sur lesquels je lutte avec mon style de pilotage, donc je dois beaucoup travailler sur mon style de pilotage tout au long du week-end. Sur la moto, oui, je dois travailler, bien sûr, mais je dois plus adapter mon style de pilotage pour obtenir le meilleur de la situation.

Qu’est-ce qui ne colle pas entre ton style de pilotage et ce circuit ?

Il n’y pas de gros points de freinage en stop and go. Tous les points de freinage ont de l’angle, avec de longs virages et mon point fort est le style en V. Arriver super vite, stop and go, et reprendre la moto très vite. Sur ce circuit, nous n’avons pas ce genre de virage. Il n’y a que deux ou trois virages gauche où je peux faire la différence, et tous les autres virages tournent vers la droite.

L’an prochain, tu ne seras ni sur cette moto, ni dans cette équipe : penses-tu que pour le championnat, avec les concessions, il serait bon et juste que les constructeurs qui souffrent, comme Honda et Yamaha, en reçoivent ?

Pour moi, oui. C’est important, pour moi, d’égaliser les constructeurs, particulièrement parce que je crois que c’est meilleur pour les pilotes. Si une moto dispose d’une grande différence, les pilotes la veulent. Si vous avez plusieurs motos et constructeurs avec un niveau égal, alors les pilotes seront de plus en plus importants. Bien sûr, il y a huit Ducati et la plupart des pilotes ont les mêmes outils, mais c’est bon pour le championnat d’avoir différents constructeurs [au sommet], et particulièrement car si vous êtes un grand constructeur et que vous n’avez pas de résultats…

Qu’est-ce qui aurait pu vous aider [chez Honda] cette année s’il y avait eu des concessions ?

La première chose est d’avoir les concessions. Ensuite, il s’agit de trouver une manière de les utiliser : ce n’est pas facile, car au final, il n’est pas évident de les utiliser de la bonne manière. Quand j’ai pris ma décision, je savais déjà qu’à 90-95%, Honda aurait des concessions pour 2024.

Est-ce que cela t’aurait aidé dans une saison comme celle-ci ou l’an dernier d’avoir un développement continu du moteur ?

Bien sûr, bien sûr ! Si vous avez la possibilité de développer le moteur, de changer plus de paramètres, tu as plus d’options pour atteindre le niveau. Cela ne m’aurait pas seulement aidé moi, mais tout le projet, et aussi le projet Yamaha.

Avec le peu de courses qu’il vous reste ensemble, comment te sens-tu ?

Pour le moment, je ne pense pas beaucoup à ça, j’essaie simplement de trouver le rythme. Bien entendu, Valencia, la semaine prochaine, sera un week-end très difficile, pas seulement sur la piste, mais aussi à l’extérieur, plein d’émotions. Comme vous le savez, je ne suis pas un pilote qui vient ici, se contente de travailler et part. Je suis un pilote qui aime être dans un groupe, travailler en équipe, passer du temps… et oui, je suis très proche de mon équipe sur le plan humain, donc la semaine prochaine sera très difficile. Mais pour le moment, j’essaie juste de puiser en moi dans chaque séance, dans chaque situation.

Avec la nouvelle surface, faudrait-il plus de temps d’essais sur ce circuit ?

Non. Au final, c’est une nouvelle surface, pas un nouveau tracé. Les paramètres pour les équipes seront plus ou moins les mêmes donc c’est OK pour les pilotes. On n’a pas besoin de plus de temps, on en a assez au cours du week-end.