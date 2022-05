Course - Bastianini fait craquer Bagnaia, Quartararo au pied du podium

Charger le lecteur audio

Enea Bastianini s'est offert un nouveau succès sur le circuit du Mans, après avoir pris l'avantage sur Pecco Bagnaia, parti à la faute dans la foulée. Jack Miller a pris la deuxième place devant Aleix Espargaró, qui a contenu Fabio Quartararo durant toute l'épreuve.

L'orage redouté depuis plusieurs jours ne s'est pas déclaré avant l'heure du départ sur le circuit Bugatti, et c'est sous un ciel assez dégagé et sur une piste sèche que la course a débuté, l'asphalte atteignant 37°C. Tous les pilotes ont choisi le pneu tendre à l'arrière mais les choix ont été variés entre les trois types de pneus. Parmi les deux premières lignes, le medium a été privilégié mais Jack Miller a préféré faire confiance au tendre.

À l'extinction des feux, Miller a doublé le poleman Bagnaia et Bastianini a réussi un très bon freinage qui lui a permis de remonter au deuxième rang, mais le pilote Gresini a été doublé par Bagnaia et Álex Rins quelques virages plus loin.

Miller a conclu le premier tour avec sept dixièmes d'avance sur Bagnaia, qui emmenait Rins, Bastianini, Joan Mir et Aleix Espargaró, qui a perdu plusieurs positions au premier virage. Marc Márquez était septième après avoir doublé Fabio Quartararo entre les deux derniers virages, le Français ayant été ralenti par une attaque de Takaaki Nakagami. Johann Zarco était 11e après un contact avec Brad Binder.

À l'entame du troisième tour, Álex Rins a tiré tout droit au premier virage, comme Johann Zarco et Marco Bezzecchi en début de week-end, mais contrairement à eux, il a totalement manqué son retour en piste au niveau de la chicane Dunlop, pour tomber lourdement, sans se blesser. Il a pu remonter sur sa Suzuki mais a regagné les stands et a abandonné.

Quartararo a pris l'avantage sur Márquez pour le gain de la sixième place alors qu'en tête, Bagnaia a rapidement comblé l'écart qui le séparait de Miller et l'a doublé dès le quatrième tour en sortant du virage du Musée. En fond de classement, les pilotes Tech 3, Remy Gardner et Raúl Fernández, sont tombés.

Aleix Espargaró a commis plusieurs erreurs, permettant à Fabio Quartararo de se rapprocher, mais le Français en a fait une à son tour. Alors que les quatre leaders étaient tous séparés par moins d'une demi-seconde, ces deux pilotes étaient déjà décrochés. Mir a perdu le contact avec Bagnaia, Miller et Bastianini.

Derrière les six premiers, Zarco a réalisé plusieurs dépassements et il est revenu dans la roue de Marc Márquez. Le frère de ce dernier, Álex, a été pénalisé par un long lap pour avoir dépassé les limites de la piste à cinq reprises. Miguel Oliveira a de son côté reçu un avertissement, pour la même raison.

Alors que Bagnaia avait commencé à creuser un petit écart, Miller et Bastianini ont finalement pu revenir sur lui. Au 12e des 27 tours au programme, Bastianini a doublé Miller, alors que Mir a commencé à se rapprocher, avec Aleix Espargaró et Fabio Quartararo en embuscade.

Au cap de la mi-course, l'écart entre chacun de ces pilotes était inférieur à sept dixièmes, mais le groupe a vite été réduit puisque Joan Mir est tombé à son tour au virage du raccordement. Les écarts entre les pilotes ont commencé à grandir, sauf entre Bagnaia et Bastianini, ce dernier étant toujours au contact du leader. À distance de ces cinq pilotes, Marc Márquez a fait une petite erreur qui a offert la sixième place à Johann Zarco.

Le coéquipier de ce dernier, Jorge Martín, a connu son quatrième abandon sur chute en sept départ cette année, après une perte de l'avant au chemin aux Bœufs. Sa Ducati a commencé à prendre feu, avant l'intervention des commissaires de piste.

Tour après tour, Miller a vu les deux premiers s'échapper, tout en conservant près d'une seconde d'avance sur Aleix Espargaró et Fabio Quartararo.

Bastianini prend les commandes... et pousse Bagnaia à la faute

Le duel pour la victoire a commencé et s'est conclu au 21e tour. Bastianini a doublé Bagnaia à la chicane Dunlop, mais le pilote de l'équipe officielle a repris l'avantage à la Chapelle. Une erreur de Bagnaia au Garage Vert a redonné la tête à Bastianini... et le poleman est une nouvelle fois parti à la faute au virage du raccordement, cette fois avec une chute qui a provoqué son abandon !

Bastianini s'est retrouvé esseulé en tête, avec plus de deux secondes d'avance sur Miller, lui même solide deuxième puisqu'Aleix Espargaró était à plus d'une seconde, avec un Quartararo toujours menaçant dans sa roue, mais qui n'a jamais pu trouver l'ouverture.

Enea Bastianini a décroché sa troisième victoire en sept courses cette année, devant Jack Miller et Aleix Espargaró, présent sur le podium pour le troisième Grand Prix consécutif. Fabio Quartararo a pris une quatrième place un peu décevante à domicile mais néanmoins précieuse pour un championnat dont il conserve les commandes.

Johann Zarco s'est classé au cinquième rang devant Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Brad Binder, Luca Marini et Maverick Viñales. Pol Espargaró a vu l'arrivée en 11e position, après avoir dû éviter la moto de Miguel Oliveira, tombé devant lui dans la chicane Dunlop. Malgré les nombreuses chutes, Franco Morbidelli n'a vu l'arrivée qu'à la 15e place, devant Andrea Dovizioso.

GP de France - MotoGP - Course