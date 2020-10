Course - Petrucci et Márquez surnagent sur piste humide, Quartararo galère

Au Mans, les pilotes ont déjà envisagé la prise de grandes décisions stratégiques à prendre dès le départ concernant leur manière de prendre plus ou moins de risques. La façon d'aborder celui-ci est en effet cruciale : en ce mois d'octobre, la fraîcheur sur le tracé Bugatti est inhabituelle pour le plateau, habitué à courir dans la Sarthe par les beaux jours de juin. Il est donc déterminant de prendre en compte les conditions d'adhérence bien plus limitée des pneus, qu'il convient de faire chauffer très agressivement pendant le tour de mise en grille. Certains, comme Franco Morbidelli, 11e sur la grille, ou encore le duo Suzuki Mir (14e) et Rins (16e) ont pourtant besoin de se montrer agressifs immédiatement. L'équipier du poleman Fabio Quartararo dépend beaucoup des premiers kilomètres de course pour donner l'impulsion nécessaire à son Grand Prix, se sachant englué derrière cinq Ducati sur la grille. Avec cela viennent évidemment des risques : nombreuses ont été des chutes ce week-end, en particulier en raison de la difficulté de l'ensemble du peloton à faire monter la bonne température le flanc des pneus permettant l'abord serein des virages gauches.

La pluie s'invite juste avant le départ !

Toutefois, tout ce scénario n'a de sens que sur une piste sèche ! Et c'est bel et bien la surprise du chef que nous a réservé la météo sarthoise, en déversant dans les secondes précédant le lancement du tour de chauffe le contenu chargé de ses nuages gris, sous forme d'une forte pluie ! Un événement soudain, qui a provoqué la décision de la Direction de course de reporter le départ de la course avec une nouvelle procédure de départ à 13h05 avec une pitlane ouverte pour seulement 60 secondes !

Par seulement 13°C dans l'air et 14°C en piste, les pilotes se lancent vers la grille pour 26 tours (un de moins que prévu) dans un scénario officiel de course humide autorisant les changements de pneus, tout en sachant pourtant que l'averse n'a sans doute été qu'un événement temporaire et que la piste se destine à sécher en course ! Un vrai casse-tête pour les choix de pneus, quelques instants avant de remonter sur les machines.

Un trio Ducati aux commandes !

Chaussés de leurs pneus pluie, les pilotes s'élancent dans une toute nouvelle course et voient Miller réaliser le holeshot au premier virage et contenir Crutchlow. Désastre immédiat pour Rossi dès la première chicane ! Le Docteur perd l'arrière de sa M1 et finit à terre juste devant le nez de Mir : c'est l'abandon pour l'Italien, pour la troisième fois consécutive. Dans le même temps, Dovizioso monte P3, suivant son équipier Petrucci. Rins, lui, est remonté de près d'une dizaine de positions en quelques virages… Zarco perd cinq positions et pointe 14e.

Immédiatement à l'aise, Petrucci s'empare des commandes de la course au détriment de Miller, aussi dépassé au terme du premier tour. L'Italien emmène un trio Ducati en tête aux commandes et voit bientôt Dovizioso passer P2 sur son panneautage de bord de piste Quatrième, Quartararo se fait avaler par Pol Espargaro dans la ligne droite de départ/arrivée au terme du premier passage. Il ne pourra pas non plus résister à Rins, partant immédiatement après l'avoir dépassé à l'assaut de Pol Espargaró pour le gain de la quatrième place, ni à Crutchlow quelques kilomètres plus tard.

La souffrance de Quartararo sur piste humide

Après quatre tours, c'est Bradley Smith qui menace le leader du championnat. Le pilote Aprilia prend facilement le meilleur et dépose le Français en 8e position. Il ne faut aussi qu'une tentative à Álex Márquez et Miguel Oliveira pour ne faire qu'une bouchée du pilote SRT Yamaha et le repousser en 10e position, à la merci d'un Nakagami qui passera au sixième tour. Avec Dovizioso second, Quartararo n'a alors plus que neuf unités d'avances sur son rival au championnat à ce stade de la course.

A l'attaque, Rins, 4e, réalise un numéro de funambule et tente de recoller avec le trio Ducati de tête en alignant les meilleurs temps au tour avec une régularité implacable. Également en confiance, le Champion Moto2 en titre Alex Márquez dépasse Smith pour le gain de la 7e position.

Les gouttes de pluie sont encore présentes mais bien moins vives au huitième passage. Les trois Ducati de Petrucci, Dovizioso et Miller évoluent toujours groupées, deux secondes devant la Suzuki de Rins, détachée de la KTM d'Espargaró, qui passe à son tour de meilleurs tours en course.

La belle course de Smith se termine sur un gros highside au 10e tour. C'est à quatre pattes que le Britannique s'éloigne de sa monture, devenant le second pilote à abandonner après Rossi. Pour Zarco, la bonne zone est retrouvée : le Français est remonté en neuvième position et a dépassé Quartararo au 11e passage.

Les Ducati reprises par Rins

Faisant tomber les temps au tour sous les 1'45 (que seul Márquez, 6e, est en mesure de répliquer), Rins aborde la mi-course au contact des Ducati et s'attèle immédiatement à tenter une manœuvre sur Miller. L'Australien contient l'Espagnol pendant encore deux tours mais ne peut finalement pas résister au virage 3. La passe d'armes se poursuit pourtant : à la faveur de sa puissance, le voici repassé troisième.

A onze boucles du terme de la course, le groupe de tête doit tout de même penser au rythme de Pol Espargaró (5e) et Álex Márquez (6e) : les deux hommes tournent plus d'une seconde au tour plus vite que le leader Petrucci ! Victime d'une sortie dans les graviers du virage 4, Morbidelli parvient à rester sur sa Yamaha et reprendre la piste, bon dernier, avant de finalement abandonner au garage. Crutchlow, 7e, connait aussi un destin cruel : sa chute au 18e tour sonne le glas de sa course.

Action de toutes parts aux commandes !

Dovizioso s'empare des commandes de la course en dépassant son équipier au 18e passage. Les deux hommes sont à deux doigts de se toucher alors que le #9 garde sa roue. Se ralentissant mutuellement sur une tentative de dépassement de Petrucci cette fois couplée d'un contact, ils permettent à Rins et Miller de se mêler à la bataille. Espargaró et Márquez sont eux aussi maintenant revenus !

Le championnat de Miller prend décidément une tournure bien triste au 19e tour : le pilote Pramac est de nouveau victime d'une défaillance technique et doit abandonner avec de la fumée s'échappant de sa monture ! C'est quelques instants plus tard que Rins chute au virage 3 et doit aussi renoncer à sa lutte pour la victoire ! Désespéré, l'Espagnol reçoit l'aide des commissaires de piste pour reprendre la piste avec une lanière attachée à sa caméra arrière mais reçoit le drapeau noir.

Avec toute cette action, le 20e des 26 tours voit Petrucci mener Dovizioso et un Álex Márquez royal, auteur d'une course incroyable pour sa grande première en MotoGP sur piste humide ! Le pilote Honda est bel et bien celui qui semble disposer du meilleur rythme de course alors que se profilent les cinq dernières boucles !

Petrucci résiste, Márquez brille

Bien détaché, Petrucci fait cependant le boulot pour se ménager une avance cruciale de 1'5''. Oliveira s'est de son côté invité dans le groupe de poursuivants, calé en 5e position derrière la KTM factory d'Espargaró.

Márquez prend la seconde place des mains de Dovizioso, en manque de grip avec un pneu arrière totalement fini, dans le 24e passage. L'Italien doit aussi céder à Espargaró une boucle plus tard et résister à Oliveira. A l'abord du dernier tour, l'avance de Petrucci sur Márquez en tête est passée à 1'2'' : cette avance sera maintenue jusqu'à l'arrivée.

Superbe fin de course de Johann Zarco, auteur d'un excellent rythme dans les dernières boucles, lui permettant de finalement gagner l'arrivée en cinquième position après avoir dépassé Nakagami dans l'avant-dernier tour et Oliveira dans le dernier. Il termine loin devant Quartararo, neuvième, dont l'après-midi aura consisté à tenter de limiter les dégâts au championnat et résister à Viñales et Rins en toute fin de Grand Prix.