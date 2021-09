Course - Bagnaia vainqueur d'un duel magistral contre Quartararo !

Victorieux pour la première fois la semaine dernière, Pecco Bagnaia rêvait de rééditer sa performance devant, cette fois, les 25'000 spectateurs de son Grand Prix à domicile, sur une piste de Misano qu'il arpente tout au long de l'année à l'entraînement. À nouveau qualifié en pole et ayant affiché son aisance tout au long du week-end, le pilote italien n'a pas tremblé et, dès les premiers instants de la course, il a confirmé son statut de favori.

À l'extinction des feux, Bagnaia a maintenu sa première place, suivi par son coéquipier Jack Miller et le leader du championnat, Fabio Quartararo. À la fin du premier tour, Bagnaia avait déjà plus d'une seconde d'avance sur Miller, qui très vite s'est lui-même isolé à la deuxième place.

Quatre Ducati s'étaient qualifiées aux cinq premières positions, mais Marc Márquez a réussi à s'immiscer devant celles du team Pramac, repoussant Jorge Martín à la cinquième place dans les premiers instants, alors que Johann Zarco dégringolait à la 11e place après s'être fait enfermer dans le premier virage. Martín a rapidement su répliquer, pour remonter à la quatrième puis à la troisième place en livrant bataille avec Quartararo. Le duel entre les deux hommes venait de tourner à l'avantage du Français lorsque le pilote Pramac est parti à la faute, dans le quatrième tour.

Libéré de Martín, Quartararo bénéficiait alors d'une marge nette sur ses poursuivants, et c'est là désormais que se portait l'attention pour suivre la belle bagarre opposant Marc Márquez, Enea Bastianini, Álex Rins et Aleix Espargaró. Le rookie, au guidon de la Ducati 2019, avait déjà brillé le week-end dernier en réalisant sa plus belle course, mais son dépassement sur Márquez dans le septième tour de cette épreuve restera assurément comme l'un des premiers moments forts de son parcours dans la catégorie, lui permettant de se hisser à la quatrième place qu'il allait longuement maintenir.

Et à l'avant ? Rien ne semblait devoir inquiéter Bagnaia en dépit de chronos de la part de Miller et Quartararo capables de rivaliser avec son niveau, et même de réduire son avance. Mais l'Italien a pris un peu d'air dans le neuvième tour, lorsque Miller a manqué son passage du virage 14, portant Quartararo derrière lui à presque l'imiter. Rien de grave pour les deux hommes, mais leur retard sur Bagnaia a plus que doublé dans cet épisode. Quartararo ayant cependant moins élargi que l'Australien, il a pu revenir à une demi-seconde de la Ducati #43.

Loin d'être ébranlé par cet épisode, Quartararo l'a utilisé comme un élan pour commencer à lentement grapiller les dixièmes, alors que Miller n'a eu de cesse de montrer son inconstance. Peu après la mi-course, le pilote Yamaha est parvenu à ses fins en passant l'Australien dans une manœuvre impeccable au virage 6. Boucle après boucle, il a martelé. Avec un pneu arrière medium devenu plus performant que le soft du leader, il a enchaîné de bien meilleurs chronos que ceux d'un Bagnaia toujours solide leader mais dont la marge est peu à peu revenue à une seconde et demie, une seconde et seulement 0"5 à quatre tours de l'arrivée.

Derrière, ça bougeait de façon plus nette. À 13 tours de l'arrivée, Álex Rins a chipé la cinquième place à Marc Marquez, mais pour le pilote Suzuki les espoirs se sont vite envolés, avec une chute dans le 18e tour. Dans le même temps, Bastianini s'est illustré en signant par deux fois le meilleur tour de la course, se rapprochant sérieusement de Miller à chaque fois. À neuf tours de l'arrivée, la messe était dite, le rookie italien s'est porté sur le podium provisoire. Très vite, il s'est constitué une avance très nette pour ne plus être inquiété.

Bagnaia sous la menace de Quartararo

Bagnaia, lui, avait de quoi se préoccuper. Après avoir dû défendre sa première place face à Márquez la semaine dernière à Alcañiz, c'est à Quartararo qu'il a dû résister durant cette fin de course. Le Français n'a eu de cesse de mettre son rival sous pression pour tenter de combler son retard puis de le faire craquer.

Trois dixièmes les séparaient à l'entrée dans le dernier tour, trop pour tenter la moindre attaque. La solidité mentale de Bagnaia a fait le reste pour permettre à l'Italien de réaliser le doublé après Alcañiz et d'empocher les 25 points de la victoire. Quartararo, en se montrant incisif jusqu'au bout, a réussi l'essentiel à ses yeux, ne laisser filer que cinq points et conserver une solide avance au championnat à quatre manches de la conclusion.

Derrière les deux grands hommes de cette fin de saison, Enea Bastianini est donc récompensé par le premier podium de sa carrière MotoGP. Derrière lui, Marc Márquez a pu arracher la quatrième place à Jack Miller. L'Australien a également été devancé par Joan Mir à l'arrivée, mais le Champion du monde en titre a été pénalisé d'une place après le drapeau à damier pour avoir dépassé les limites de la piste.

Plus loin, Pol Espargaró a empoché les points de la septième place, devant son frère Aleix, puis la KTM de Brad Binder. Takaaki Nakagami a complété le top 10 à l'arrivée. On retiendra encore la 13e position de Maverick Viñales sur l'Aprilia. Valentino Rossi en a terminé pour sa part hors des points, de même que Franco Morbidelli (18e) et Andrea Dovizioso (21e), tous deux de retour à la compétition avec pour priorité de gérer, pour l'un, un genou encore douloureux, et pour l'autre, l'adaptation à une nouvelle moto.

Beaucoup de pilotes ont été avertis, voire pénalisés comme l'a été Mir pour avoir dépassé les limites de la piste. Cela a notamment concerné Johann Zarco, qui était toujours 11e lorsqu'il a écopé d'une pénalité long-lap dans le huitième tour pour cette raison. Il finira par remonter à la 12e place. Son coéquipier Jorge Martín était reparti après sa chute, mais il a lui aussi reçu la même sanction, par deux fois, et a fini par abandonner en rentrant au stand. Plus tard, Luca Marini ou Andrea Dovizioso ont eux aussi subi le même sort.

Outre celles de Martín et de Rins, une seule chute est à noter, celle d'Iker Lecuona qui a abandonné alors qu'il se trouvait à proximité de la zone des points.

GP de Saint-Marin MotoGP