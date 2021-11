Course - Bagnaia gagne une épreuve conclue sous drapeau rouge

Deux semaines après avoir perdu toute chance de titre mondial, Pecco Bagnaia a offert un récital sur le circuit de Portimão, assurant le titre des constructeurs à Ducati pour la deuxième année consécutive. La course n'a pas pu aller à son terme en raison d'une chute impliquant Iker Lecuona et Miguel Oliveira, qui a été évacué sur civière mais qui a pu se relever.

Le soleil était une nouvelle fois présent sur le circuit de Portimão avant le départ. Les mieux placés sur la grille ont pour la plupart choisi de disputer la course avec deux pneus mediums mais certains ont préféré un dur à l'arrière, dont Johann Zarco et Pol Espargaró, qualifiés en deuxième ligne, ainsi qu'Álex Márquez, Franco Morbidelli ou encore Iker Lecuona.

Pour la cinquième fois consécutive, Pecco Bagnaia était en pole mais Jack Miller l'a doublé dès le départ. L'Italien a repris l'avantage en sortant du premier virage, tandis que Joan Mir et Jorge Martín se sont disputés la troisième place, finalement revenue au pilote Suzuki. Quelques virages plus loin, Mir a pris l'avantage sur Miller.

À la fin du premier tour, Bagnaia devançait Mir, Miller et Martín. Álex Márquez occupait la cinquième place devant Pol Espargaró, Iker Lecuona et les deux Français, Fabio Quartararo, parti seulement septième, et Johann Zarco, qui n'a pas pris un bon départ. Danilo Petrucci n'a pas terminé ce premier tour en raison d'une chute.

Dès l'entame du deuxième tour, Iker Lecuona a porté une attaque sur Pol Espargaró mais ils sont sortis large. Quartararo a ainsi gagné deux positions, tandis que Zarco a pu passer devant Espargaró. Le frère de ce dernier, Aleix, a dégringolé en fin de classement à cause d'une erreur.

Bagnaia et Mir ont creusé l'écart sur un groupe composé de Miller, Martín, Álex Márquez et Quartararo. Márquez, seul membre de la fratrie aligné ce week-end en raison du forfait de Marc, qui souffre d'une commotion cérébrale, a pris l'avantage sur Martín dans le quatrième tour, au terme d'une lutte de plusieurs virages. Ce duel a permis à Miller de prendre le large, tout en restant distancé par les deux leaders.

Derrière ce groupe, Zarco s'est défait de Lecuona mais il avait une seconde de retard sur les pilotes qui le devançaient. Le pilote Tech3 est resté huitième mais il a été éjecté du top 10 à cause d'un passage dans le dégagement asphalté du premier virage. Aleix Espargaró a chuté dans cette courbe, ce qui a provoqué son abandon.

Les écarts entre chaque pilote ont commencé à grandir avant le tiers de l'épreuve, sauf entre Miller et Márquez et, derrière eux, entre Martín et Quartararo, mais le Champion du monde a eu beaucoup de mal à s'attaquer au pilote Pramac et une erreur a même permis à Zarco de le doubler. La tâche a été plus simple pour Márquez, qui a doublé Miller au 12e tour, remontant ainsi au troisième rang.

En tête, Bagnaia avait plus d'une seconde d'avance sur Mir avant même le cap de la mi-course, et l'écart était déjà de deux secondes à dix tours de l'arrivée. Derrière eux, Quartararo et Zarco se sont plusieurs fois échangés la sixième place. Le natif de Cannes a finalement pris l'avantage et a ensuite doublé Martín. Miller a de son côté réussi à repasser devant Márquez.

Visiblement incapable de pendre l'avantage sur le duo du team Pramac, Fabio Quartararo a perdu toute chance en glissant au virage 5, connaissant ainsi son premier abandon de la saison.

Iker Lecuona et Miguel Oliveira sont eux aussi tombés après un contact. Les deux pilotes sont restés conscients mais après quelques instants, le drapeau rouge a été déployé, Oliveira devant être évacué sur civière. Le Portugais, vainqueur sur ses terres il y a un an, a finalement pu se relever. La course a néanmoins été définitivement interrompue et le classement du 23e tour a été retenu.

Bagnaia a donc été déclaré vainqueur d'une course qu'il dominait nettement. Ce succès garantit à Ducati le titre des constructeurs, ce qui signifie que seul le titre des équipes sera en jeu à Valence, dans une semaine. Joan Mir a pris la deuxième place devant Jack Miller. Álex Márquez a franchi la ligne d'arrivée à la quatrième place, devant Johann Zarco, désormais assuré d'être le meilleur indépendant au championnat.

Pol Espargaró a pris l'avantage sur Jorge Martín en fin d'épreuve pour se classer au sixième rang, devant le Madrilène. Álex Rins, Enea Bastianini et Brad Binder ont complété le top 10. Valentino Rossi visait le top 10 dans cette course mais l'Italien a dû se contenter de la 13e position pour son avant-dernier départ en MotoGP.

Grand Prix de l'Algarve - Course