Coronavirus : Les membres japonais du MotoGP restent au Qatar

L'inclusion du Japon dans la liste des pays menacés par l'épidémie de coronavirus en Chine, et qui se propage rapidement dans plusieurs régions du monde, a incité les membres japonais du paddock MotoGP à rester au Qatar ces deux prochaines semaines. C'est sur conseil des autorités locales qu'une telle décision a été prise, les autorités qatariennes ne pouvant pas garantir que les ressortissants japonais pourront de nouveau rentrer dans le pays avant le premier GP de la saison, dans dix jours.

Comme l'a appris Motorsport.com, les membres japonais des équipes Suzuki et Honda resteront au Qatar, ou dans des pays voisins, depuis lesquels ils pourront revenir au circuit de Losail. Une décision similaire sera prise ou non par Yamaha mardi matin, après avoir évalué les recommandations des autorités. Les organisateurs du championnat vont eux se conformer aux recommandations et obligations établies par chaque pays traversé par le MotoGP tout au long de la saison.

Les membres italiens du paddock MotoGP vont également pour beaucoup d'entre eux rester au Qatar, le Nord de l'Italie étant lui aussi frappé par l'épidémie de Coronavirus. Les autorités qataries n'ont toutefois pour l'instant pas inclus l'Italie dans la liste des pays d'où il sera interdit de séjourner. Les membres italiens de l'équipe Suzuki resteront également à Doha jusqu'au Grand Prix du Qatar.

La semaine dernière, les organisateurs du Grand Prix de Thaïlande se sont montrés rassurants et ont annoncé que leur course, la deuxième du calendrier, se déroulerait bel et bien. En Formule 1, le Grand Prix de Chine a été reporté à une date ultérieure, en raison de l'épidémie de coronavirus.