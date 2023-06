Des concessions pour Honda et Yamaha en 2024 ?

Les règlements régissant le MotoGP, tant technique que sportif, ont introduit en 2014 des concessions afin d'équilibrer la hiérarchie et de faire en sorte que le championnat puisse attirer de nouvelles marques en leur permettant de rapidement se mettre à niveau. Le résultat a été probant, puisque Ducati a réussi à se hisser vers les sommets, et Suzuki, Aprilia et KTM ont rejoint le championnat entre 2015 et 2017. De même que la marque de Borgo Panigale avant elles, toutes trois ont atteint le succès en course, avec même un titre pour Hamamatsu.

Un constructeur bénéficiant des concessions réglementaires dispose d'un certain nombre d'avantages par rapport à la norme de base. Cela va d'essais illimités en dehors des Grands Prix à une allocation moteur renforcée, en passant par un développement plus flexible en cours de saison. Un constructeur reçoit les concessions s'il rejoint le championnat pour la première fois depuis 2013 ou s'il n'a pas remporté de course sur le sec depuis cette même année, seules les courses principales du dimanche étant prises en compte.

LIRE AUSSI - Comment fonctionne le système des concessions en MotoGP

Toutes les marques qui en ont bénéficié ont ensuite perdu les concessions. Celles-ci sont en effet retirées lorsqu'un constructeur a cumulé six points de concession au cours d'une même saison, sachant qu'une victoire en vaut trois, une deuxième place deux et une troisième place un. Depuis qu'Aprilia a multiplié les podiums en 2022 et ainsi perdu ces avantages règlementaires, toutes les marques se trouvent cette année sur un pied d'égalité, avec les mêmes restrictions en termes d'essais et de développement.

La règle n'a toutefois pas disparu : le règlement dispose que si un constructeur n'obtient aucun point de concession, c'est-à-dire aucun podium, au cours d'une saison, alors il jouira des concessions l'année suivante. Et c'est là que Honda et Yamaha se trouvent dans une situation délicate, car les deux marques ont beau être en grande difficulté, elles ont bel et bien déjà dépassé le minimum à ne pas atteindre pour espérer bénéficier des concessions. Honda a en effet gagné à Austin avec Álex Rins et Yamaha a obtenu une troisième place avec Fabio Quartararo sur cette même course.

Yamaha et Honda auraient tout intérêt à ce que les règles d'attribution des concessions changent

Au vu de la crise traversée par les deux groupes, on pourrait aisément imaginer leur intérêt pour des règles plus permissives leur donnant de meilleures chances de rebond la saison prochaine. Interrogé sur la question dimanche, Alberto Puig, team manager Repsol Honda a indiqué qu'aucune discussion n'avait pour le moment été initiée sur le sujet.

"C'est quelque chose dont nous n'avons pas encore discuté avec la Dorna. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra. Nous n'avons pas encore reçu tellement d'infos à ce sujet alors je ne peux pas vraiment vous donner de réponse", a déclaré le responsable espagnol.

S'il est vrai que la possibilité de faire bénéficier les marques japonaises des concessions, en dehors des termes actuels du règlement, n'a pas encore été officiellement évoquée à la table de la MSMA (l'association des constructeurs), cette démarche est imminente selon les informations de Motorsport.com et la question sera probablement discutée lors du GP de Grande-Bretagne, qui marquera la reprise début août après la pause estivale. Aucune rencontre de la MSMA n'est prévue avant cela, mais il n'est pas totalement exclu que les constructeurs puissent tenir une réunion en visio pendant la trêve estivale.

La logique conduit à penser que la Dorna présentera une proposition individuellement à chaque constructeur, avant d'aborder la question de manière groupée dans le cadre de la MSMA, puis que le texte soit éventuellement approuvé par la Commission Grand Prix. Mais encore faudra-t-il convaincre la concurrence.

"Nous sommes ouverts à la discussion, mais personne ne nous a officiellement informés de quoi que ce soit", a déclaré un représentant de Ducati à Motorsport.com. "Ce qui est clair, c'est que les critères de réattribution des concessions devant être décidés doivent être absolument objectifs, et non pas établis à la carte pour Yamaha et Honda."

LIRE AUSSI - Honda au pied du mur : "Nous devons être plus rapides et réagir plus vite"