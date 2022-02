Les conditions pourraient écourter la journée à Mandalika

Charger le lecteur audio

C'est dans des conditions bien peu propices aux essais que les pilotes du MotoGP ont découvert la piste de Mandalika ce vendredi. Après les fortes averses tombées ces derniers jours et encore dans la nuit, une immense quantité de boue s'est accumulée sur la piste, à tel point que dans la deuxième heure de roulage, le drapeau rouge a été déployé pour un grand nettoyage du circuit qui a pris 1h30.

Plusieurs membres du paddock déploraient les conditions, les jugeant encore plus mauvaises que quand le championnat se rend à Losail, au Qatar, sur un circuit recouvert de sable. Le personnel des équipes a évoqué des conditions boueuses et, une fois de retour dans les stands, les mécaniciens ont dû nettoyer la poussière qui s'était accumulée sur les combinaisons et les motos.

Une délégation de pilotes, dont faisaient notamment partie Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Maverick Viñales, Aleix Espargaró et Álex Rins, a profité de la pause imposée pour rencontrer Carlos Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP, et Franco Uncini, en charge de la sécurité auprès de la FIM, anticipant par la même occasion une réunion de la Commission de sécurité prévue samedi.

Une moto de KTM à son retour dans les stands

Le but était de discuter des protocoles à mettre en place pour la fin du test mais aussi pour le Grand Prix d'Indonésie, qui doit se tenir sur ce tracé dans à peine cinq semaines, et ce alors qu'un important travail reste nécessaire pour que les installations soient totalement prêtes.

La séance de ce vendredi a été allongée de 45 minutes pour rattraper une partie du temps perdu, avec un drapeau à damier désormais prévu à 17h45 sur place, soit 10h45 en France métropolitaine, mais le roulage pourrait finalement être interrompu plus tôt.

Il a été décidé au cours de la réunion que les pilotes le souhaitant boucleront 20 tours avant 15h00 (8h00 en France) et que sans amélioration significative des chronos à cette échéance, la journée s'arrêterait à ce moment-là. Au moment où ces lignes sont écrites, les conditions s'améliorent et les performances avec, mais le meilleur temps, réalisé par Miguel Oliveira en 1'35"926, reste à plus de trois secondes de la pole signée par Toprak Razgatlioglu sur ce tracé en WorldSBK, au mois de novembre, en 1'32"877.