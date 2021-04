Course - Quartararo et Zarco offrent à la France son premier doublé !

Les conditions étaient similaires à celles de la semaine dernière sur le circuit de Losail à l'heure de débuter cette deuxième course de la saison, avec une température ambiante de 21°C, l'asphalte atteignant de son côté 23°C. La majorité du plateau a logiquement opté pour deux pneus tendres, les quatre pilotes KTM faisant exception, préférant un medium à l'avant, pour ce Grand Prix qui s'annonçait historique à plus d'un titre.

À l'extinction des feux, Jorge Martín, auteur de sa première pole dès son deuxième week-end en MotoGP, a encore réalisé un très bon envol, conservant la tête devant son équipier Johann Zarco. Aleix Espargaró, septième sur la grille, est remonté au troisième rang après le premier virage, devant Miguel Oliveira, auteur d'un spectaculaire départ depuis la 12e place sur la grille. Les pilotes Suzuki, habitués à des débuts de course en retrait, étaient déjà bien placés, avec Álex Rins quatrième, devant Joan Mir. Les deux hommes se sont défaits d'Oliveira dès le premier tour mais le Portugais a repris l'avantage.

Fabio Quartararo était seulement septième à l'issue de ce premier tour, devant Jack Miller et Maverick Viñales. Les positions ont très vite changé : une attaque manquée de Miller sur le Français au premier virage a permis à Viñales de doubler le pilote Ducati. Quartararo a dépassé Mir mais un dépassement agressif du pilote espagnol a vu le Français chuter au huitième rang, derrière Miller. Bagnaia a également doublé Quartararo, qui n'était plu que neuvième devant son équipier chez Yamaha, Viñales.

Rins à la lutte avec les pilotes Pramac

En tête, Martín a vite creusé un petit écart sur Zarco, tandis que la remontée des pilotes Suzuki a continué. Rins a pris l'avantage sur Álex Espargaró dans le troisième tour tandis que dans la boucle suivante, Mir est passé devant Oliveira pour la cinquième place, derrière l'aîné des frères Espargaró. Rins s'est attaqué à Zarco, qui est repassé devant dans la ligne droite principale.

Dans le tour suivant, les deux hommes se sont plusieurs fois échangé la deuxième place, un duel dont l'Espagnol est sorti vainqueur. Repoussé à plus d'une demi-seconde de Martín, Rins est très vite revenu dans son sillage mais Zarco lui a finalement repris la deuxième place dans le septième tour, profitant de la puissance de sa Ducati dans la longue ligne droite. Dès le tour suivant, Rins a une nouvelle fois dépassé le Français au virage 10. Le pilote Suzuki a commencé à se faire menaçant sur Martín dans la portion sinueuse du tracé mais à l'entame du dixième tour, il n'a pas pu contenir une énième attaque de Zarco.

Derrière les trois leaders, Oliveira a été débordé par les Ducati et Yamaha officielles, toujours accrochées au groupe de tête. Mir était de son coté moins à l'aise que son équipier puisqu'il a cédé face à Pecco Bagnaia puis Jack Miller. Aleix Espargaró n'a pas pu contenir ces trois pilotes, si bien qu'à la mi-course, Bagnaia était remonté au quatrième rang, devant Miller et Mir. Les représentants Yamaha restaient dans ce train de neuf pilotes réunis en 1"7.

Miller et Mir deux fois au contact, Quartararo remonte

Rins a commencé à éprouver des difficultés, d'abord avec une frayeur, ensuite en voyant Bagnaia le doubler dans la ligne droite. Avec la seconde Suzuki, Mir a réalisé un dépassement autoritaire sur Miller pour la quatrième place et les deux hommes ont eu un contact. À l'entame de la ligne droite principale, ils se sont à nouveau touchés et ont perdu plusieurs positions. La direction de course a vite classé ce contact comme un incident de course. Quartararo, qui avait doublé Espargaró peu avant, est ainsi remonté au cinquième rang. Mir n'était plus que neuvième, derrière Miller et Viñales.

Quartararo a gagné une nouvelle position dans le 15e tour, en prenant l'avantage sur Rins. Ce dernier est repassé devant quelques virages plus loin mais Quartararo a immédiatement récupéré son bien, restant au contact des trois Ducati de tête. Un trio vite devenu duo puisque Quartararo a continué sa remontée en doublant Bagnaia pour la troisième place. L'Italien a répliqué dans la ligne droite mais il a écarté sa trajectoire au premier virage, perdant plusieurs positions. Au même moment, Miller est remonté au quatrième rang, grâce à un dépassement sur Rins.

Un tour plus tard, l'Australien s'est attaqué à Quartararo au même endroit, mais le pilote Yamaha a repris l'avantage et a même gagné une position quelques virages plus loin, aux dépens de Zarco. Le Niçois a fondu sur Martín et l'a doublé, moins de quatre tours avant le drapeau à damier. Quartararo n'a pas résisté longtemps puisque la puissante Ducati de Martín a permis à l'auteur de la pole de repasser en tête dans la ligne droite mais très vite, le Français a repris l'avantage, aidé par l'aisance de sa M1 dans la portion plus sinueuse. Viñales, remonté au quatrième rang, a de son côté doublé Zarco, mais le pilote du team Pramac a repris l'avantage.

Quartararo a tenté de faire le break, entamant le 20e des 22 tours avec une demi-seconde d'avance sur Martín, tandis que Zarco faisait son maximum pour contenir les nombreux assauts de Viñales. Quartararo a continué à creuser l'écart, repoussant ses rivaux à plus d'une seconde à l'entame du dernier tour, dans lequel Zarco a doublé Martín pour la deuxième place.

Doublé Français à Losail

Ce Grand Prix de Doha s'est donc conclu sur un doublé français, Fabio Quartararo devançant Johann Zarco, du jamais vu au plus haut niveau, qu'il s'agisse des 500cc ou en MotoGP. Il faut remonter à Kyalami 1984 en 250cc pour revoir deux Français aux deux premières places dans une course du Championnat du monde, avec Patrick Fernandez devant Christian Sarron.

Jorge Martín a franchi la ligne d'arrivée à la troisième position, sa plus mauvaise position de la course, qui lui permet néanmoins de décrocher son premier podium en MotoGP. Álex Rins a pris l'avantage sur Maverick Viñales en toute fin de course pour prendre la quatrième place, tandis que Pecco Bagnaia s'est classé au sixième rang, devant Joan Mir et l'inattendu Brad Binder, auteur de plusieurs dépassements dans les derniers tours. Jack Miller, qui a perdu plusieurs positions en fin d'épreuve, et Aleix Espargaró ont bouclé le top 10.

Franco Morbidelli a pris la 12e place, devant Pol Espargaró. Après la plus mauvaise qualification de sa carrière, Valentino Rossi ne s'est classé au 16e rang, hors des points. Cette course a également été marquée par deux chutes, pour Álex Márquez, déjà à terre la semaine dernière, et Iker Lecuona. Aucun des deux n'a été blessé. Au delà du doublé tricolore, ce Grand Prix restera dans l'histoire car le top 15 est plus resserré de l'histoire, avec des pilotes séparés par 8"928. Le précédent record remontait à Losail 2019, avec les 15"093 entre le premier et le dernier pilote dans les points.

Après deux courses au Qatar, le plateau du MotoGP va retrouver l'Europe dans deux semaines en faisant étape à Portimão, déjà théâtre du dernier Grand Prix de la saison 2020. Cette course pourrait marquer le grand retour de Marc Márquez, une annonce sur sa participation étant attendue le 12 avril. C'est Johann Zarco qui arrivera au Portugal en tête du championnat, quatre points devant Fabio Quartararo et Maverick Viñales.

GP de Doha MotoGP - Course