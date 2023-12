Les concessions ? "La meilleure des campagnes marketing" pour Ducati

La saison 2023 du MotoGP restera comme celle de la domination écrasante de Ducati, avec un succès éclatant doublé de records à la pelle. Voyez plutôt : les motos de la marque ont remporté 17 victoires en 20 Grands Prix, ainsi que 16 courses sprints sur les 19 qui ont été disputées ; elles ont décroché 17 pole positions et ont été immanquablement présentes en première ligne, dont sept fois en la trustant intégralement ; leur présence a également été systématique sur le podium, dont huit fois en le verrouillant.

Le palmarès de la saison n'a fait qu'entériner cette domination avec les trois premières places du championnat pilotes et du championnat équipes, la triple couronne pilotes, constructeurs, équipes, mais aussi le statut de meilleur pilote indépendant et de meilleure équipe indépendante…

Face à un tel tableau de chasse, battre les records établis cette année s'annonce comme un défi de taille, pourtant Ducati compte bien se maintenir à ce niveau. "Ça semble impossible, mais nous allons essayer", promet le PDG Claudio Domenicali dans une interview pour La Repubblica.

La donne ne sera néanmoins pas exactement la même en 2024, puisque ces résultats vont conduire à accorder des moyens différents aux cinq constructeurs de la discipline, avec un nouveau système de concessions. Le principe de granularité mis en place pour déterminer quels avantages accorder à telle ou telle marque se base sur les points marqués au championnat constructeurs, en fonction du total possible sur la saison. Voilà qui place Ducati en position isolée au plus haut niveau de restrictions, puisque 96% de ces points (ceux attribués au meilleur résultat de chaque marque à chaque course, sprints inclus) lui sont revenus. Aprilia et KTM sont dans le troisième groupe, et Yamaha et Honda dans le quatrième.

Si Gigi Dall'Igna a grincé des dents face à ce système, qui va faciliter la vie des autres marques européennes alors que le but initial était de venir en aide aux constructeurs japonais, le PDG de Ducati juge, un brin narquois, que s'il prolonge malgré tout ses succès, le groupe de Borgo Panigale n'en sera que plus admirable.

"Nos adversaires ont demandé à changer les règles à partir de l'année prochaine, sinon nous sommes trop forts pour eux. L'organisateur les a contentés. Aucun problème, au contraire : pour nous, c'est la meilleure des campagnes marketing", souligne ainsi Claudio Domenicali.

Paolo Ciabatti, alors encore directeur sportif de Ducati Corse, poste qu'il vient de quitter pour devenir responsable du département motocross de la marque, s'était quant à lui dit très ouvert sur la question, conscient que le MotoGP gagnera à retrouver cinq marques capables de se battre aux avant-postes. "Nous voulons un championnat où tous les constructeurs ont une chance d'être compétitifs", avait-il souligné auprès du site officiel, "or avec le niveau actuel du MotoGP et les règles précédentes, ce serait très dur pour un constructeur [de revenir] à cause d'un développement limité sur le moteur, sur l'aéro, d'un temps de test limité, de l'absence de tests pour les pilotes de course, etc. Cela a été pensé et décidé pendant une ère différente du MotoGP, quand les Japonais étaient en tête."

"La situation a désormais changé, Ducati se trouve dans une position privilégiée, les constructeurs européens sont très proches et, pour une raison quelconque, les deux constructeurs japonais ont besoin de combler leur retard et de remonter là où ils devraient être. Il faut donc accepter d'être légèrement pénalisés."

"Pour le bien du sport, nous avons accepté de mettre en place ce nouveau système, dont nous espérons qu'il va permettre d'accélérer le retour des marques européennes. Évidemment, Ducati est heureux d'être en tête, d'avoir trois pilotes aux trois premières places, très souvent trois pilotes sur le podium, etc, et nous voudrions continuer comme ça mais une concurrence plus rude donne encore plus de satisfaction quand on atteint ce niveau."

Cela va nous stimuler encore plus à bien faire, tout en sachant que nous avons un handicap par rapport aux autres constructeurs.

Pour le directeur sportif, "il était raisonnable de trouver une solution pour permettre à ceux qui sont en difficulté de rattraper rapidement leur retard". En revanche, dans un entretien pour Motorsport.com, il rejoignait Gigi Dall'Igna sur le cadre quelque peu injuste mis en place : "Nous sommes moins d'accord sur le fait que KTM et Aprilia, qui ont gagné des Grands Prix et des courses sprints, aient des avantages par rapport à nous. Mais c'est la situation et nous allons essayer de la gérer au mieux. Il est clair que ça dérange toujours de ne pas être récompensé pour le bon travail que l'on a fait."

"Après, nous sommes dans un championnat qui a peur de perdre son caractère spectaculaire et que des constructeurs puissent perdre leur intérêt à investir s'ils n'arrivent pas à remonter. Et ce n'est pas dans l'intérêt de Ducati d'avoir un championnat avec moins de constructeurs. Nous sommes déjà vraiment désolés d'avoir vu partir Suzuki, d'autant plus avec une moto qui était extrêmement compétitive. Cela va donc nous stimuler encore plus à bien faire, tout en sachant que nous avons un handicap par rapport aux autres constructeurs. Il y a de la déception que soient récompensés deux constructeurs européens qui, à mon avis, se sont montrés très compétitifs ; pour le reste, cela va nous stimuler pour essayer de montrer que Ducati est capable de bien faire même avec quelques handicaps."

Avec Matteo Nugnes