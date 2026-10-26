MotoGP GP de Malaisie

Dans les coulisses du défi physique de Jorge Martín pour courir à Sepang

Jorge Martín dispose de quatre jours pour soigner sa fracture du radius droit, contractée samedi à Phillip Island, avant de tenter de reprendre le guidon vendredi à Sepang. Aitor Tomas, le kinésithérapeute qui l'accompagne en déplacement, a détaillé son programme de récupération à Motorsport.com.

Oriol Puigdemont

Publié: 26 oct. 2026, 12:43

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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Affronter Marc Márquez dans une lutte serrée pour le titre mondial MotoGP est déjà suffisamment difficile. Mais le défi de Jorge Martín s'est encore compliqué après sa chute lors du sprint du Grand Prix d'Australie.

L'incident est survenu alors qu'il livrait un duel intense au champion du monde en titre, qui a duré huit tours et demi. Sa chute dans le bac à graviers lui a occasionné une fracture de l'extrémité distale du radius, près du poignet. Dans un premier temps, beaucoup ont pensé que ses chances de se battre pour le titre s'étaient envolées dans le virage 8 de Phillip Island. Cependant, deux éléments survenus dans les heures suivant l'accident lui ont redonné une lueur d'espoir.

Tout d'abord, un scanner réalisé dans une clinique de Melbourne samedi soir a écarté les premières craintes des médecins qui l'avaient examiné sur le circuit. Ils redoutaient également une deuxième fracture, cette fois de l'ulna, au même bras droit. L'examen a aussi montré que la fracture du radius n'était pas déplacée, ce qui lui évitera de rentrer en Espagne pour subir une opération.

Le deuxième "allié" du pilote portant le numéro 89 a été la météo défavorable, qui a empêché la course principale de se tenir à Phillip Island. Martín n'aurait de toute façon pas été autorisé à y participer, le service médical du championnat l'ayant déclaré inapte. Cette annulation a néanmoins privé Márquez d'une occasion d'accroître son avance au classement général. Après sa victoire lors du sprint, l'Espagnol compte désormais 10 points d'avance sur Martín et 50 sur Marco Bezzecchi, troisième.

Ces deux éléments ont encouragé le champion du monde 2024 à tout mettre en œuvre pour courir en Malaisie le week-end prochain. Il entend profiter des dernières occasions de décrocher une deuxième couronne dans la catégorie reine. Le défi est immense et risque d'être douloureux, mais le processus pour tenter de le relever est déjà lancé.

Tout repose sur le protocole de récupération que Martín suivra au cours des quatre prochains jours. Celui-ci a été élaboré par Aitor Tomas, kinésithérapeute employé par Playmaker, l'agence qui représente Martín et Pedro Acosta. Tomas les accompagne lors des Grands Prix afin de leur prodiguer des soins. Martín a pris un vol au départ de Melbourne dans la nuit de dimanche à lundi et est déjà arrivé à Kuala Lumpur. Un kinésithérapeute de confiance, avec lequel il a déjà travaillé par le passé, l'y retrouvera et appliquera les consignes de Tomas. Ce dernier doit arriver mardi et se concentrera alors sur le traitement du bras droit du pilote.

"Nous allons diviser le processus en deux phases. La première sera consacrée à la réduction de l'œdème et au traitement de tout ce qui est lié à la lésion osseuse. L'objectif sera de retrouver de la mobilité, de la force et de la fonctionnalité. Pour cela, nous utiliserons la cryothérapie et la thérapie manuelle", a expliqué Tomas à Motorsport.com.

"En parallèle, nous essaierons de favoriser autant que possible la régénération osseuse afin que l'os puisse progressivement se consolider. Nous utiliserons pour cela des systèmes de magnétothérapie", a ajouté le kinésithérapeute.

"S'il est ensuite autorisé à reprendre la moto, nous appliquerons un protocole différent de celui que nous utilisons habituellement avec lui. Nous nous concentrerons alors sur le poignet, en essayant de réduire au maximum l'œdème, tout en mettant en place une thérapie destinée à gérer la douleur", a précisé Tomas.

La décision de recourir ou non à une injection d'antalgiques sera prise ultérieurement, en fonction de l'état de Martín lorsqu'il descendra de son Aprilia RS-GP. Le kinésithérapeute appliquera également un strapping thérapeutique élastique sur la zone touchée. Alpinestars, le fournisseur des gants du pilote Aprilia, modifiera son gant droit afin que le système de fermeture ne provoque aucune gêne.

Jorge Martín face à Marc Márquez.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De lundi à jeudi, le programme du pilote madrilène sera limité à la récupération, aux soins et au repos. Jeudi à la mi-journée, il se rendra sur le circuit, où l'équipe médicale du championnat, dirigée par le Dr Angel Charte, évaluera son état physique et décidera s'il est apte à participer à la première séance d'essais libres vendredi. Dans ce type de situation, une nouvelle évaluation est généralement réalisée après cette première séance avant d'autoriser un pilote à poursuivre le reste du week-end.

L'entourage de Martín reste prudent quant à ses chances de courir. Cette réserve tient non seulement à la fracture elle-même, mais aussi à sa localisation. Le poignet droit subit des contraintes considérables sur une MotoGP : il commande l'accélérateur, permet de déplacer la main vers le levier de frein avant et joue un rôle essentiel dans le maintien du corps du pilote, qui bascule vers l'avant au freinage et vers l'arrière à l'accélération. À cela s'ajoutent la chaleur et l'humidité de Sepang, qui compliqueront encore la tâche.

De son côté, Aprilia souhaite que son pilote puisse participer au Grand Prix de Malaisie, mais les responsables du constructeur de Noale insistent eux aussi sur la nécessité de rester prudents.

"Nous devrons avancer jour après jour et voir comment Jorge se sent au fil des heures et des journées. Nous le soutenons, mais nous savons que ce genre de situation est extrêmement compliqué", a déclaré un porte-parole de l'équipe à Motorsport.com.

"Personne n'a besoin de lui expliquer ce qui est en jeu : il le sait parfaitement. C'est pourquoi nous ne lui mettons absolument aucune pression. Quelle que soit sa décision, ce sera la bonne pour nous. Dans ce genre de situation, la santé passe avant tout."

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