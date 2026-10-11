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MotoGP GP d'Indonésie

Bezzecchi orchestre la symphonie Aprilia, Márquez perd la cadence

Marco Bezzecchi a remporté le GP d'Indonésie, marqué par un quadruplé Aprilia. Marc Márquez n'a pris que la sixième place, ce qui permet à Jorge Martín de reprendre la tête du championnat.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Au lendemain d'un sprint émaillé de différents problèmes pour les pilotes Aprilia, la marque italienne a survolé la course principale et a décroché un quadruplé historique à Mandalika. Marco Bezzecchi a fait plier Raúl Fernández, alors que Jorge Martín a pris une troisième place qui lui redonne la tête au championnat, face à un Marc Márquez en délicatesse ce dimanche.

Fernández était en pole, avec une petite inquiétude quant à sa forme en raison d'une fracture de l'index de la main droite après la chute du départ samedi, ce qui l'oblige à freiner en utilisant le majeur.

Bezzecchi était deuxième sur la grille devant Fabio Di Giannantonio, Martín, Marc Márquez, Fermín Aldeguer, Ai Ogura, Álex Márquez et Pedro Acosta. Pecco Bagnaia s'élançait de la dixième place, Fabio Quartararo de la 12e et Johann Zarco de la 19e après une pénalité pour Toprak Razgatlioglu. Aleix Espargaró a quant à lui déclaré forfait.

Dans des conditions encore très chaudes, avec une température de 29°C et un asphalte mesuré à 61°C, tous les pilotes ont opté pour un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière.

Bezzecchi a fait le holeshot mais Fernández a repris l'avantage à la sortie du premier virage. Auteur d'un bon envol, Márquez est remonté au troisième rang, devant Di Giannantonio, en piste avec une machine dans une livrée spéciale pour cette course.

 

Aldeguer était cinquième devant Martín et Ogura, Álex Márquez et Acosta. Ogura a été doublé par Álex Márquez et Acosta dans le premier tour, alors qu'Aldeguer a pris l'avantage sur Di Giannantonio. Bagnaia a conclu la première boucle au 11e rang, devant Quartararo, alors que Zarco est remonté au 15e rang.

Dans le deuxième tour, Martín a pris l'avantage sur Di Giannantonio, tandis qu'Acosta a encore gagné une place aux dépens d'Álex Márquez. Aldeguer, vainqueur sur ce circuit il y a un an, est tombé au virage 16, ce qui a offert la quatrième place à Martín.

En tête, Fernández a vite repoussé Bezzecchi à plus d'une seconde. Márquez n'arrivait pas à tenir le rythme des deux leaders et dès le troisième tour, il a dû céder face à un Martín déterminé à remonter. Ce dernier avait alors deux secondes de retard sur Fernández.

 

Les positions se sont stabilisées mais Bezzecchi est petit à petit revenu sur Fernández, pour rester à une demi-seconde, tandis que Martín a creusé l'écart sur Márquez.

À mi-course, Bezzecchi s'est petit à petit rapproché de Fernández et au 19e tour, il l'a doublé au premier virage. Il a immédiatement creusé un écart conséquent sur Fernández, incapable de conserver le même rythme. Martín, un temps relégué à trois secondes du pilote Trackhouse, s'est un peu rapproché mais n'a jamais été une menace pour Fernández.

 

Márquez seulement sixième derrière le quadruplé Aprilia

Sans rival en fin de course, Bezzecchi s'est imposé et a offert à l'Italie la 300e victoire pour l'un de ses pilotes, devant Fernández et Martín.

Loin du trio de tête, la lutte a été animée pour la quatrième place. Acosta a doublé Márquez une première fois mais le pilote Ducati a repris l'avantage, avant de visiblement céder la place pour permettre à la température de son pneu avant (et donc à la pression de ce dernier) de remonter. Quelques tours plus tard, Márquez a encore doublé Acosta... qui a une nouvelle fois répliqué par la suite.

Mais il ne fallait pas oublier le spécialiste des fins de course, Ogura. Le Japonais a doublé Álex Márquez puis Di Giannantonio, avant de fondre sur le duo Acosta-Márquez. Il a doublé le champion du monde en titre et s'est attaqué à Acosta à trois tours de l'arrivée. Acosta a répliqué à une première tentative mais n'a rien pu faire face à la seconde. Ogura a ainsi assuré un quadruplé à Aprilia, devant Acosta.

 

Marc Márquez a dû se contenter de la sixième place, ce qui signifie qu'il perd la tête du championnat acquise samedi, au profit de Martín. Álex Márquez a pris la septième place, après un dépassement sur Di Giannantonio à cinq tours de l'arrivée. Quartararo et Enea Bastianini ont complété le top 10. Johann Zarco a pris la 13e place au terme d'un week-end difficile.

Pecco Bagnaia n'a même pas disputé le tiers de la course, avant une chute au virage 17 qui a mis fin à un week-end terne, mais moins préoccupant que ceux de cet été. Son ancien coéquipier Jack Miller a chuté au virage 2 en début de course et a aussi dû abandonner. Il était tombé au même endroit vendredi. Toprak Razgatlioglu a abandonné, en rentrant dans son garage. Le Turc était diminué après s'être fracturé l'épaule droite en EL2.

Indonesia Grand Prix d'Indonésie - Course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 27

40'46.582

       25
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+4.260

40'50.842

 4.260     20
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+6.890

40'53.472

 2.630     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 27

+9.378

40'55.960

 2.488     13
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+9.492

40'56.074

 0.114     11
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 27

+10.778

40'57.360

 1.286     10
7 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+16.821

41'03.403

 6.043     9
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+19.840

41'06.422

 3.019     8
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+19.999

41'06.581

 0.159     7
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+21.111

41'07.693

 1.112     6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+21.912

41'08.494

 0.801     5
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 27

+22.656

41'09.238

 0.744     4
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 27

+26.260

41'12.842

 3.604     3
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+28.012

41'14.594

 1.752     2
15 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 27

+31.662

41'18.244

 3.650     1
16 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 27

+34.168

41'20.750

 2.506      
17 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 27

+55.596

41'42.178

 21.428      
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+19 Tours

12'25.706

 19 Tours   Abandon  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+22 Tours

9'06.307

 3 Tours   Abandon  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+22 Tours

7'58.643

     Abandon  
dnf Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 1

+26 Tours

2'47.767

 4 Tours   Abandon  
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