Bezzecchi orchestre la symphonie Aprilia, Márquez perd la cadence

Au lendemain d'un sprint émaillé de différents problèmes pour les pilotes Aprilia, la marque italienne a survolé la course principale et a décroché un quadruplé historique à Mandalika. Marco Bezzecchi a fait plier Raúl Fernández, alors que Jorge Martín a pris une troisième place qui lui redonne la tête au championnat, face à un Marc Márquez en délicatesse ce dimanche.

Fernández était en pole, avec une petite inquiétude quant à sa forme en raison d'une fracture de l'index de la main droite après la chute du départ samedi, ce qui l'oblige à freiner en utilisant le majeur.

Bezzecchi était deuxième sur la grille devant Fabio Di Giannantonio, Martín, Marc Márquez, Fermín Aldeguer, Ai Ogura, Álex Márquez et Pedro Acosta. Pecco Bagnaia s'élançait de la dixième place, Fabio Quartararo de la 12e et Johann Zarco de la 19e après une pénalité pour Toprak Razgatlioglu. Aleix Espargaró a quant à lui déclaré forfait.

Dans des conditions encore très chaudes, avec une température de 29°C et un asphalte mesuré à 61°C, tous les pilotes ont opté pour un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière.

Bezzecchi a fait le holeshot mais Fernández a repris l'avantage à la sortie du premier virage. Auteur d'un bon envol, Márquez est remonté au troisième rang, devant Di Giannantonio, en piste avec une machine dans une livrée spéciale pour cette course.

Aldeguer était cinquième devant Martín et Ogura, Álex Márquez et Acosta. Ogura a été doublé par Álex Márquez et Acosta dans le premier tour, alors qu'Aldeguer a pris l'avantage sur Di Giannantonio. Bagnaia a conclu la première boucle au 11e rang, devant Quartararo, alors que Zarco est remonté au 15e rang.

Dans le deuxième tour, Martín a pris l'avantage sur Di Giannantonio, tandis qu'Acosta a encore gagné une place aux dépens d'Álex Márquez. Aldeguer, vainqueur sur ce circuit il y a un an, est tombé au virage 16, ce qui a offert la quatrième place à Martín.

En tête, Fernández a vite repoussé Bezzecchi à plus d'une seconde. Márquez n'arrivait pas à tenir le rythme des deux leaders et dès le troisième tour, il a dû céder face à un Martín déterminé à remonter. Ce dernier avait alors deux secondes de retard sur Fernández.

Les positions se sont stabilisées mais Bezzecchi est petit à petit revenu sur Fernández, pour rester à une demi-seconde, tandis que Martín a creusé l'écart sur Márquez.

À mi-course, Bezzecchi s'est petit à petit rapproché de Fernández et au 19e tour, il l'a doublé au premier virage. Il a immédiatement creusé un écart conséquent sur Fernández, incapable de conserver le même rythme. Martín, un temps relégué à trois secondes du pilote Trackhouse, s'est un peu rapproché mais n'a jamais été une menace pour Fernández.

Márquez seulement sixième derrière le quadruplé Aprilia

Sans rival en fin de course, Bezzecchi s'est imposé et a offert à l'Italie la 300e victoire pour l'un de ses pilotes, devant Fernández et Martín.

Loin du trio de tête, la lutte a été animée pour la quatrième place. Acosta a doublé Márquez une première fois mais le pilote Ducati a repris l'avantage, avant de visiblement céder la place pour permettre à la température de son pneu avant (et donc à la pression de ce dernier) de remonter. Quelques tours plus tard, Márquez a encore doublé Acosta... qui a une nouvelle fois répliqué par la suite.

Mais il ne fallait pas oublier le spécialiste des fins de course, Ogura. Le Japonais a doublé Álex Márquez puis Di Giannantonio, avant de fondre sur le duo Acosta-Márquez. Il a doublé le champion du monde en titre et s'est attaqué à Acosta à trois tours de l'arrivée. Acosta a répliqué à une première tentative mais n'a rien pu faire face à la seconde. Ogura a ainsi assuré un quadruplé à Aprilia, devant Acosta.

Marc Márquez a dû se contenter de la sixième place, ce qui signifie qu'il perd la tête du championnat acquise samedi, au profit de Martín. Álex Márquez a pris la septième place, après un dépassement sur Di Giannantonio à cinq tours de l'arrivée. Quartararo et Enea Bastianini ont complété le top 10. Johann Zarco a pris la 13e place au terme d'un week-end difficile.

Pecco Bagnaia n'a même pas disputé le tiers de la course, avant une chute au virage 17 qui a mis fin à un week-end terne, mais moins préoccupant que ceux de cet été. Son ancien coéquipier Jack Miller a chuté au virage 2 en début de course et a aussi dû abandonner. Il était tombé au même endroit vendredi. Toprak Razgatlioglu a abandonné, en rentrant dans son garage. Le Turc était diminué après s'être fracturé l'épaule droite en EL2.