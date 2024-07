La confiance à toute épreuve de Bagnaia à mi-saison

Le cap de la mi-saison n'est pas encore totalement atteint pour le championnat MotoGP, qui comptera bien 20 Grands Prix après l'annonce cette semaine de l'ajout d'une seconde manche à Misano en septembre, mais avec la trêve estivale qui est venue accorder un peu de repos à tout le monde après le neuvième rendez-vous, c'est tout comme.

Pecco Bagnaia aurait en tout cas difficilement pu partir en vacances dans de meilleures dispositions, lui qui a pris les commandes du classement général en Allemagne, y signant sa quatrième victoire de suite alors que son grand rival Jorge Martín commettait une grosse boulette à deux tours de la ligne d'arrivée. Immédiatement questionné sur la valeur qu'allait prendre cette course dans son année, l'Italien a toutefois exclu qu'il s'agisse d'ores et déjà d'un tournant dans la course au titre.

"Je ne pense pas", a-t-il répondu. "Ça fait déjà six ou sept Grands Prix que je suis dans cet état d'esprit. Je me sens formidablement bien avec mon équipe, on fait un travail parfait chaque week-end. On a gagné six courses, dont cinq sur ces six derniers Grands Prix, alors je suis très content et on est dans un bon état d'esprit, c'est certain, mais je ne pense pas que pour Jorge ça va changer quoi que ce soit. En août, ce sera comme repartir de zéro à nouveau car on a dix points d'écart et le championnat est encore très, très long. Ce n'est pas le moment de penser à un tournant ou au championnat, c'est trop long."

Martín est apparu résolument posé après sa chute, allant jusqu'à affirmer qu'en restant sur ses roues, il serait difficile à battre. Un état d'esprit combattif que l'Espagnol compte opposer à la confiance impressionnante qu'affiche son rival actuellement. Bagnaia aussi a connu son lot de bévues, mais force est de constater que depuis Barcelone, du moins depuis la course dominicale où il s'était rattrapé d'une chute coûteuse au sprint la veille, l'Italien semble surnager.

Questionné comme le veut la coutume sur la note qu'il attribue à sa première moitié de saison, le double champion en titre a concédé qu'elle n'avait pas été synonyme de perfection absolue : "9. Parce que j'ai fait des erreurs, je suis tombe à Portimão avec Marc [Márquez] et à Barcelone alors que j'étais en tête. Je crois que le pire a été Barcelone quand j'étais en tête avec neuf dixièmes d’avance dans le dernier tour. C'est pour ça que je ne me mets pas 10."

"Il faut clairement continuer à travailler comme on le fait. On va continuer à progresser. Pour me mettre 10, il aurait fallu que je fasse premier à toutes les courses alors je me suis donné un peu moins. On a fait quelques erreurs, connu un peu de malchance, des contacts, alors je pense que 9 c'est juste."

VIDÉO - Le résumé du GP d'Allemagne MotoGP

Sur cette même piste du Sachsenring qui l'a vu cette fois triompher, Bagnaia avait commis il y a deux ans une erreur lourde de conséquences puisqu'elle l'avait placé à 91 points de Fabio Quartararo, dans un championnat qui semblait acquis au Français et que le pilote Ducati allait renverser de manière spectaculaire. "J'ai gagné en expérience", a-t-il observé lorsque le site officiel du MotoGP lui a rappelé cet épisode.

"Normalement, quand je tombe et que je fais une erreur, j'en comprends la raison et j'essaye toujours de m'améliorer. C'est ce que j'essaye tout le temps de faire. L'erreur que j'ai faite ici il y a deux ans était énorme et aujourd'hui il aurait été très facile de la rééditer, parce que sur le côté droit j'ai eu besoin de beaucoup de tours pour faire chauffer les pneus et ça avait été pareil en 2022. À l'époque, je ne l'avais pas compris, mais aujourd'hui oui."

Devenu en effet très mûr, Bagnaia semble avoir réussi à tout contrôler depuis le 26 mai, avec pour seul bémol sa troisième place au sprint allemand et les pole positions que Martín a réussi à lui arracher. Le bilan comptable, lui, penche en faveur du #1. Malgré une parenthèse festive pour célébrer son mariage cette semaine, l'heure n'est pas au relâchement pour Bagnaia, qui sait déjà que cette réussite n'aura de valeur que s'il poursuit sur cette lancée à la reprise, début août à Silverstone.