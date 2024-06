Course - Bagnaia vainqueur, Bastianini double Martín au dernier moment

Comme samedi, Pecco Bagnaia a immédiatement pris les commandes et passé toute la course en tête au Mugello, ce qui lui permet de continuer à réduire son retard au championnat sur Jorge Martín, seulement troisième ce dimanche après avoir été doublé en toute fin d'épreuve par Enea Bastianini, qui avait avalé Marc Márquez juste avant.

Martín était en pole devant Maverick Viñales, Márquez et Bastianini. Auteur du deuxième temps en qualifications, Bagnaia était relégué en cinquième position sur la grille de départ en raison d'une pénalité pour avoir gêné Álex Márquez vendredi après-midi. Franco Morbidelli complétait la deuxième ligne, devant Pedro Acosta.

Les pilotes ont tous fait le même choix de pneus, le medium à l'avant et le tendre à l'arrière, sauf Viñales, qui a préféré le medium à l'arrière. Le ciel étant légèrement couvert, l'asphalte était moins chaud que pour la course sprint, avec une température mesurée à 34°C au sol.

Martín a pris un très bon envol et il est resté en tête au départ, mais Bagnaia a effacé sa pénalité et pris l'avantage dès le deuxième freinage, après avoir gardé la trajectoire extérieure dans la courbe précédente. Bastianini est remonté au troisième rang devant Márquez, Acosta et Viñales.

Dès le deuxième tour, Martín a fait une petite erreur au premier virage, permettant à Bagnaia d'augmenter son avance. Márquez a voulu doubler Bastianini à cet endroit un tour plus tard, mais l'Italien a pu croiser la trajectoire et conserver sa troisième place. Márquez s'est retrouvé sous la menace d'Acosta, qui fait une petite erreur à son tour. Les écarts se sont peu à peu creusés entre tous les pilotes de tête.

Après le premier tiers de l'épreuve, Bagnaia avait huit dixièmes d'avance sur Martín, suivi de près par Bastianini et Márquez, dont la roue arrière fumait parfois à l'entrée dans la ligne droite, visiblement en raison de son variateur de hauteur. Acosta commençait à décrocher derrière ces trois pilotes. Le duo Bastianini-Márquez a finalement légèrement perdu le contact sur Martín.

Il a fallu attendre l'entame du 18e tour pour que le classement évolue, avec un dépassement de Márquez sur Bastianini au premier virage. L'Espagnol était à plus d'une seconde de Martín avec encore six tours à boucler. Le pilote Pramac tentait de son côté de grignoter l'avance de Bagnaia, mais il avait du mal à se rapprocher à moins de six dixièmes.

Martín a enfin réussi à se rapprocher de Bagnaia à deux tours de l'arrivée, en revenant à moins de trois dixièmes, mais le double Champion du MotoGP s'est ressaisi et a pu augmenter l'écart à nouveau. C'est finalement derrière que les choses ont changé puisque Bastianini est repassé devant Márquez. Il a réduit l'écart avec Martín dans le tout dernier tour... et l'a doublé dans le tout dernier virage de la course !

Bagnaia s'est imposé devant Bastianini, venu assurer un doublé aux Ducati officielles, exceptionnellement bleues ce dimanche. Martín a pris la troisième place, Márquez venant échouer au pied du podium, qu'il n'avait plus lâché lors des trois dernières courses du dimanche.

Acosta a pris la cinquième place devant Morbidelli. Ce dernier a un temps été menacé par Viñales mais l'Espagnol a été doublé par Fabio Di Giannantonio, une nouvelle fois auteur d'une remontée au classement. Álex Márquez et Brad Binder ont complété le top 10. Aleix Espargaró a pris la 11e place. Les Français ont terminé hors des points, avec Fabio Quartararo devant Johann Zarco.

Après avoir abandonné samedi en raison d'une vibration suspecte, Joan Mir a cette fois chuté, tout comme Takaaki Nakagami. Augusto Fernández est quant à lui rentré à son garage pour abandonner en début d'épreuve.

